బంగాల్‌లో SIR- ఇప్పటివరకు 34లక్షల మంది ఆధార్ కార్డుదారులు మృతి!

బంగాల్​లో కొనసాగుతున్న ఎస్ఐఆర్​ ప్రక్రియ!- మరణించిన వారి ఆధారాలు ఎన్నికల కమిషన్​కు వెల్లడిస్తున్న యూఐడీఏఐ

SIR In West Bengal (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 13, 2025 at 11:24 AM IST

2 Min Read
SIR In West Bengal : బంగాల్​లో ఆధార్​ ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 34 లక్షల మంది మరణించారని యూఐడీఏఐ అధికారులు ఎన్నికల సంఘానికి తెలిపారు. బంగాల్​లో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్​ఐఆర్​) జరుగుతున్న నేపథ్యంలో యూఐడీఏఐ అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి మనోజ్ కుమార్ అగర్వాల్ మధ్య కీలక సమావేశం జరిగింది.

ఓటర్ల జాబితాను ధ్రువీకరించడానికి, అందులోని వ్యత్యాసాలను గుర్తించడానికి అధికారులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని అన్ని రాష్ట్ర సీఈఓలను కోరుతూ ఈసీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సమావేశం నిర్వహించారు. "మరణించిన ఓటర్లు, జాబితాలో నకిలీ పేర్లకు సంబంధించి ఈసీకి అనేక ఫిర్యాదులు అందాయి. ఈ క్రమంలో మరణించిన వారిని గుర్తించేందుకు, జాబితా నుంచి తొలగించేందుకు యూఐడీఏఐ మాకు సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నాం" అని అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

ఆధార్‌ ఎక్కువ బ్యాంకు ఖాతాలకు అనుసంధానమై ఉన్నందున ఈసీ అధికారులు బ్యాంకుల నుంచి కూడా సమాచారం సేకరిస్తున్నారు. ఏళ్ల తరబడి నుంచి KYC అప్‌డేట్‌లు జరగని ఖాతాల వివరాలు బ్యాంకులు అందించాయి. ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఓటర్ల జాబితాలో మరణించిన వారిని గుర్తించడం సులభమవుతుందని ఓ అధికారి చెప్పారు.

మరోవైపు బంగాల్‌ అంతటా ప్రస్తుతం మరణించిన, నకిలీ ఓటర్లను తొలగించేందుకు ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు. బూత్‌ లెవెల్‌ ఆఫీసర్లు (బీఎల్​ఓ)లు ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటర్ల సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారని, 2025 ఎన్నికల జాబితాల ఆధారంగా ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారమ్‌లు పంపిణీ చేస్తూ ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ చేపడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. అలా వారు సేకరించిన డేటాను 2002 ఎన్నికల జాబితాలతో పోల్చి వచ్చిన సమాచారాన్ని నిర్ధరిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

సీఈఓ కార్యాలయం నుంచి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, బుధవారం రాత్రి 8 గంటల వరకు రాష్ట్రంలో 6.98 కోట్లకు పైగా (91.19 శాతం) గణన ఫారాలను పంపిణీ చేశారు. డ్రాఫ్ట్ రోల్‌లో చనిపోయిన లేదా నకిలీ ఓటర్లు ఉన్నట్లు తెలితే అందుకు సంబంధిత బీఎల్‌ఓలపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ధ్రువీకరణ ప్రక్రియలో కచ్చితత్వం, అప్రమత్తతను నిర్ధరించాలని ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులకు (ఈఆర్‌ఓ) సూచించినట్లు వారు తెలిపారు.

ఎస్​ఆర్​పై మమతా ఫైర్​!
అంతకుముందు ఎస్​ఐఆర్​పై బంగాల్​ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రజలను వేధిస్తోందని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ముందు ఈ ప్రక్రియను ఎందుకింత హడావుడిగా నిర్వహిస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదని అన్నారు. దీన్ని వెంటనే నిలిపేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణ అనేది రెండు, మూడు నెలల్లోనే పూర్తయ్యే ప్రక్రియ కాదని, దీనిని బలవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎస్‌ఐఆర్‌కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నందుకు బీజేపీ తనను జైలుకు పంపినా, గొంతు కోసినా సరేనన్నారు. కానీ, ప్రజల ఓటు హక్కును కాలరాయొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. జీఎస్​టీ పేరుతో ప్రజలను కేంద్ర సర్కారు దోచుకుంటోందని ఆరోపించారు.

బంగాల్‌, తమిళనాడుతో సహా 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఇటీవల ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. 321 జిల్లాలు, 1843 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో దాదాపు 51 కోట్ల మంది ఓటర్లను కవర్‌ చేయనున్నట్లు ఎన్నికల కమిషన్​ తెలిపింది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ బంగాల్‌లో నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలో కోల్‌కతాలో భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించారు.

ప్రధాన సమస్య ఓట్​ చోరీ- SIR అనేది దానిని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం: రాహుల్

'SIR కనిపించని నిశ్శబ్ద రిగ్గింగ్‌'- టీఎంసీ ర్యాలీలో ఈసీ, బీజేపీపై మమతా ఫైర్​

