తమిళనాడులో అరుదైన పురాతన ఆనవాళ్లు- 3వేల నాటి 'ఈమా చిహ్నాలు' గుర్తింపు
కరూర్ జిల్లాలో సుమారు 50 రాతి వలయాల గుర్తింపు- ప్రాచీన తమిళుల అంత్యక్రియల సంప్రదాయాలకు చెందిన 'ఈమా చిహ్నాలు'గా చరిత్రకారుల అభిప్రాయం- ప్రాచీన తమిళ నాగరికతకు మరో కీలక ఆధారం
Published : July 31, 2026 at 6:29 PM IST
Old Stone Circles Found In Karur : తమిళనాడులో 3వేల నాటి అరుదైవ పురాతన ఆనవాళ్లు బయటపడ్డాయి. కీలడి, ఆదిచనల్లూరు వంటి ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న పరిశోధనలతో ఎన్నో ఆధారాలు వెలుగులోకి వస్తుండగా, తాజాగా కరూర్ జిల్లాలోని కీళ మునైయనూర్ గ్రామంలో సుమారు 3 వేల ఏళ్ల నాటి 50 రాతి వలయాలు (ఈమ చిహ్నాలు) గుర్తించారు. దీంతో తమిళుల ప్రాచీన జీవన విధానం, అంత్యక్రియల సంప్రదాయాలపై మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఏమిటి ఈ 'ఈమ చిహ్నాలు'?
చరిత్రకారుల వివరాల ప్రకారం, సుమారు మూడు వేల ఏళ్ల క్రితం మెగాలిథిక్ యుగంలో జీవించిన ప్రజలు తమ నాయకులు లేదా కుటుంబ పెద్దలు మరణించిన తర్వాత వారిని సమాధి చేసేవారు. ఆ ప్రదేశాన్ని గుర్తుగా పెద్ద రాళ్లను వలయాకారంలో ఏర్పాటు చేసేవారు. ఈ రాతి వలయాలను 'ఈమ చిహ్నాలు' (Funeral Symbols) లేదా స్టోన్ సర్కిల్స్ అని పిలుస్తారు. ఇవి కేవలం సమాధి గుర్తులే కాకుకండా ఆ కాలం ప్రజల సామాజిక జీవనం, ఆచారాలు, విశ్వాసాలు, అంత్యక్రియల సంప్రదాయాలను తెలియజేసే విలువైన పురావస్తు ఆధారాలుగా భావిస్తున్నారు.
ఒకేచోట 50 రాతి వలయాలు
కరూర్ జిల్లా కృష్ణరాయపురం సమీపంలోని పూవంబాడి తనికట్టు కరుప్పన్నస్వామి ఆలయం వెనక ఉన్న బంజరు భూమిలో ఈ రాతి వలయాలు గుర్తించారు. ఈ 1.98 ఎకరాల భూమి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్వామి ఆలయానికి చెందినదిగా అధికారులు తెలిపారు. గతంలో ఆదిచనల్లూరులో వెలుగులోకి వచ్చిన రాతి వలయాల మాదిరిగానే ఇవి కూడా వృత్తాకారంలో అమర్చబడి ఉన్నాయి. దీంతో ఈ ప్రాంతాన్ని కరూర్ జిల్లా పురావస్తు అధికారి నందకుమార్, కృష్ణరాయపురం తహసీల్దార్ మోహన్రాజ్తో పాటు రెవెన్యూ అధికారులు పరిశీలించారు. రాతి వలయాలు ఉన్న ప్రదేశంతో పాటు చుట్టుపక్కల భూములను కూడా పరిశీలించి, రెవెన్యూ రికార్డుల ఆధారంగా సమగ్ర నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించనున్నట్లు తెలిపారు.
తమిళ నాగరికత ప్రాచీనతకు మరో ఆధారమా?
గతంలో కూడా తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి రాతి వలయాలను గుర్తించినట్లు కరూర్ ప్రభుత్వ కళాశాల గౌరవ ఆచార్యుడు రత్నకుమార్ తెలిపారు. అయితే కరూర్లో తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఆనవాళ్లు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం కలిగినవని చెప్పారు. ప్రాచీన తమిళ నాగరికత విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందినట్లు సూచించే ఆధారాల్లో ఇవి కూడా ఒకటిగా పరిగణించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ప్రాంతంలో శాస్త్రీయ తవ్వకాలు చేపడితే ఆ కాలానికి చెందిన ఆనవాళ్లు లభించే అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నారు. మేట్టూరు ప్రాంతంలో గతంలో గుర్తించిన రాతి వలయాల పరిశోధనలో ఇనుప ఈటెలు లభించినట్లు గుర్తు చేశారు. ఇలాగే శివకలై ప్రాంతంలో జరిగిన తవ్వకాల్లో తమిళ నాగరికత సుమారు 5,800 ఏళ్ల నాటిదని సూచించే ఆధారాలు లభించాయని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో కరూర్లోని కొత్త రాతి వలయాలపై శాస్త్రీయ అధ్యయనం జరిగితే, ప్రాచీన తమిళుల జీవన విధానం, అంత్యక్రియల ఆచారాలు, ఇనుపయుగ సంస్కృతిపై మరిన్ని విలువైన వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని చరిత్రకారులు భావిస్తున్నారు.
చరిత్రపై యువతలో ఆసక్తి పెరుగుతోంది
విద్యార్థి ముత్తుస్వామి మాట్లాడుతూ, ఆధునిక కాలంలో మనుషుల జీవితానికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు క్రమంగా కనుమరుగవుతున్నప్పటికీ, మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం జీవించిన ప్రజలు తమ ఉనికిని భవిష్యత్ తరాలకు తెలియజేసేలా ఇలాంటి గుర్తులను వదిలివెళ్లడం ఆశ్చర్యకరమని అన్నారు. ఇలాంటి పురావస్తు ఆవిష్కరణలు చరిత్రపై యువతలో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం గుర్తించిన ఈ రాతి వలయాలను పరిరక్షిస్తూ శాస్త్రీయ పరిశోధనలు చేపడితే ప్రాచీన తమిళ సమాజ జీవన విధానంపై మరిన్ని విశేషాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశముంది.