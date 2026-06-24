యువ వ్యాపారవేత్త హత్య కేసు- నిందితులను పట్టించిన CCTV ఫుటేజ్- 33 డిగ్రీల ఎండలో హుడీ ధరించిన చేతన్
కాబోయే భర్తను హత్య చేసిన యువతి, ఆమె ప్రియుడు- ఈ ఘటనలో నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులకు ఉపయోగపడిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్- దర్యాప్తులో బయటపడిన మరిన్ని కీలక విషయాలు
Published : June 24, 2026 at 10:03 AM IST
Pune Trekker Death Case Update : మహారాష్ట్రకు చెందిన యువ వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు దర్యాప్తులో సంచలన విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి. హత్యకు ముందు లోహగడ్ కోట వద్ద కేతన్ అగర్వాల్, ఆయనకు కాబోయే భార్య సియా గోయల్ను హుడీ ధరించిన ఒక వ్యక్తి వెంబడిస్తున్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో కనిపించింది. ఆ ఫుటేజీ ఆధారంగానే పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి ఆ హుడీ ధరించిన వ్యక్తిని నిందితుడు చేతన్ చౌదరి (సియా గోయల్ ప్రియుడు)గా గుర్తించారు. అలాగే లోహగడ్ కోట వద్ద ఉష్ణోగ్రత సుమారు 33 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉన్నప్పటికీ ఓ వ్యక్తి (చేతన్ చౌదరి) హుడీ ధరించడంతో పోలీసులకు మరింత అనుమానం వచ్చింది. దీంతో అతడి అనుమానాస్పద కదలికలు, సియా గోయల్ ఫోన్ డేటా ఆధారంగా కేతన్ అగర్వాల్ది హత్యేనేని పోలీసులు నిర్దారణకు వచ్చారు.