ప్రాణాంతక రసాయనాలతో ఉగ్రదాడులకు కుట్ర- హైదరాబాదీ వైద్యుడే ప్రధాన సూత్రధారి

ఉగ్రదాడులకు హైదరాబాదీ అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యిద్ పథక రచన- యూపీకి చెందిన ఆజాద్ సులేమాన్, మహ్మద్ సుహైల్‌లతో కలిసి ప్లాన్- ఆయుధాలను తరలిస్తుండగా అహ్మదాబాద్‌‌లో ముగ్గురి అరెస్ట్- ఐసిస్‌, ఐఎస్‌కేపీ ఉగ్రవాద సంస్థలతో లింకులు

Published : November 21, 2025 at 6:57 PM IST

4 Min Read
Conspiracy For Big Terrorist Attack : ఐసిస్ ఉగ్రవాదుల భారీ 'ఉగ్ర' కుట్ర బట్టబయలైంది. హరిద్వార్(ఉత్తరాఖండ్), దిల్లీ, లఖ్‌నవూ(యూపీ), అహ్మదాబాద్ (గుజరాత్), ముంబయి, కోల్‌కతా సహా ప్రధాన నగరాల్లో ప్రాణాంతక రసాయనాలతో ఉగ్రదాడులకు పథక రచన జరిగిందని గుజరాత్ ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దళం (ఏటీఎస్) గుర్తించింది. ఐసిస్‌తో లింకులున్న అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యిద్, ఆజాద్ సులేమాన్ షేక్, మహ్మద్ సుహైల్ సలీం ఖాన్‌లను కొన్ని రోజుల క్రితం అహ్మదాబాద్‌లో అరెస్టు చేసి ఇంటరాగేట్ చేయగా ఈ వివరాలు వెలుగుచూశాయి. వీరిలో ప్రధాన నిందితుడు అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యిద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ వాస్తవ్యుడే. ఉగ్రదాడులకు పథక రచన చేయడంలో ఇతడిది కీలక పాత్ర అని గుజరాత్ ఏటీఎస్ అనుమానిస్తోంది. అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యిద్ ఒక డాక్టర్. అతడు చైనాలో ఎంబీబీఎస్ చేశాడు. హైదరాబాద్‌లోని రాజేంద్ర నగర్‌లో ఉన్న ఫోర్ట్‌వ్యూ కాలనీలోని అసద్ మన్‌జిల్‌లో నివసిస్తున్నాడు. ఎంబీబీఎస్ చేసినా అహ్మద్ ఇంట్లోనే ఒంటరిగా ఉండేవాడని గుర్తించారు. అతడి ప్రవర్తన వింతగా ఉండేదని దర్యాప్తులో తేలింది. అహ్మద్ వివిధ కెమికల్స్ కోసం ఆన్‌లైన్‌లో పదేపదే ఆర్డర్లు ఇచ్చాడని గుజరాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులు తేల్చారు. తన ఇంటిలోని ఓ గదిలో రసాయనాలు, ఆముదం నూనె (రైజిన్)తో రహస్య ప్రయోగాలు చేస్తుండేవాడని నిర్ధరించారు. దీంతో అనుమానం వచ్చి కుటుంబీకులు పలుమార్లు ప్రశ్నించగా, కమర్షియల్‌ అవసరాలకు వినియోగించే ఒక కెమికల్‌ను తయారు చేస్తున్నానని అహ్మద్ బదులిచ్చాడు. ఎన్‌క్రిప్టెడ్ యాప్స్, సోషల్ మీడియా యాప్స్ ద్వారా అతివాద గ్రూపులు, ఐసిస్ ఉగ్రవాదులతో అతడు టచ్‌లో ఉండేవాడని గుర్తించారు. ఈక్రమంలో హైదరాబాద్ నుంచి కోల్‌కతా, అహ్మదాబాద్, ముంబయి నగరాలకు అహ్మద్ వెళ్లొచ్చాడు. ఉగ్రదాడుల కోసం అక్కడ రెక్కీ నిర్వహించి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

అహ్మదాబాద్‌లో మూడు కీలక అరెస్టులు
తాజాగా నవంబరు మొదటి వారంలో గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌కు అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యిద్ వెళ్లాడు. నగరంలోని గ్రాండ్ యాంబియెన్స్ హోటల్‌కు చేరుకున్నాడు. దీనిపై వెంటనే నిఘా వర్గాల నుంచి గుజరాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో అహ్మద్‌ను అరెస్టు చేశారు. నవంబరు 7న గాంధీనగర్ జిల్లాలోని కలోల్ పట్టణంలో ఉన్న ఓ శ్మశాన వాటిక వద్ద అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో అహ్మద్ ప్రయాణిస్తున్న సిల్వర్ ఫోర్డ్ ఫిగో కారులో ఒక బ్యాగు దొరికింది. అందులో 2 గ్లోక్ పిస్టల్స్, 1 బెరెట్టా పిస్టల్, 30 లైవ్ కార్ట్రిడ్జ్‌లు, 4 లీటర్ల ఆముదం నూనె ఉన్నాయి. అహ్మద్‌కు ఈ ఆయుధాలను అందించిన ఆజాద్ సులేమాన్ షేక్, మహ్మద్ సుహైల్ మహ్మద్ సలీంలను అదే రోజున గుజరాత్‌లోని బనస్‌కాంత‌ పట్టణంలో అరెస్టు చేశారు. ఆజాద్, మహ్మద్ సుహైల్‌లు ఉత్తరప్రదేశ్ వాస్తవ్యులు. అరెస్టయ్యే సమయానికి వీరిద్దరి వద్ద కూడా ఆయుధాలు, రసాయనాలు లభ్యమయ్యాయి. గత ఏడాది కాలంగా ఈ ముగ్గురు నిందితుల కదలికలను గుజరాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులు ట్రాక్ చేస్తుండటం గమనార్హం. నవంబరు 7న గ్రాండ్ యాంబియెన్స్ హోటల్‌‌లో అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యిద్ తిరుగుతున్న వీడియో ఫుటేజీ పోలీసులకు దొరికింది. మరో నిందితుడు మహ్మద్ సుహైల్ మహ్మద్ సలీం ఇంట్లో ఐసిస్ జెండా, డిజిటల్ ఎవిడెన్సులు లభించాయి.

పాక్ నుంచి రాజస్థాన్‌కు డ్రోన్‌లో ఆయుధాలు
ఆజాద్ సులేమాన్ షేక్, మహ్మద్ సుహైల్ మహ్మద్ సలీంలను గుజరాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులు విచారించగా ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పారు. రాజస్థాన్‌లోని హనుమాన్‌ఘర్ నుంచి ఈ ఆయుధాలను పొందామని నిందితులు వెల్లడించారు. పాకిస్థాన్ బార్డర్ మీదుగా ఒక డ్రోన్‌లో ఈ ఆయుధాలు హనుమాన్‌ఘర్‌కు చేరాయన్నారు. ఈ ఆయుధాల సప్లై కోసం పాకిస్థాన్‌లోని పలువురు హ్యాండ్లర్లతో హైదరాబాద్‌కు చెందిన అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యిద్ నిత్యం టచ్‌లో ఉండేవాడని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఆజాద్ సులేమాన్, మహ్మద్ సుహైల్, అహ్మద్ మొహియుద్దీన్‌లు ఈ ఆయుధాల కోసమే నవంబరు మొదటి వారంలో గుజరాత్‌కు వచ్చారని విచారణలో గుర్తించారు. ఆముదం నూనెతో ప్రాణాంతక రసాయన ఆయుధాల తయారీకి అహ్మద్ ప్రయోగాలు చేస్తున్నట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. గుజరాత్ ఏటీఎస్ పోలీసుల విచారణలో అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యిద్‌ కీలక వివరాలు వెల్లడించాడు. ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఖొరాసాన్ ప్రావిన్స్ (ఐఎస్‌కేపీ) అనే ఉగ్రవాద సంస్థతో తనకు లింకులు ఉన్నట్లు అతడు తెలిపాడు. ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో ఉండే అబూ ఖదీజా అనే ఐఎస్‌కేపీ ఉగ్రవాది పర్యవేక్షణలో అహ్మద్ ఉగ్రదాడులకు ప్లానింగ్ చేస్తున్నట్లు గుర్తించామని గుజరాత్ ఏటీఎస్ డీఎస్‌పీ ఎస్‌ఎల్ చౌదరి తెలిపారు. నిందితుల ఇళ్లు, వారితో సంబంధమున్న నివాసాల్లో తనిఖీల కోసం 4 వేర్వేరు టీమ్‌లను ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. నిందితుల ఫోన్లలోని ఫొటోలు, వీడియోలపై దర్యాప్తు చేసేందుకు ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లేబొరేటరీ సాయం తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.

