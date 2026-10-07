సంస్కృత గురుకులంలో తీవ్ర విషాదం- నలుగురు విద్యార్థుల మృతి!
Four Students Died In Water Tank : యూపీలోని ఓ సంస్కృత గురుకులంలో వాటర్ట్యాంక్ శుభ్రం చేస్తూ విద్యార్థులు మరణించారు. అందులోని విషవాయువులు పీల్చడం కారణంగానే ఈ ప్రమాదంలో జరిగిందని వైద్యులు తెలిపారు.
Published : October 7, 2026 at 9:32 AM IST
Four Children Died In Water Tank : ఉత్తర్ప్రదేశ్ మథురలోని బృందావనంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఓ సంస్కృత గురుకులంలో వాటర్ట్యాంక్ శుభ్రం చేస్తూ విషవాయువులు పీల్చి నలుగురు విద్యార్థులు చనిపోయారు. మరో విద్యార్థి రుద్ర తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. 14 అడుగుల లోతున్న భూగర్భ నీటిసంపు నుంచి దుర్వాసన రావడంతో విద్యార్థులు శుభ్రం చేసేందుకు యత్నించారు. మోటార్ సాయంతో నీటిని తోడిన తర్వాత అడుగున ఉన్న చెత్తను తీసేందుకు మొదట ఓ విద్యార్థి లోపలికి వెళ్లి స్పృహతప్పి పడిపోయాడు. అతడిని కాపాడేందుకు మరో నలుగురు విద్యార్థులు ట్యాంకులోకి దిగి వారంతా అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నారు. వెంటనే గమనించిన స్థానికులు ఐదుగురిని బయటకు తీసి ఆస్పత్రికి తరలించగా నలుగురు మృతిచెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. ఈ ఘటనపై యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. గురుకులానికి అనుమతులు ఉన్నాయా? విద్యార్థులతో వాటర్ ట్యాంక్ ఎందుకు శుభ్రం చేయించాల్సి వచ్చిందన్న కోణంలో విచారించాలని ఆదేశించారు.