బిహార్లో 32% రాజకీయ నేతలపై క్రిమినల్, అత్యాచార కేసులు: ADR రిపోర్టు
బిహార్లో 32% రాజకీయ నేతలపై క్రిమినల్ కేసులు- 40% మంది కోటీశ్వరులు- ఏకంగా 75 శాతం స్థానాలు 'సున్నితమైనవి' - ADR నివేదిక వెల్లడి
Published : October 28, 2025 at 9:25 PM IST
ADR Report On Bihar Election : బిహార్ మొదటి దశ ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్న రాజకీయ నేతల్లో 32 శాతం మందిపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నారని, మొత్తం అభ్యర్థుల్లో 40 శాతం మంది కోటీశ్వరులు అని అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ఏడీఆర్) నివేదిక విడుదల చేసింది.
బిహార్లో మొదటి దశ ఎన్నికలు జరగనున్న 121 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థుల అఫిడవిట్ల ఆధారంగా ఏడీఆర్ ఆయా పార్టీల అభ్యర్థులపై వివరణాత్మక విశ్లేషణ చేసింది. బిహార్ రాజకీయాల్లో నేరాలు, ధనబలం లోతుగా పాతుకుపోయాయని స్పష్టం చేసింది.
32% అభ్యర్థులపై క్రిమినల్ కేసులు
ఏడీఆర్ నివేదిక ప్రకారం, బిహార్ మొదటి దశ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న 1,303 మంది అభ్యర్థుల్లో 423 (32 శాతం) మంది తమపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు. వీరిలో 354 మంది (27%) తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్నారు. 33 మంది అభ్యర్థులుపై హత్య కేసులు, 86 మందిపై హత్యాయత్నం కేసులు, 42 మందిపై మహిళలపై నేరాలకు పాల్పడిన కేసులు ఉన్నాయి. మరో ఇద్దరు అభ్యర్థులపై అత్యాచార కేసులు కూడా ఉండడం గమనార్హం.
ఇంకా ఘోరమైన విషయం ఏమిటంటే, దాదాపు అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన అభ్యర్థులపై (మొదటి దశ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నవారిపై) తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి. జన్ సూరజ్ పార్టీకి చెందిన 114 మంది అభ్యర్థుల్లో 49 మంది(43 శాతం)పై తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులున్నాయి. బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (బీఎస్పీ)కి చెందిన 89 మంది అభ్యర్థుల్లో 16 మంది(18 శాతం)పై, రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్జేడీ)కి చెందిన 70 మంది అభ్యర్థుల్లో 42 మంది(60 శాతం)పై, జనతాదళ్ యునైటెడ్ (జేడీయూ)కు చెందిన 57 మంది అభ్యర్థుల్లో 57 మంది(26 శాతం)పై, బీజేపీకి చెందిన 48 మంది అభ్యర్థుల్లో 27 మంది(56 శాతం)పై, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్)కి చెందిన 44 మంది అభ్యర్థుల్లో 9 మంది(20 శాతం)పై, కాంగ్రెస్కు చెందిన 23 మంది అభ్యర్థుల్లో 12 మంది(52 శాతం)పై తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి.
చివరికి వామపక్ష పార్టీల్లోనూ క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కొంటున్న అభ్యర్థులు ఉన్నారు. సీపీఐ(ఎంఎల్)కు చెందిన 14 మంది అభ్యర్థుల్లో 9 మంది(64 శాతం)పై, లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్)కు చెందిన 13 మంది అభ్యర్థుల్లో 5 మంది(38 శాతం)పై, సీపీఐ పార్టీకి చెందిన 5 మంది అభ్యర్థుల్లో ఏకంగా నలుగురుపై (80శాతం), సీపీఐ (ఎం)కు చెందిన ముగ్గురు అభ్యర్థులపైనా (100 శాతం) క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కొంటున్నవారే కావడం గమనార్హం.
