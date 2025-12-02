ETV Bharat / bharat

కాలేజీలో అడ్మిషన్​కు నో- సుప్రీంకోర్టులో ఫైట్- 3 అడుగుల డాక్టర్‌ గణేశ్ సక్సెస్​ స్టోరీ ఇదే

సవాళ్లను దాటి వైద్యుడిగా మారిన మూడుగుల గణేశ్

Shortest Doctor Ganesh Baraiya
Shortest Doctor Ganesh Baraiya (ANI X videos screengrab)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shortest Doctor Ganesh Baraiya : జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే శారీరక రూపం ముఖ్యం కాదని, దృఢ సంకల్పం, ఆశయం చాలని నిరూపించారు మూడుగుల డాక్టర్. హార్మోన్​ లోపంతో పుట్టిండ వల్ల చిన్నప్పుటి నుంచే అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారు. మంచి మార్కులు సాధించిన వైద్య కళాశాలతో ప్రవేశం నిరాకరించారు. అయినా కుంగిపోకుండా తన లక్ష్యం కోసం జాతీయ స్థాయిలో న్యాయం పోరాటం చేశారు. చివరికి వైద్యుడిగా తన కలను సాకారం చేసుకుని ప్రజలకు తన సేవలను అందిస్తున్నారు. ఆయనే గుజరాత్​కు చెందిన గణేశ్‌.

భావ్​నగర్ జిల్లా గోరఖి గ్రామానికి చెందిన గణేశ్ బరైయా వయసు 25 సంవత్సరాలు. కానీ ఎత్తు మాత్రం 3 అడుగులు. బరువు 20 కేజీలు. 72శాతం లోకోమోటివ్ వైకల్యంతో బాధపడతున్నారు. గణేశ్​కు 8మంది తోబుట్టువులు ఉన్నారు. కానీ వారిలో ఎవరికి ఇలాంటి సమస్య లేదు. విగతా వారితో పోల్చితే తాను తక్కువ ఎత్తు ఉన్నానని గణేశ్ ఏనాడూ కుంగిపోకుండా చదువుపై దృష్టి పెట్టి 10వ తరగతి పూర్తి చేశారు. విశేషం ఏంటంటే గణేశ్​ తోబుట్టువులు 10వ తరగతి వరకే చదువుకున్నారు. వాళ్ల కుటుంబంలో కాలేజీకి వెళ్లి చదివిన మొదటి వ్యక్తిగా ఆయన నిలిచారు. ఆ తర్వాత ఇంటర్​ పూర్తి చేసి 2018లో ఎంబీబీఎస్ ప్రవేశ పరీక్ష నీట్​లో 233 మార్కులు సాధించారు.

సుప్రీంలో కేసు గెలిచి
కానీ శారీరక వైకల్యం కారణంగా గణేశ్​కు ఎంబీబీఎస్‌లో అడ్మిషన్‌ ఇచ్చేందుకు భారత వైద్యమండలి నిరాకరించింది. ఆ నిర్ణయాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ గుజరాత్‌ హై కోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు. అయితే గణేశ్​కు ప్రతికూలంగా తీర్పు వచ్చింది. అంతటితో ఆగిపోకుండా తన కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ దల్పత్ కటారియా సాయంతో సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. దివ్యాంగుల హక్కుల చట్టం ప్రకారం గణేశ్​కు వైద్య కళాశాలలో ప్రవేశం కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. 2019లో భావ్​నగర్​లో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ప్రవేశం పొంది ఎంబీబీఎస్​ను పూర్తి చేశారు. ఇంటర్న్​షిప్​లో భాగంగా భావ్​నగర్​ వైద్య కళాశాలలో రోగుల వద్దకు వెళ్లి వైద్యం చేశారు. తాజాగా వైద్యుడు కావాలన్న తన లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకుని ప్రస్తుతం బాండెడ్‌ మెడికల్ ఆఫీసర్ హోదాలో ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నారు. లక్ష్య సాధనలో అలుపెరగని పోరాటం చేసిన డాక్టర్‌ గణేశ్‌ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేద ప్రజలకు వైద్య చికిత్సను అందించాలని, అక్కడే అవసరం ఎక్కువ ఉంటుందని గణేశ్ తెలిపారు. 'నీట్​లో మంచి స్కోర్​ సాధించిన కాలేజీలో అడ్మిషన్​ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించారు. సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లి కేసు గెలిచి కాలేజీలో చేరా. చదువుకునే సమయంలో స్నేహితులు, ప్రొఫెసర్లు నాకు చాలా సాయం చేశారు. ముందు వరుసలో కూర్చోనేలా సీటు ఉంచేవారు. సర్జరీ రొటేషన్లలో ఆపరేషన్ టేబుల్స్ స్పష్టంగా కనిపించేలా క్లాస్‌మేట్స్ సాయం చేశారు. నా ఎత్తు చదువుకు అడ్డురాకుండా చూసుకున్నారు. ప్రతి అడుగులోనూ నాకు తోడుగా ఉన్నారు. మొదటిసారి నేను రోగులకు వద్దకు వెళ్లినప్పుడు నన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. డాక్టర్ కావడానికి నేను ఏమి చేశానో విన్న తర్వాత నన్ను పూర్తిగా నమ్మారు. ఇప్పుడు నా తల్లిదండ్రులకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న ఒక మంచి ఇల్లు కట్టించి ఇవ్వాలనేది నా కల' అని గణేశ్ తెలిపారు.

TAGGED:

SHORTEST DOCTOR GANESH BARAIYA
GANESH BARAIYA SUCCESS STORY
SHORTEST DOCTOR GANESH IN INDIA
SHORTEST DOCTOR GANESH BARAIYA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.