చేతులు కోసుకున్న 35మంది ప్రభుత్వ స్కూల్ విద్యార్థులు- బ్లేడ్లు, పిన్నలు సాయంతో కట్
బ్లేడ్లు, పిన్నులు, ఫోర్క్ చెంచాల సాయంతో తమ చేతులను కట్ చేసుకున్న విద్యార్థులు- ఛత్తీస్గఢ్ ధమ్తరీ జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన
Published : February 20, 2026 at 11:54 AM IST
Children Cut Their Hands : ఛత్తీస్గఢ్ ధమ్తరీ జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కురుద్ బ్లాక్ పరిధిలోని దాహ్దహా గ్రామ ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని 35 మంది విద్యార్థులు చేతులు కోసుకున్నారు. బ్లేడ్లు, పిన్నులు, ఫోర్క్ చెంచాల సాయంతో తమ చేతులను కట్ చేసుకున్నారు. సుమారు రెండు నెలలుగా ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నట్లు పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ చెబుతున్నారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న కలెక్టర్ దర్యాప్తునకు ఆదేశించారు. ప్రిన్సిపల్కు నోటీసులు జారీ చేశారు.
విచారణ కోసం ఓ ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న అధికారులు చర్యలకు ఆదేశించారు. విచారణ కోసం ఓ ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్ అభినాశ్ మిశ్రా చెప్పారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు అధికారులు. పాఠశాలలోని పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులను పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. పిల్లల వ్యవహార శైలిపై నిరంతరం పర్యవేక్షణ పెట్టాలని తల్లిదండ్రులకు సూచించారు. అయితే, పాఠశాల యాజమాన్యం తమకు సమాచారం అందించి స్కూల్కు పిలిచారని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. పిల్లల భద్రతకు ఉపాధ్యాయులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరారు.
పిల్లల చేతులపై గాయల మరకలు : ప్రిన్సిపల్
"ప్రభుత్వ సెంకడరీ పాఠశాలకు చెందిన 6-8 తరగుతుల విద్యార్థులు చేతులు కోసుకున్నారు. దాదాపు గత రెండు నెలలుగా ఇలా చేతులు గాయపరుచుకుంటూనే ఉన్నారు. చాలా మంది పిల్లల చేతులపై గాయల మరకలు ఉన్నాయి." అని స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ పునీత్ రామ్ సాహు అన్నారు.
దర్యాప్తు నివేదిక అందిన తర్వాతే అసలు కారణం తెలుస్తుంది : కలెక్టర్
మరోవైపు ఈ ఘటనపై జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి అభయ్ జైశ్వాల్ స్పందించారు. ఈ ఘటన తమ దృష్టికి వచ్చిందని, స్కూల్ ప్రిన్సిపల్కు నోటీసులు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు. ఎవరైనా విధుల్లో అలసత్వం వహిస్తే వదిలిపెట్టేది లేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఇప్పటికీ పిల్లలు ఎందుకు చేతులు కోసుకున్నారు అనే ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు. దర్యాప్తు నివేదిక అందిన తర్వాతే అసలు కారణం తెలుస్తుందని కలెక్టర్ వివరించారు.
హాస్టల్ నుంచి 40 మంది విద్యార్థులు పరారీ
అంతకుముందు ఏపీలోలని పల్నాడు జిల్లాలో హాస్టల్ నుంచి విద్యార్థులు పరారయ్యారు. యడ్లపాడు మండలం వంకాయలపాడులో సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల నుంచి 40 మంది పదో తరగతి విద్యార్థులు తప్పించుకుపోయారు. మరికొందరు విద్యార్థులు కూడా సోలార్ ఫెన్సింగ్ వేసిన గోడ దూకి పారిపోయే ప్రయత్నం చేయగా సిబ్బంది పట్టుకున్నారు. ఈ పాఠశాలలో 3 నుంచి 10వ తరగతి వరకు మొత్తం 600 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇందులో పదో తరగతి చదువుతున్న 67 మంది విద్యార్థులందరూ సోలార్ ఫెన్సింగ్తో ఉన్న గోడను దూకి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు. దీనిని గమనించిన సిబ్బంది వెంటనే 27 మందిని పట్టుకోగా, మరో 40 మంది పాఠశాల ప్రహరీ గోడ దూకి సమీపంలోని కొండవీడు కొండలపైకి పారిపోయారు.
కారణం ఏంటో తెలుసా?
వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి విద్యార్థులు ఎటు వెళ్లారనే విషయంపై ఉపాధ్యాయులు చుట్టుపక్కల ఆరా తీశారు. ఉపాధ్యాయుల సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, కొండల వద్దకు వెళ్లి విద్యార్థులను తీసుకుని వచ్చారు. చిలకలూరిపేట రూరల్ సీఐ సుబ్బానాయుడు, యడ్లపాడు ఎస్సై బాలకృష్ణ ఇందులో పాల్గొన్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న నరసరావుపేట డీఎస్పీ నాగేశ్వరరావు హాస్టల్ వద్దకు చేరుకుని విద్యార్థులను విచారించారు. వారు వెళ్లిపోవటానికి గల కారణాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. వసతి గృహంలో సౌకర్యాలు సరిగా లేవని, ఆటలు ఆడించటం లేదని, ఆహారం నాణ్యత లేదని, విద్యార్థులతో మరుగుదొడ్లు కడిగిస్తున్నారని, ఉపాధ్యాయులు ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని విద్యార్థులు ఆరోపించారు. ప్రతి రోజూ స్లిప్ టెస్టులు పెడుతున్నారని, అన్ని సబ్జెక్టులు ఒకేసారి పెడుతుండటంతో రాయలేకపోతున్నామని వాపోయారు.