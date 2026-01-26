రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో అలరించిన 30 శకటాలు- ఏ శకటం, ఏ థీమ్ తెలుసా?
గణతంత్ర వేడుకల్లో వివిధ విభాగాలకు చెందిన 30 శకటాల ప్రదర్శన- వేడుకల్లో 17 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన శకటాలు- కేంద్రమంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలకు చెందిన 13 శకటాలు ప్రదర్శన
Published : January 26, 2026 at 1:08 PM IST
Republic Day 2026 : భారతదేశ 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్ దిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్లో సోమవారం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈసందర్భంగా పలు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విభాగాలు ప్రదర్శించిన 30 శకటాలు అలరించాయి. వీటిలో 4 శకటాలు వందేమాతరం థీమ్తో, మరో 7 శకటాలు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ థీమ్తో ఆకట్టుకున్నాయి. మిగతా శకటాలను రాష్ట్రాల సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలు, కళలను అద్దంపట్టేలా, ప్రభుత్వ పథకాల విజయాన్ని చాటిచెప్పేలా కళాత్మకంగా రూపొందించారు. మొత్తం 30 శకటాల్లో 17 రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలవి కాగా, 13 కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలవి. అన్ని శకటాలు, వాటి థీమ్లతో ముడిపడిన సమాచారాన్ని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పుదుచ్చేరి
కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరికి చెందిన శకటం అక్కడి సంస్కృతి, సంప్రదాయ హస్తకళల వారసత్వాన్ని అద్దంపట్టింది. యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన ఆరో విల్ టౌన్షిప్ నమూనాను ఇందులో హైలైట్ చేశారు. కులం, మతం, రాజకీయాలకు అతీతంగా మానవ ఐక్యతను ప్రదర్శించే ప్రతీకగా ఆరో విల్ను చూపించారు. 1968 ఫిబ్రవరి 28న శ్రీ అరబిందో ఆధ్యాత్మిక సహకారి అయిన మిర్రా అల్ఫాస్సా ఈ టౌన్షిప్ను స్థాపించారు. పుదుచ్చేరికి ఖ్యాతిని తెచ్చిన ఎర్రమట్టి కళ, కుండలు, శిల్పాలను శకటంలో చూపించారు.