హైదరాబాద్ పోలీసులకు కీలక సమాచారం
ఈ కేసు వివరాలను హైదరాబాద్ పోలీసులకు కూడా అందించామని గుజరాత్ ఏటీఎస్ డీఎస్‌పీ ఎస్‌ఎల్ చౌదరి చెప్పారు. అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యిద్‌తో ఉగ్ర లింకులున్న వారిని గుర్తించడంపై ఫోకస్ పెట్టామన్నారు. ప్రస్తుతం అహ్మద్ కాల్ డీటెయిల్ రికార్డ్ (సీడీఆర్)‌లతో పాటు లోకల్ కాంటాక్ట్‌లను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఆముదం నూనెతో రసాయన దాడులకు పథక రచన చేసిన వ్యవహారంపైనా అహ్మద్ నుంచి పూర్తి చిట్టాను సేకరిస్తామన్నారు. సోమవారం రోజు (నవంబరు 24న) హైదరాబాద్‌లోని అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యిద్ నివాసాలు, సంబంధీకుల ఇళ్లలో రైడ్స్ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొన్ని నెలల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయనగరంలో ఉగ్ర కుట్ర వెలుగుచూసిన నేపథ్యంలో, తాజాగా వెలుగుచూసిన ఈ వ్యవహారం కలకలం రేపింది. ప్రస్తుతం విజయనగరం ఉగ్ర కుట్ర వ్యవహారాన్ని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్‌ఐఏ) విచారిస్తోంది. ఉగ్రవాదులతో లింకులు ఉన్నాయనే అభియోగాలతో సికింద్రాబాద్‌లోని లాలాగూడకు చెందిన సమీర్‌ను అరెస్టు చేశారు.

ఈ ఏడాది జులైలో 'అల్‌ఖైదా' ఉగ్రబ్యాచ్ అరెస్ట్
ఈ ఏడాది జులై 23న 'అల్ ఖైదా ఇన్ ది ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్' (ఏక్యూఐఎస్) ఉగ్రవాద సంస్థతో లింకులున్న ఐదుగురిని గుజరాత్ ఏటీఎస్ అరెస్టు చేసింది. వీరిలో సమా పర్వీన్ అనే 30 ఏళ్ల యువతి ఉంది. ఆమె బెంగళూరు వాస్తవ్యురాలు. అరెస్టయిన ఇతర నిందితుల్లో మహ్మద్ ఫైఖ్ (దిల్లీ), మహ్మద్ ఫర్దీన్ (అహ్మదాబాద్), సైఫుల్లా ఖురేషీ (నోయిడా), జీషాన్ అలీ (నోయిడా) ఉన్నారు. అంతకుముందు అరెస్టయిన మరో ముగ్గురు వ్యక్తులు విచారణలో చెప్పిన సమాచారం ఆధారంగా, సమా పర్వీన్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

