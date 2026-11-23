4లక్షల మంది అతిథులు, 150 రకాల వంటకాలు, గుర్రపు పందేలు- ఆ MLA కుమార్తె పెళ్లికి వర్షం ఆంటంకం!
Anant Singh Daughter Wedding Bihar: బిహార్ ఎమ్మెల్యే అనంత్ కుమార్ సింగ్ చిన్న కుమార్తె శివాంగి సింగ్ వివాహం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్లాన్ చేస్తుండగా భారీ వర్షాలు ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయి.
Published : November 23, 2026 at 8:34 PM IST
బిహార్ రాజకీయాల్లో తన దూకుడు, ముక్కుసూటి వైఖరితో 'ఛోటే సర్కార్', ఆహార్యంతో 'బాహుబలి' ఎమ్మెల్యేగా పేరుగాంచిన శాసనసభ్యుడు అనంత్ కుమార్ సింగ్ ప్రస్తుతం కాస్త టెన్షన్లో ఉన్నారు. ఓవైపు కుమార్తె శివాంగి సింగ్ వివాహ వేడుకలకు సంబంధించిన భారీ ఏర్పాట్లు, వీఐపీ అతిథులకు స్వాగత సన్నాహాలతో సందడి నెలకొనగా, మరోవైపు రోజురోజుకూ మారుతున్న వాతావరణం ఆయన్ను కాస్త ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవాల్సిన గుర్రపు పందేల నిర్వహణపైనే ఆయన దృష్టి నెలకొంది. పట్నా జిల్లాలోని తన స్వగ్రామం నదావాన్లో బుధవారం రోజు (నవంబర్ 25) ఈ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ జరగనుంది. అయితే అక్వాన్ తుపాన్ నేపథ్యంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో కొన్ని రోజులుగా ఇక్కడ ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు ఏర్పాట్లకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయి.
అంగరంగ వైభవంగా పెళ్లి పనులు- వర్షంతో ఇబ్బందులు
ఈ వివాహ వేడుకను మొకామా ఎమ్మెల్యే పెద్ద ఎత్తున అట్టహాసంగా నిర్వహించాలని చూశారు. ఈ వివాహం ఏర్పాట్లతోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. పెళ్లికి ఏకంగా 4 లక్షల మంది అతిథులు హాజరుకానుండగా, వారి కోసం ఏకంగా 150 రకాల వంటకాల్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు గుర్రపు పందాలు నిర్వహించనుండటం, ప్రముఖుల కోసం హెలిప్యాడ్లు ఇలా భారీ స్థాయిలో పెళ్లి వేడుక కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దాదాపు రెండు వారాలుగా ఊళ్లో పెళ్లి పనులు శరవేగంగా జరుగుతుండగా, ఎమ్మెల్యే స్వయంగా దగ్గరుండి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కానీ ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో పెళ్లి వేదిక ప్రాంగణం అంతా బురదమయంగా మారింది. దీంతో డెకరేషన్ పనులకు తీవ్ర ఆటంకం కలగడంతో నిర్వాహకులు, ఈవెంట్ మేనేజర్లు కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు.
VIDEO | Patna: Wedding festivities begin at former Mokama MLA Anant Singh’s residence ahead of his daughter Shivangi Singh’s wedding on November 25. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/IudN8t1snm— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2026
గుర్రపు పందేలపైనే అందరి దృష్టి- ఇప్పుడు జరుగుతాయా లేదా?
ఈ పెళ్లి వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్న గుర్రపు పందేల నిర్వహణపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ హార్స్ రేసింగ్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన మైదానంలో భారీగా నీరు నిలిచిపోయింది. వర్షం ఇలానే కొనసాగితే పోటీలు నిర్వహించడం కష్టమవుతుందనే భయాలు నెలకొన్నాయి. అయితే వర్షం కారణంగా ఏ కార్యక్రమమూ ఆగదని అనంత్ సింగ్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తుండటం గమనార్హం. గుర్రపు పందేలకు మైదానాన్ని సిద్ధం చేయడానికి అవసరమైతే ఇసుక పరుస్తామని ఆయన చెప్పారు. బురదతో నిండిన మైదానాల్లో గుర్రాల్ని పరుగెత్తించడం సాధ్యం కాదని ఆయన కూడా అంగీకరించారు. ఇంకా నేల తడిగా ఉంటే హెలికాప్టర్లు దిగడం కొంత కష్టమవుతుందని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ పెళ్లి వేడుకలు, భోజనాలు, గుర్రపు పందేలు అన్నీ అనుకున్న ప్రకారమే జరుగుతాయని ఆయన చెబుతుండటం విశేషం.
'వర్షం వల్ల ఎలాంటి సమస్యా లేదు. అనుకున్న ప్రకారమే అన్నీ జరుగుతాయి. విందు, వేడుకలు, గుర్రపు పందేలు అన్నీ యథాతథంగా నిర్వహిస్తాం. గత 3 రోజులుగా పెళ్లి పందిరి అలంకరణ పనులు ఆగిపోయిన మాట వాస్తవమే కానీ ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు. పందిరి తడిచినా సరే వేడుకలకు ఏదీ అడ్డురాదు.'
-అనంత్ కుమార్ సింగ్, మొకామా ఎమ్మెల్యే
విజేతలకు థార్, బైక్, స్కూటర్లు!
అనంత్ సింగ్కు మొదటి నుంచీ గుర్రాలు, గుర్రపు పందేలు అంటే ఎంతో ఇష్టం. పెళ్లి రోజున నిర్వహించే గుర్రపు పందెం కోసం వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి మేలుజాతి గుర్రాలను తెప్పించి, ఆయన ఇంటి సమీపంలోనే చిన్న తాత్కాలిక అశ్వశాల ఏర్పాటు చేశారు. ఇక గుర్రపు పందేల పోటీల్లో మొదటి బహుమతిగా ఏకంగా మహీంద్రా థార్ వాహనం, ఇతర విజేతలకు మోటార్ సైకిల్, స్కూటర్లను బహుమతులుగా ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించడం విశేషం.
బిహార్ కృష్ణానగర్కు చెందిన రణ్విజయ్ కుమార్ కుమారుడు, అమెరికాలో స్థిరపడ్డ రిషికేశ్ కుమార్తో శివాంగ్ సింగ్ వివాహం జరగనుంది. గత వారమే పెళ్లికి ముందు నిర్వహించే తిలకధారణ వేడుక పూర్తి కాగా, నవంబర్ 25న పెళ్లి జరగనుంది. బాగేశ్వర్ ధామ్ అధిపతి ధీరేంద్ర కృష్ణ శాస్త్రి (బాబా బాగేశ్వర్) సహా పలువురు రాజకీయ, వ్యాపార, సినీ ప్రముఖులు ఈ వేడుకకు హాజరుకానుండటంతో వేడుకకు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. దీంతో వర్షం తగ్గుముఖం పట్టగానే గుర్రపు పందేల కోసం మైదానాన్ని, పెళ్లి కోసం మండపాన్ని సిద్ధం పని చేసే పనిలో నిర్వాహకులు నిమగ్నమయ్యారు.