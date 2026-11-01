ఒకే ఇంట్లో 30 పాములు, 100 సర్పాల గుడ్లు- భయాందోళనలో కుటుంబ సభ్యులు!
30 Snakes Found In Home: యూపీలోని ఓ ఇంట్లో పదుల కొద్ది పాములు కనిపించాయి. దీంతో ఆ ఇంటి వాసులు, గ్రామస్థులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
Published : November 1, 2026 at 10:33 PM IST
ఏదైనా ఇంట్లో ఒకసారి లేదా రెండు సార్లు పాములు కనిపించడం సహజమే. ఇంటి చుట్టూ పరిసరాల కారణంగా, లేదంటే చెట్లు వల్ల సర్పాలు నివాస ప్రాంతంలోకి వచ్చేస్తుంటాయి. అయితే ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని బాగ్పత్లోని ఓ ఇంట్లో మాత్రం అందుకు భిన్నం. ఆ ఇంట్లోకి సర్పాలు పదే పదే వచ్చేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా గుడ్లు పెట్టేస్తున్నాయి. దీంతో ఆ ఇంటి వాళ్లు, గామస్థులు తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆ విష సర్పాలు తమను కాటేస్తాయని భయపడుతున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
బాగ్పత్లోని కహార్కా గ్రామానికి చెందిన కపిల్ త్యాగి ఇంట్లో గత ఎనిమిదేళ్లుగా పాములు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే గత వారం రోజులుగా కపిల్ ఇంట్లో కనిపించే సర్పాల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. కేవలం ఈ ఏడు రోజుల్లోనే సుమారు 30 పాములను పట్టుకుని అడవిలో వదిలేశారు. తాజాగా 100 పాము గుడ్లు కూడా ఆ ఇంట్లో బయటపడటంతో కపిల్ కుటుంబంతో పాటు గ్రామస్థులందరూ తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. దీంతో కహార్కాలోని ఈ పాముల నిలయం ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
తమ ఇంట్లో తరచుగా పాములు కనిపించడం పట్ల తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నామని కపిల్ త్యాగి తెలిపారు. ఈ సర్పాలు నాగుపాము (కోబ్రా) జాతికి చెందినవని అన్నారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా తమ ఇంట్లో పాములు కనిపిస్తున్నాయని చెప్పారు. మొదట్లో సర్పాలు ఇంట్లో కనిపించడాన్ని సాధారణ విషయంగానే పరిగణించామని పేర్కొన్నారు. ఆ పాములను పట్టి అడవిలో వదిలేసేవాళ్లమని వెల్లడించారు. అయితే గత వారం రోజులుగా తమ ఇంట్లో ప్రతిరోజూ పాములు కనిపిస్తుండడంతో కుటుంబ సభ్యులతో పాటు గ్రామస్థులు భయపడుతున్నారని వివరించారు. గత ఏడు రోజుల్లోనే 30 నాగు పాములను పట్టుకుని అడవిలో వదిలేసినట్లు స్పష్టం చేశారు.
బయటపట్ట 100 పాముల గుడ్లు
ఇంట్లోకి పాములు రావడం ఆగకపోవడంతో కపిల్ తన నివాసాన్ని తవ్వించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అయితే ఇల్లు తవ్వుతుండగా సుమారు 100 పాము గుడ్లు బయటపడ్డాయి. ఈ ఘటన కపిల్ కుటుంబం ఆందోళనను మరింత పెంచింది. మరోవైపు ప్రతిరోజూ చిన్న నాగుపాములు బయటపడుతుండటంతో గ్రామంలో భయాందోళన నెలకొంది. తమ భద్రత కోసం కపిల్ కుటుంబ సభ్యులు రాత్రంతా మేల్కొనే ఉంటున్నారు. ఎప్పుడు ఏ పాము తమను కాటేస్తుందనోనని భయంతో బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు.
పోలీసులు, ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం
తమ ఇంట్లో అధిక సంఖ్యలో పాముల కనిపించడంపై పోలీసులకు, అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు కపిల్ త్యాగి కుటుంబ సభ్యులు. ఈ సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అటవీ శాఖ బృందం కహార్కా గ్రామంలోని కపిల్ త్యాగి ఇంటికి చేరుకుందని డీఎఫ్ఓ (DFO) వినోద్ కుమార్ తెలిపారు. ఇంట్లో ఉన్న పాములన్నింటినీ సురక్షితంగా పట్టుకుని, అడవిలో వదిలిపెట్టారని అన్నారు. అయితే జాగ్రత్తగా ఉండమని కపిల్ కుటుంబ సభ్యులకు అటవీ శాఖ అధికారులు సూచించారని వెల్లడించారు.
ఏసీలో ఐదు పాములు
కాగా, ఇటీవలే కేరళలోని తిరువనంతపురంలో ఓ ఇంట్లోని ఏసీలో ఐదు పాములు కనిపించిన ఘటన కలకలం రేపింది. శ్రీకార్యం ప్రాంతానికి చెందిన మాధవ్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చాడు. అనంతరం బెడ్రూమ్ తలుపు తెరిచి చూడగా గదిలోని ఏసీ కింద భాగంలో ఏదో కదులుతున్నట్లు అనిపించింది. దగ్గరకు వెళ్లి పరిశీలించగా చిన్న శబ్దాలు వచ్చాయి. అది పాము అని అనుమానించిన మాధవ్ వెంటనే సర్ప యాప్ సాయంతో అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. అక్కడకు చేరుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ ఏసీ టెక్నీషియన్ సాయంతో దాన్ని ఓపెన్ చేశాడు. అందులో ఐదు పాములు కనిపించాయి. దాదాపు గంటన్నర పాటు శ్రమించి నాలుగింటిని బయటకు తీశాడు. ఓ సర్పం మాత్రం పైపు మార్గంలో బయటకు వెళ్లిపోయింది. అయితే, ఆ సర్పాలు విషపూరితం కాదని అధికారులు నిర్ధరించడంతో మాధవ్ కుటుంబీకులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇంటికి ఆనుకొని చెట్టు కొమ్మలు ఉన్నాయని, ఏసీ పైపు మార్గం ద్వారా అవి లోపలికి ప్రవేశించి ఉండొచ్చని అధికారులు చెప్పారు.
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