కాలేజీలో అడ్మిషన్కు నో- సుప్రీంకోర్టులో ఫైట్- 3 అడుగుల డాక్టర్ గణేశ్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే
సవాళ్లను దాటి వైద్యుడిగా మారిన మూడుగుల గణేశ్
Published : December 2, 2025 at 10:59 AM IST
Shortest Doctor Ganesh Baraiya : జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే శారీరక రూపం ముఖ్యం కాదని, దృఢ సంకల్పం, ఆశయం చాలని నిరూపించారు మూడుగుల డాక్టర్. హార్మోన్ లోపంతో పుట్టిండ వల్ల చిన్నప్పుటి నుంచే అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారు. మంచి మార్కులు సాధించిన వైద్య కళాశాలతో ప్రవేశం నిరాకరించారు. అయినా కుంగిపోకుండా తన లక్ష్యం కోసం జాతీయ స్థాయిలో న్యాయం పోరాటం చేశారు. చివరికి వైద్యుడిగా తన కలను సాకారం చేసుకుని ప్రజలకు తన సేవలను అందిస్తున్నారు. ఆయనే గుజరాత్కు చెందిన గణేశ్.
భావ్నగర్ జిల్లా గోరఖి గ్రామానికి చెందిన గణేశ్ బరైయా వయసు 25 సంవత్సరాలు. కానీ ఎత్తు మాత్రం 3 అడుగులు. బరువు 20 కేజీలు. 72శాతం లోకోమోటివ్ వైకల్యంతో బాధపడతున్నారు. గణేశ్కు 8మంది తోబుట్టువులు ఉన్నారు. కానీ వారిలో ఎవరికి ఇలాంటి సమస్య లేదు. విగతా వారితో పోల్చితే తాను తక్కువ ఎత్తు ఉన్నానని గణేశ్ ఏనాడూ కుంగిపోకుండా చదువుపై దృష్టి పెట్టి 10వ తరగతి పూర్తి చేశారు. విశేషం ఏంటంటే గణేశ్ తోబుట్టువులు 10వ తరగతి వరకే చదువుకున్నారు. వాళ్ల కుటుంబంలో కాలేజీకి వెళ్లి చదివిన మొదటి వ్యక్తిగా ఆయన నిలిచారు. ఆ తర్వాత ఇంటర్ పూర్తి చేసి 2018లో ఎంబీబీఎస్ ప్రవేశ పరీక్ష నీట్లో 233 మార్కులు సాధించారు.
సుప్రీంలో కేసు గెలిచి
కానీ శారీరక వైకల్యం కారణంగా గణేశ్కు ఎంబీబీఎస్లో అడ్మిషన్ ఇచ్చేందుకు భారత వైద్యమండలి నిరాకరించింది. ఆ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ గుజరాత్ హై కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అయితే గణేశ్కు ప్రతికూలంగా తీర్పు వచ్చింది. అంతటితో ఆగిపోకుండా తన కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ దల్పత్ కటారియా సాయంతో సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. దివ్యాంగుల హక్కుల చట్టం ప్రకారం గణేశ్కు వైద్య కళాశాలలో ప్రవేశం కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. 2019లో భావ్నగర్లో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ప్రవేశం పొంది ఎంబీబీఎస్ను పూర్తి చేశారు. ఇంటర్న్షిప్లో భాగంగా భావ్నగర్ వైద్య కళాశాలలో రోగుల వద్దకు వెళ్లి వైద్యం చేశారు. తాజాగా వైద్యుడు కావాలన్న తన లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకుని ప్రస్తుతం బాండెడ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ హోదాలో ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నారు. లక్ష్య సాధనలో అలుపెరగని పోరాటం చేసిన డాక్టర్ గణేశ్ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
#WATCH | Bhavnagar, Gujarat | Dr Ganesh Baraiya is 3 feet tall. He achieved his dream of becoming a doctor by winning a legal battle in the Supreme Court. The MCI denied him MBBS admission in 2018 due to his short height and physical disability. Ganesh, who is 72% disabled,… pic.twitter.com/CrB5r1surZ— ANI (@ANI) December 2, 2025
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేద ప్రజలకు వైద్య చికిత్సను అందించాలని, అక్కడే అవసరం ఎక్కువ ఉంటుందని గణేశ్ తెలిపారు. 'నీట్లో మంచి స్కోర్ సాధించిన కాలేజీలో అడ్మిషన్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించారు. సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లి కేసు గెలిచి కాలేజీలో చేరా. చదువుకునే సమయంలో స్నేహితులు, ప్రొఫెసర్లు నాకు చాలా సాయం చేశారు. ముందు వరుసలో కూర్చోనేలా సీటు ఉంచేవారు. సర్జరీ రొటేషన్లలో ఆపరేషన్ టేబుల్స్ స్పష్టంగా కనిపించేలా క్లాస్మేట్స్ సాయం చేశారు. నా ఎత్తు చదువుకు అడ్డురాకుండా చూసుకున్నారు. ప్రతి అడుగులోనూ నాకు తోడుగా ఉన్నారు. మొదటిసారి నేను రోగులకు వద్దకు వెళ్లినప్పుడు నన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. డాక్టర్ కావడానికి నేను ఏమి చేశానో విన్న తర్వాత నన్ను పూర్తిగా నమ్మారు. ఇప్పుడు నా తల్లిదండ్రులకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న ఒక మంచి ఇల్లు కట్టించి ఇవ్వాలనేది నా కల' అని గణేశ్ తెలిపారు.
#WATCH | Bhavnagar, Gujarat: Dr Ganesh Baraiya overcomes legal hurdles being differently abled and works as a medical officer in a civil hospital.— ANI (@ANI) December 2, 2025
He says, " ... my primary education was from my village... i took the neet ug exam in 2018 but at that time, the medical council of… pic.twitter.com/K2Ai2VeJ8c