పార్టీల వారీగా చూస్తే- మరీ దారుణం
పార్టీల వారీగా నేర చరిత్ర కలిగిన అభ్యర్థుల గురించి విశ్లేషిస్తే, పరిస్థితి మరింత దారుణంగా, ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఆర్జేడీలోని మొత్తం 70 మంది అభ్యర్థుల్లో 53 మంది(76 శాతం)పై క్రిమినల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంది. బీజేపీలోని 43 మంది అభ్యర్థుల్లో 31 మంది(65 శాతం)పై, కాంగ్రెస్లోని 23 మంది అభ్యర్థుల్లో 15 మంది(65 శాతం)పై, సీపీఐ(ఎంఎల్)కు చెందిన 14 మందిలో 13 మంది(93 శాతం)పై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి. ఇక సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం) అభ్యర్థులు అందరూ తమపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నట్లు స్వయంగా అఫిడవిట్లో పేర్కొనడం గమనార్హం. ఈ విధంగా బిహార్లోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సుప్రీం కోర్టు మార్గదర్శకాలను పూర్తిగా విస్మరించాయని ఏడీఆర్ నివేదిక పేర్కొంది.
సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది?
సుప్రీంకోర్టు 2020 ఫిబ్రవరి 13న రాజకీయ పార్టీలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నేర చరిత్ర కలిగిన అభ్యర్థులకు టికెట్లు ఇవ్వడానికి గల బలమైన కారణాలను కచ్చితంగా తెలపాలని పేర్కొంది. ఆ ఆదేశం ప్రకారం, రాజకీయ పార్టీలు తమ అభ్యర్థిని ప్రజాదరణ, రాజకీయ ఒత్తిడి కారణంగా కాకుండా, యోగ్యత, అచీవ్మెంట్స్, సామాజిక సేవల ఆధారంగా ఎంపిక చేయాలి. కానీ ఏ రాజకీయ పార్టీ దీనిని పాటించడం లేదని తాజా నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
ఏకంగా 40 శాతం మంది కోటీశ్వరులు
ఏడీఆర్ నివేదిక ప్రకారం, బిహార్ మొదటి దశ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న 1,303 మంది అభ్యర్థుల్లో 519 (40 శాతం) మంది కోటీశ్వరులు. అభ్యర్థుల సగటు ఆస్తులు రూ.3.26 కోట్లు. దీనిని బట్టి బిహార్ ఎన్నికల్లో మనీపవర్ ఎంతగా పనిచేస్తోందో తెలుసుకోవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది.
ఇక విద్యార్హతల విషయానికి వస్తే, మొత్తం అభ్యర్థుల్లో 519 మంది (40 శాతం) 5నుంచి 12వ తరగతుల మధ్య విద్యార్హత కలిగినవారు. ఇకపై గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా అంత కంటే ఎక్కువ విద్యార్హతలు కలిగినవారు 651 మంది. ఇక్కడ విశేషం ఏమిటంటే, తక్కువ విద్యార్హతలు ఉన్నవారే బాగా ధనవంతులుగా, ఎక్కువ ప్రభావవంతమైన అభ్యర్థులుగా ఉన్నారు.
మహిళల విషయానికి వస్తే, ఈ మొదటి దశ ఎన్నికల్లో కేవలం 9 శాతం మంది మహిళలే పోటీ చేస్తున్నారు. ఇక సున్నితమైన నియోజక వర్గాల విషయానికి వస్తే, బిహార్లోని మొత్తం 121 స్థానాల్లో 91 (75 శాతం) స్థానాలు ఈ కోవకు చెందినవేనని ఏడీఆర్ నివేదిక పేర్కొంది. ఇక్కడ సున్నితమైన నియోజక వర్గాలు అంటే ముగ్గురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదైన ప్రాంతాలు. అంటే ఇక్కడ ఎన్నికల సమయంలో హింస, నేరపూరిత కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, బిహార్లో నేర చరిత్ర కలిగిన అభ్యర్థులకు టికెట్లు ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా మారింది. దీని ఫలితం ఏమిటంటే, చట్టాలను ఉల్లంఘించేవారే, ఎన్నికల్లో గెలిచి చట్టాలను రూపొందించే ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు అని ఏడీఆర్ నివేదిక పేర్కొంది.
మోదీ- నీతీశ్ ప్రభుత్వం బిహార్ యువత ఆకాంక్షల గొంతు నొక్కేసింది : రాహుల్