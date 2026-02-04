వాణిజ్య ఒప్పందం జరిగి 36 గంటలు దాటింది- ట్రేడ్ డీల్ వివరాలేవి?- కేంద్రానికి కాంగ్రెస్ ప్రశ్నలు
Published : February 4, 2026 at 12:17 PM IST
Congress On India US Trade Deal : పార్లమెంట్ సమావేశాల వేళ భారత్-అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం అంశం రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. రెండు సభలను కుదిపేస్తోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విజ్ఞప్తి మేరకు ఈ ఒప్పందం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించి 36 గంటలు దాటినా, ఇప్పటి వరకు డీల్పై పూర్తి వివరాలతో కూడిన సంయుక్త ప్రకటన వెలువడలేదని పేర్కొంది. వాణిజ్య ఒప్పందం గురించి స్పష్టత ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. ఈ ట్రేడ్ డీల్పై కాంగ్రెస్ పలు ప్రశ్నలను సంధించింది.
"భారత ప్రధాని మోదీ అభ్యర్థన మేరకు ఇండియా- యూఎస్ వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరిందని, ఇది తక్షణమే అమల్లోకి వస్తోందని ట్రంప్ ప్రకటించి 36 గంటలు అవుతోంది. అమెరికా ఎగుమతి చేసే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై టారిఫ్లను భారత్ తగ్గించిందని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ డీల్పై ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టత లేదు. కనీసం ఉమ్మడి ప్రకటన కూడా లేదు. "అని కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేశ్ ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు.
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यह कहे जाने के 36 घंटे बीत चुके हैं कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा पीएम मोदी के अनुरोध पर की गई और यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। स्पिन डॉक्टर अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इस समझौते के कोई ठोस विवरण नहीं हैं-हालाँकि यह स्पष्ट है…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 4, 2026
ట్రేడ్ డీల్పై కాంగ్రెస్ ఆందోళన
మరోవైపు భారత్- అమెరికా మధ్య కుదిరిన ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్ సహా విపక్షాలు అందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ డీల్ వల్ల దేశంలోని రైతులు, పాడి, దేశీయ పరిశ్రమలపై పడే ప్రభావం గురించి ప్రశ్నించాయి. దేశంలోని రైతులు, పాడి పరిశ్రమకు అండగా ఉండాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాయి. భారత ఎగుమతులపై 25 శాతం నుంచి 18 శాతానికి సుంకాలు తగ్గింపుపై స్పష్టతను ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అమెరికాకు చెందిన కొన్ని వస్తువులపై భారత్ సుంకాలు సున్నాకి తగ్గించిందని ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనపైనా కాంగ్రెస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా భారత్-అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం వివరాలపై స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది.
అమెరికా-భారత్ల మధ్య ఇటీవల ట్రేడ్ డీల్ కుదిరింది. దీంతో ఇకపై భారత్ నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో ఈ డీల్ను భారతదేశ వృద్ధి పథాన్ని వేగవంతం చేసే మైలురాయిగా కేంద్రం అభివర్ణించింది.