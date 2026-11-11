చెప్పులు లేకుండా 35,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర- కైలాస మానససరోవరమే టార్గెట్- ఎందుకో తెలుసా?
35000 Km Barefoot Journey : బిహార్లోని నలందా జిల్లా బిహార్ షరీఫ్ ప్రాంతానికి చెందిన అభిరామ్ చెప్పులు లేకుండానే 35,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేపట్టారు.
Published : November 11, 2026 at 1:49 PM IST
అల్లారు ముద్దుగా పెంచిన తల్లిదండ్రులను వృద్ధాప్యంలో అనాథలుగా వదిలేస్తున్న నేటి యువతరంలో మార్పు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా బిహార్కు చెందిన ఒక యువకుడు పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టాడు. నలందా జిల్లా బిహార్ షరీఫ్ ప్రాంతానికి చెందిన 26 ఏళ్ల అభిరామ్ కుమార్ ఏకంగా 35,000 కిలోమీటర్ల మేర దేశవ్యాప్తంగా చెప్పులు లేకుండానే నడుస్తున్నాడు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వారిని ప్రేమగా చూసుకోవాలని గొప్ప సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్నాడు.
దివంగత మనోహర్ లాల్, రాణి దేవి దంపతుల కుమారుడైన అభిరామ్ కుమార్ ఇంటర్ వరకు చదువుకున్నాడు. తన స్వరాష్ట్రం నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభించిన అభిరామ్, చార్ ధామ్, 12 జ్యోతిర్లింగాల దర్శనంతో పాటు కైలాస మానససరోవరం వరకు చేరుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. ఇందుకు దాదాపు మూడేళ్ల సమయం పడుతుందని భావిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం 105 రోజులుగా నిరంతరాయంగా నడుస్తూ మంగళవారం ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్ చేరుకున్నాడు. త్వరలోనే పూరీ జగన్నాథుడి ఆలయానికి చేరుకోనున్నాడు.
"మొదట్లో చెప్పులు లేకుండా నడక మొదలుపెట్టినప్పుడు పాదాలు చాలా నొప్పి పుట్టాయి. కానీ, అవి నన్ను ఆపలేకపోయాయి. నా మనసులో, నా పెదాలపై మహాప్రభు జగన్నాథుని నామం స్మరిస్తూ ఉండేవాడిని. ఇప్పుడు భువనేశ్వర్కు చేరుకున్నాను, త్వరలోనే పూరీకి చేరుకుంటాను. అయితే, నా సందేశం ఒక్కటే తల్లిదండ్రులను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ముఖ్యంగా వారు వృద్ధులై, మీరు అత్యంత అవసరమైన సమయంలో వారిని విస్మరించకండి. తమ పిల్లలను పెంచడంలో జీవితాంతం గడిపిన తల్లిదండ్రులు, తమకే మద్దతు అవసరమైనప్పుడు నిర్లక్ష్యానికి గురికాకూడదు. ఇంకా నేను ఇలాంటి సుదీర్ఘ యాత్ర ఎందుకు చేస్తున్నానని చాలా మంది ప్రజలు నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు. వారికి చెప్పడానికి నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. ఇలా నాకు ఎదురైన ప్రతీ ఒక్కరికి నా సందేశాన్ని వివరిస్తుంటాను."
---అభిరామ్, పాదయాత్ర చేస్తున్న వ్యక్తి
వృద్ధాశ్రమం ఏర్పాటు చేయడమే లక్ష్యం
ఈ మూడున్నరేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో మార్గమధ్యంలో కలిసే ప్రతి ఒక్కరితో అభిరామ్ మాట్లాడుతూ కన్నవారి బాధ్యతను గుర్తుచేస్తున్నాడు. పిల్లలను పెంచేందుకు జీవితాంతం కష్టపడే తల్లిదండ్రులకు వృద్ధాప్యంలో తోడుగా నిలవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని వివరిస్తున్నాడు. యువతరాన్ని తమ తల్లిదండ్రులకు సమయం, ఆప్యాయత, గౌరవం ఇవ్వాలని, వారి వృద్ధాప్యంలో వారికి అండగా నిలవాలని కోరుతున్నాడు. తన యాత్ర పూర్తయిన తర్వాత స్వగ్రామంలోనే కుటుంబ సభ్యుల నిర్లక్ష్యానికి గురైన వృద్ధుల కోసం ఒక ఉచిత వృద్ధాశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే తన జీవిత ఆశయమని అభిరామ్ వెల్లడించాడు.
అయితే, చెప్పులు లేకుండా సుదీర్ఘ దూరం ప్రయాణిస్తున్న అభిరామ్ను చూసి మార్గమధ్యంలో ఎంతోమంది సాయం చేస్తున్నారు. ఆయనకు భోజనం, వసతి కల్పిస్తూ అండగా నిలుస్తున్నారు. భగవంతుడిపై భక్తితో పాటు సమాజానికి ఒక మంచి సందేశాన్ని అందిస్తున్న ఈ యువకుడి సంకల్పాన్ని పలువురు అభినందిస్తున్నారు. అభిరామ్ చెప్పులు లేకుండా నడవడం గమనించిన ప్రజలు ఆగి అతడి ప్రయాణం గురించి అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు.
తల్లిపై ప్రేమతో సాహస యాత్ర
ఇదిలా ఉండగా, అమ్మ ప్రాణాలు దక్కాలని 13 ఏళ్ల పిల్లాడు మొక్కుకున్న ఓ మొక్కు దేశం గుర్తించదగ్గ సాహస యాత్రగా నిలుస్తోంది. బిహార్కు చెందిన మోనూ తన తల్లి ఆరోగ్యం పూర్తిగా కుదుటపడితే 12 జ్యోతిర్లింగాలు, చార్ధామ్లను పరిగెత్తుకుంటూ దర్శించుకోవాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 19 ఏళ్ల వయసులో నాటి తన సంకల్పాన్ని ఆచరణలో పెడుతూ మార్చి 15, 2026లో తీర్థయాత్రను ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు తొమ్మిది రాష్ట్రాలను, రెండు చార్ధామ్లను దర్శించుకున్నారు. తల్లిపై ప్రేమతో ఆయన చేపట్టిన దీక్ష కోట్లాది మందిని ఆకట్టుకుంటూ, సోషల్ మీడియాలో బ్లాక్ పాంథర్గా సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
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