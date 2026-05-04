తమిళనాడులో 'హంగ్'- బంగాల్లో 'బీజేపీ' హవా- ఐదు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు!
నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు- ఏయే రాష్ట్రంలో అధికారం ఎవరిదంటే?
Published : May 4, 2026 at 10:58 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 11:03 PM IST
Assembly Election 2026 Results : యావత్ దేశమంతా ఎంతో ఉత్కంఠత రేపిన నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. అసోం, పుదుచ్చెరిలో ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వాలకే ఓటర్లు పట్టం కట్టారు. ఇక తమిళనాడు, కేరళ, బంగాల్లో మాత్రం ఓటర్లు అనూహ్య తీర్పులిచ్చారు. ముఖ్యంగా బంగాల్, తమిళనాడు ఫలితాలు ఆసక్తి కలిగించాయి. మరి ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ ఎన్నెన్ని స్థానాలల్ల నెగ్గిందంటే?
అసోంలో బీజేపీ హవా
అసోంలో బీజేబీ హవా కొనసాగింది. ఇక్కడ బీజేపీకి వరుసగా మూడోసారి పట్టంకట్టారు. ఈ రాష్ట్రంలో 126 స్థానాలకుగాను 102 సీట్లలో ఎన్డీఏ విజయం సాధించి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతోంది. ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ జాలూక్బారీ స్థానంలో 89434 భారీ మెజార్టీతో నెగ్గారు. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ మరోసారి విఫలమైంది. 21 సీట్ల వద్ద ఆగిపోయింది.
పుదుచ్చేరి ఎన్డీఏదే
పుదుచ్చేరిని ఎన్డీఏ కూటమి మళ్లీ దక్కించుకుంది. పుదుచ్చేరిలో 30 సీట్లకు గాను 18 సీట్లలో ఎన్డీఏ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. కాంగ్రెస్ కూటమి 6 సీట్లు మాత్రమే దక్కించుకుంది. ఇక్కడ టీవీకే పార్టీకి 3, ఇతరులకు 3 సీట్లు వచ్చాయి.
తమిళనాడులో హంగ్!
తమిళనాడులో హంగ్ ఏర్పడింది. 234 సీట్లకు గాను 105 సీట్లలో విజయ్ పార్టీ విజయం సాధించింది. మరో 2 స్థానాల్లో టీవీకే ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. 74 స్థానాల్లో డీఎంకే, 52 స్థానాల్లో అన్నాడీఎంకే విజయం సాధించింది. కాగా, 234 సీట్లు ఉన్న తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మేజిక్ ఫిగర్ 118. అయితే విజయ్ టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కానీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ఇంకా 11 సీట్లు తక్కువయ్యాయి. దీంతో ఆ పార్టీ ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకుంటుందో అని ఉత్కంఠ నెలకొంది.
కేరళలో కాంగ్రెస్ కూటమి!
కేరళలో యూడీఎఫ్ ఘన విజయం సాధించింది. 140 సీట్లకు గాను 102 స్థానాల్లో యూడీఎఫ్ గెలుపొంది. ఎల్డీఎఫ్ 35 స్థానాలకే పరిమితమైంది. గత ఎన్నికల్లో (2021) ఖాతా తెరవని బీజేపీ ఈసారి మూడు స్థానాల్లో నెగ్గింది.
బంగాల్లో బీజేబీ హవా!
దేశమంతా ఉత్కంఠ రేపిన బంగాల్లో అధికార టీఎంసీకి బీజేపీ షాకిచ్చింది. ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. మూడింట రెండొంతులకు పైగా స్థానాల్లో గెలుపొంది సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. 206 స్థానాల్లో గెలిచి, మరో 2 స్థానాల్లో బీజేపీ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. 77 స్థానాల్లో గెలిచిన టీఎంసీ మరో 2 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ 2 సీట్లకే పరిమితమైంది. ఇక 294 స్థానాలకు గాను 293 స్థానాల ఫలితాలు ఇవి. మిగిలి ఒక 'ఫాల్తా' నియోజకవర్గంలో ఈనెల 21న రీపోలింగ్ జరగనుంది.
ఈ ఫలితాలు మే 04 రాత్రి 11 గంటల దాకా వెల్లడైన గణాంకాలు మాత్రమే.