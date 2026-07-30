మూడేళ్ల చిన్నారికి అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిగా ఊపిరితిత్తిలో స్క్రూ- కాలు విరగడంతో వెలుగులోకి!
కాలు విరగడంతో ఎక్స్రేలో వెలుగులోకి వచ్చిన షాకింగ్ విషయం- పీజీఐ రోహ్తక్ వైద్యుల సాహసోపేత శస్త్రచికిత్సతో ఊపిరితిత్తి నుంచి రెండు సెంటీమీటర్ల స్క్రూ తొలగింపు
Published : July 30, 2026 at 4:26 PM IST
Screw Removed From Child Lung : మూడేళ్ల చిన్నారి ఊపిరితిత్తిలో ఏడాది పాటు రెండు సెంటీమీటర్ల పొడవున్న స్క్రూ ఉండిపోయిన అరుదైన ఘటన హరియాణాలో వెలుగులోకి వచ్చింది. కాలు విరిగిందని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన చిన్నారికి వైద్యులు ఎక్స్రే చేయగా ఈ విషయం బయటపడింది. అనంతరం వైద్యులు అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి స్క్రూను విజయవంతంగా తొలగించారు. ప్రస్తుతం చిన్నారి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.
ఫుల్ బాడీ ఎక్స్రేలో కనిపించిన స్క్రూ
హరియాణాలోని రోహతక్ జిల్లా నర్నౌల్ గ్రామానికి చెందిన ప్రకాశ్ సైనికు మూడేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. ఇటీవల ఆ బాలుడు నిద్రలో ఉండగా మంచంపై నుంచి కిందపడిపోయాడు. ఆ బాలుడి కాలుకు ఫ్రాక్చర్ అయింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే సమీపంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్సలో భాగంగా వైద్యులు బాలుడికి పూర్తి శరీర ఎక్స్రే తీశారు. ఆ పరీక్షలో చిన్నారి ఊపిరితిత్తిలో రెండు సెంటీమీటర్ల పొడవున్న స్క్రూ చిక్కుకుపోయినట్లు గుర్తించారు. దీంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం చిన్నారిని రోహ్తక్లోని పండిట్ భగవత్ దయాళ్ శర్మ పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (పీజీఐ)కు రిఫర్ చేశారు.
సవాల్గా మారిన ఆపరేషన్
రోహ్తక్ పీజీఐకి చెందిన సీనియర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రమన్ బడేరా నేతృత్వంలోని వైద్య బృందం అత్యంత క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి చిన్నారి ఊపిరితిత్తిలో చిక్కుకున్న స్క్రూను విజయవంతంగా తొలగించింది. ప్రస్తుతం చిన్నారి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని, పూర్తిగా కోలుకుంటున్నాడని వైద్యులు తెలిపారు. డాక్టర్ రమన్ బడేరా మాట్లాడుతూ, స్క్రూ చాలా కాలంగా ఊపిరితిత్తిలో ఉండటంతో శస్త్రచికిత్స సవాల్గా మారిందన్నారు. స్క్రూ కారణంగా ఊపిరితిత్తికి స్వల్ప నష్టం జరిగినప్పటికీ, సమయానికి ఆపరేషన్ చేయడంతో చిన్నారిని సురక్షితంగా కాపాడగలిగామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం చిన్నారి ఆరోగ్య పరిస్థితి సాధారణంగా ఉందని వెల్లడించారు.
'ఏడాది పాటు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించలేదు'
చిన్నారి తండ్రి ప్రకాశ్ సైని మాట్లాడుతూ, తమ కుమారుడు ఏడాది క్రితం ఆడుకుంటున్న సమయంలో పొరపాటున స్క్రూను మింగి ఉండవచ్చని వైద్యులు తెలిపారని అన్నారు. అయితే అప్పటి నుంచి బాలుడికి దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు లేదా ఇతర తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఏవీ కనిపించకపోవడంతో తమకు ఈ విషయం తెలియలేదన్నారు. కాలు విరగడంతో చేసిన ఎక్స్రే ద్వారానే అసలు విషయం బయటపడిందని చెప్పారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం చిన్నారి కుటుంబ సభ్యులు, వైద్య బృందానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తమ బిడ్డకు కొత్త జీవితం ప్రసాదించారని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
తల్లిదండ్రులకు వైద్యుల హెచ్చరిక
ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రమన్ బడేరా తల్లిదండ్రులకు కీలక సూచనలు చేశారు. చిన్నపిల్లలు ఆటలాడేటప్పుడు నాణేలు, స్క్రూలు, పిన్నులు లేదా ఇతర చిన్న వస్తువులను నోట్లో పెట్టుకుని మింగే ప్రమాదం ఉంటుందని, అందువల్ల వారిపై ఎప్పుడూ నిఘా ఉంచాలని సూచించారు. పిల్లలు ఏదైనా వస్తువును మింగినట్లు అనుమానం వచ్చిన వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదిస్తే ప్రాణాపాయ పరిస్థితులను నివారించవచ్చని తెలిపారు.
ఆడుకుంటూ వక్కను మింగిన చిన్నారి
ఇదే తరహా ఘటన ఇటీవల హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్లోనూ వెలుగులోకి వచ్చింది. నాలుగేళ్ల చిన్నారి శ్వాసనాళంలో ఇరుక్కుపోయిన వక్కను (పోకచెక్క) వైద్యులు అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి తొలగించారు. మొదట దీనిని సాధారణ శ్వాసకోశ సమస్యగా భావించిన కుటుంబ సభ్యులు పలు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స చేయించారు. టీబీ అనుమానంతో యాంటీ-ట్యూబర్క్యులోసిస్ చికిత్స కూడా ప్రారంభించినప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితం కనిపించలేదు. చివరకు ఫరీదాబాద్లోని అమృత ఆసుపత్రి వైద్యులు అత్యాధునిక సాంకేతికతతో పరీక్షలు నిర్వహించగా, శ్వాసనాళంలో వక్క ఇరుక్కుపోయినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే శస్త్రచికిత్స చేసి దానిని తొలగించి చిన్నారి ప్రాణాలను కాపాడారు. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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