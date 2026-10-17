చాక్లెట్ అడిగిన చిన్నారి చేతికి తుపాకీ- ప్రమాదవశాత్తు పేలడంతో మృతి- పరారీలో మామ!
ఝార్ఖండ్లో విషాధ ఘనటన జరిగింది. చాక్లెట్ అడిగిన మూడున్నరేళ్ల బాలుడిని బుజ్జగించేందుకు మామ తుపాకీ ఇచ్చారు. అది పేలడంతో బాలుడు మృతి చెందాడు.
Published : October 17, 2026 at 6:26 PM IST
Child Dies in Gun Accident at Bokaro : చాక్లెట్ కావాలని అడిగిన మూడున్నరేళ్ల చిన్నారికి తుపాకీ ఇవ్వడంతో ప్రమాదవశాత్తు కాల్పులు జరిగి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఝార్ఖండ్లో ఈ విషాద ఘటన జరిగింది. ఇంట్లో ఆడుకుంటున్న సమయంలో బాలుడు చాక్లెట్ కావాలని అడిగాడు. ఆ బాలుడిని బుజ్జగించేందుకు మామ ఇంట్లో ఉన్న తుపాకీని ఇచ్చాడు. ప్రమాదవశాత్తు అది పేలడంతో తలకు బుల్లెట్ తగిలి చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. దీంతో ఆ కుటుంబంలో తీరని విషాదాన్ని నింపింది. ఘటన అనంతరం చిన్నారి మామ పరారైయ్యాడు
అసలేం జరిగింది?
బొకారోలోని మారాఫారీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి కర్నల్ మార్కెట్ సమీపంలోని రాంచీ మొహల్లాలో శనివారం ఈ ఘటన జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సాహిల్ రామ్ అనే మూడున్నరేళ్ల బాలుడు తన మామ రాజేశ్ కుమార్ను చాక్లెట్ కావాలని అడుగుతున్నాడు. బాలుడిని బుజ్జగించేందుకు లేదా ఆడించేందుకు మామ ఇంట్లో ఉన్న తుపాకీని అతడి చేతికి ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలో బాలుడు ఆడుకుంటుండగా అనుకోకుండా తుపాకీ పేలింది. బుల్లెట్ నేరుగా అతడి తలకు తగలడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. రక్తపు మడుగులో ఉన్న చిన్నారిని చూసిన కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనతో కేకలు వేశారు.
ఆస్పత్రికి తరలించినా దక్కని ప్రాణం
వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు, మామ రాజేశ్ కుమార్ కలిసి సాహిల్ను బొకారో జనరల్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. బాలుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో అక్కడి నుంచి చాస్లోని ముస్కాన్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు చికిత్స అందించినప్పటికీ చిన్నారిని కాపాడలేకపోయారు. బాలుడి తల్లి శోభా దేవి తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. తమకు ఆ తుపాకీ నిజమైనదని తెలియదని, తన కుమారుడు కేవలం చాక్లెట్ మాత్రమే అడిగాడని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. చిన్నారి మరణంతో ఇంట్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
పోలీసుల దర్యాప్తు
ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రమాదవశాత్తు కాల్పులు ఎలా జరిగాయనే కోణంలో దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఘటన అనంతరం బాలుడి మామ రాజేశ్ కుమార్ ఆస్పత్రి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు సమాచారం. ఆయన ఆచూకీపై పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. తదుపరి చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
మూడేళ్ల బాలుడిని సిగరెట్లతో కాల్చి, చేయి విరగ్గొట్టిన తల్లి, సవతి తండ్రి
ఇదిలా ఉండగా, ఛత్తీస్గఢ్లో మూడేళ్ల పసికందును కన్నతల్లి, సవతి తండ్రి కలిసి చిత్ర హింసలకు గురి చేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ బాలుడిని చేతులు విరగొట్టి, సిగరెట్లతో కాల్చి, ప్రాణాంతకమైన రీతిలో క్రూరమైన హింసకు పాల్పడ్డారు. వారిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. బాలుడిని ఎందుకు కొడుతున్నారని పొరుగింటి మహిళ నిలదీయంతో ఆమెను తీవ్రంగా కొట్టారు. దీంతో చుట్టుపక్కల వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తక్షణమే స్పందించిన పోలీసులు బాలుడిని రక్షించి, ఆపై వైద్యం కోసం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాలుడి ముఖం, కళ్ల చుట్టూ తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి. శరీరమంతటా సిగరెట్లతో కాల్చిన గాయాలు ఉన్నాయి. ఒక చేయి విరిగిపోయి ఉంది. బాలుడిని అడగగా, తన తల్లి, సవతి తండ్రి తనను తీవ్రంగా కొట్టేవారని చెప్పాడు. నిందితులు ఇద్దరినీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
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