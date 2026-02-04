ETV Bharat / bharat

వాణిజ్య ఒప్పందం జరిగి 36 గంటలు దాటింది- ట్రేడ్ డీల్ వివరాలేవి?- కేంద్రానికి కాంగ్రెస్ ప్రశ్నలు

భారత్- అమెరికా ట్రేడ్ డీల్‌ గురించి ప్రశ్నలు కురిపించిన కాంగ్రెస్- ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరి 36 గంటలు దాటినా ఉమ్మడి ప్రకటన విడుదల కాలేదని విమర్శలు

Congress On India US Trade Deal
Congress MP Jairam Ramesh (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress On India US Trade Deal : పార్లమెంట్ సమావేశాల వేళ భారత్-అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం అంశం రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. రెండు సభలను కుదిపేస్తోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విజ్ఞప్తి మేరకు ఈ ఒప్పందం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించి 36 గంటలు దాటినా, ఇప్పటి వరకు డీల్​పై పూర్తి వివరాలతో కూడిన సంయుక్త ప్రకటన వెలువడలేదని పేర్కొంది. వాణిజ్య ఒప్పందం గురించి స్పష్టత ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. ఈ ట్రేడ్ డీల్‌పై కాంగ్రెస్ పలు ప్రశ్నలను సంధించింది.

"భారత ప్రధాని మోదీ అభ్యర్థన మేరకు ఇండియా- యూఎస్ వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరిందని, ఇది తక్షణమే అమల్లోకి వస్తోందని ట్రంప్‌ ప్రకటించి 36 గంటలు అవుతోంది. అమెరికా ఎగుమతి చేసే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై టారిఫ్‌లను భారత్ తగ్గించిందని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ డీల్‌పై ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టత లేదు. కనీసం ఉమ్మడి ప్రకటన కూడా లేదు. "అని కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేశ్ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు.

ట్రేడ్ డీల్‌పై కాంగ్రెస్ ఆందోళన
మరోవైపు భారత్​- అమెరికా మధ్య కుదిరిన ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్ సహా విపక్షాలు అందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ డీల్ వల్ల దేశంలోని రైతులు, పాడి, దేశీయ పరిశ్రమలపై పడే ప్రభావం గురించి ప్రశ్నించాయి. దేశంలోని రైతులు, పాడి పరిశ్రమకు అండగా ఉండాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాయి. భారత ఎగుమతులపై 25 శాతం నుంచి 18 శాతానికి సుంకాలు తగ్గింపుపై స్పష్టతను ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అమెరికాకు చెందిన కొన్ని వస్తువులపై భారత్ సుంకాలు సున్నాకి తగ్గించిందని ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనపైనా కాంగ్రెస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా భారత్-అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం వివరాలపై స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది.

అమెరికా-భారత్‌ల మధ్య ఇటీవల ట్రేడ్ డీల్ కుదిరింది. దీంతో ఇకపై భారత్‌ నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో ఈ డీల్‌ను భారతదేశ వృద్ధి పథాన్ని వేగవంతం చేసే మైలురాయిగా కేంద్రం అభివర్ణించింది.

TAGGED:

CONGRESS ON INDIA US TRADE DEAL
INDIA US TRADE DEAL CONGRESS
CONGRESS SLAMS CENTRAL GOVERNMENT
INDIA AMERICA TRADE DEAL
CONGRESS ON INDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.