'చేతబడి, క్షుద్రపూజల నుంచి మమ్మల్ని రక్షించు తల్లి'- దేవత ముందు ఆ ఏడు గ్రామాల ప్రజలు వేడుకోలు!
Villagers Pray To Danteshwari Mata: దంతేవాడలోని దంతేశ్వరి మాత ఆలయానికి 300 మందికి పైగా గ్రామస్థులు వెళ్లి పూజలు చేశారు. చేతబడి నుంచి తమను కాపాడాలని దేవతను వేడుకున్నారు.
Published : November 22, 2026 at 6:30 PM IST
ప్రస్తుత సాంకేతిక యుగంలోనూ ప్రజల్లో మూఢనమ్మకాలు తగ్గట్లేదు. చేతబడి, క్షుద్రపూజలు వంటి వాటిని ఇంకా నమ్ముతున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటనే ఛత్తీస్గఢ్లోని దంతెవాడ జరిగింది. తమపై చేతబడి జరుగుతోందన్న అనుమానంతో భుస్రాస్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ఏడు గ్రామాలకు చెందిన 300 మందికి పైగా ప్రజలు దంతేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయ సన్నిధికి చేరుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పూజల అనంతరం సర్పంచ్తో కలిసి ఆలయంలో ఒక అర్జీ (విన్నపాన్ని) పెట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ విషయం కాస్త స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
తమను కాపాడమని దేవతకు మొక్కులు
క్షుద్రపూజల వల్ల తమకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని నమ్ముతున్న గ్రామస్థులు, ఈ ఆపద నుంచి తమను రక్షించమని దంతేశ్వరి అమ్మవారిని వేడుకున్నారు. అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆలయ పూజారి విజయేంద్ర నాథ్ జియా సర్పంచ్తో సహా ప్రజలందరితో ప్రమాణం చేయించి, అక్షయ జలాన్ని (పవిత్ర జలం) ఇచ్చారు. తమకు ఎప్పుడు ఎలాంటి ఆపద వచ్చినా అమ్మవారిని ఆశ్రయిస్తే రక్షణ కలుగుతుందని దశాబ్దాలుగా ఆయా గ్రామస్థుల్లో బలమైన నమ్మకం ఉంది. పూజల సమయంలో ఎవరైనా తప్పుడు పనుల్లో పాలుపంచుకుంటే అమ్మవారే వారికి తగిన బుద్ధి చెబుతుందని విశ్వసిస్తారు.
ఆందోళనలో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు
తమ గ్రామాలకు చెందిన వారే ఎవరో చేతబడికి పాల్పడుతూ ప్రజలకు హాని చేస్తున్నారని భుస్రామ్ గ్రామ పంచాయతీకి చెందిన వ్యక్తులు అనుమానిస్తున్నారు. చేతబడి చేసే వ్యక్తిని గుర్తించేందుకు, తమకు ఎదురవుతున్న కష్టాలకు ముగింపు పలికేందుకు దంతేశ్వరి మాత ఆలయానికి వచ్చామని చెప్పారు. తప్పు చేసిన వ్యక్తికి దేవి శిక్షించాలని తాము కోరుకుంటున్నామన్నారు.
దంతేవాడ, బస్తర్లోనే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ దంతేశ్వరి అమ్మవారిని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. ఆ తల్లికి అపారమైన శక్తి ఉందని విశ్వసిస్తారు. సంక్షోభం, బాధలు ఎదుర్కొన్నప్పుడల్లా దంతేశ్వరి దేవి దేవాలయాన్ని సందర్శించి ప్రార్థనలు చేస్తారు. తమను కష్టాల నుంచి ఒడ్డెక్కించాలని వేడుకుంటారు. నవంబరు 21వ తేదీన దంతెవాడలోని భుస్రామ్ గ్రామ పంచాయతీ ప్రజలు అచ్చం అలాగే చేశారు. చేతబడి, క్షుద్రపూజల నుంచి తమకు రక్షణ కల్పించాలని 300 మంది దేవతను ప్రార్థించారు.
గ్రామస్థులకు ఇది కేవలం ఒక మతపరమైన ఆచారం మాత్రమే కాదని, తమ బాధలను, వేదనను దేవి ముందు ఉంచే ఒక మార్గమని దంతేశ్వరి మాత ఆలయ పూజారి విజేంద్ర నాథ్ జియా తెలిపారు. చేతబడి, క్షుద్రపూజల భయంతో భుస్రాస్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ఏడు చిన్న గ్రామాల నుంచి 300 మందికి పైగా ప్రజలు దంతేశ్వరి దేవి ఆలయానికి వచ్చారని వివరించారు. తమ ఊరికి చెందిన వారే ఎవరో ఇలాంటి పనుల ద్వారా సమాజానికి హాని కలిగిస్తున్నారని గ్రామస్థులు ఆరోపిస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనేందుకు గ్రామస్థులు తమ సర్పంచ్తో కలిసి దంతేశ్వరి మాత ఆలయానికి వచ్చారని పేర్కొన్నారు. అక్కడ వారు పవిత్ర ప్రమాణాలు చేసి తమ విన్నపాన్ని దేవతకు సమర్పించుకున్నారని స్పష్టం చేశారు.
'ఈ సంప్రదాయం చాలా ఏళ్ల క్రితం నాటిది'
'బస్తర్ ప్రాంతంలో ప్రజలకు దంతేశ్వరి దేవిపై గాఢమైన విశ్వాసం ఉంది. గ్రామంలో ఏదైనా పెద్ద సమస్య తలెత్తినప్పుడు, గ్రామస్థులందరూ కలిసి దేవత ఆలయానికి వెళ్తుంటారు. వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విషయాలైనా, అనారోగ్య సమస్యలు, వ్యక్తిగత కష్టాలు, కుటుంబ సమస్యలు, ఊరి సంక్షేమం, శ్రేయస్సు లేదా మరే ఇతర సంక్షోభాలైనా ప్రజలు తమ సమస్యలను దేవత ముందు ఉంచుతారు. ఈ సంప్రదాయం కొన్నేళ్లుగా కొనసాగుతోంది. నేటికీ గ్రామస్థులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నారు. బస్తర్లో దంతేశ్వరి దేవి కేవలం దేవత మాత్రమే కాదు. ఆమె గ్రామీణ జీవనంలో, సంస్కృతిలో, సంప్రదాయాలలో ఒక అంతర్భాగం. గ్రామస్థులు ఆమె ఆలయాన్ని ఒక పవిత్ర స్థలంగా భావిస్తారు. వారు తమ సంతోషాలను, బాధలను, తమ సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను దేవత ముందు ఉంచుతారు' అని విజేంద్ర నాథ్ జియా పేర్కొన్నారు.
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