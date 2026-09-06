భూమి పుట్టినప్పటి నుంచే బస్తర్- భారత్లో 3.65 బిలియన్ ఏళ్ల నాటి పురాతన శిల లభ్యం
ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్ క్రేటాన్లో అత్యంత ప్రాచీన శిలల ఆనవాళ్లు- సుమారు 3.65 బిలియన్ ఏళ్ల వయసున్న జిర్కాన్ ఖనిజ కణాల గుర్తింపు
Published : September 6, 2026 at 5:20 PM IST
India Oldest Rocks In Bastar : భారతదేశ చరిత్రలో ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఒక సరికొత్త ఆవిష్కరణ శాస్త్రవేత్తల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. బస్తర్లో సుమారు 3.65 బిలియన్ సంవత్సరాల నాటి ఖనిజ కణాల ఆనవాళ్లు గుర్తించారు. భూమి వయసు సుమారు 4.54 బిలియన్ సంవత్సరాలు. అయితే మన గ్రహం తొలి దశలో ఏర్పడిన భూభాగాలు ఆనవాళ్లు చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తాయి. భౌగోళిక మార్పులు, అగ్నిపర్వత కార్యకలాపాలు, శిలల క్షయం, టెక్టానిక్ కదలికల కారణంగా ఆ కాలానికి చెందిన చాలా ఆధారాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో బస్తర్ లభించిన ఈ ఆధారాలు భారత్లోని అత్యంత పురాతన భూభాగాల చరిత్రను మరింత వెనక్కి తీసుకెళ్లే అవకాశాన్ని చూపుతున్నాయి.
ఇప్పటివరకు భారత్లో పురాతన భూభాగాల గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా ఝార్ఖండ్లోని సింహభూమ్ క్రేటాన్ ప్రాంతమే మొదటిగా గుర్తుకు వచ్చేది. ఇదే దేశంలోని అత్యంత పురాతన స్థిరమైన భూభాగాల్లో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. దీని వయస్సు సుమారు 3.5 బిలియన్ సంవత్సరాలుగా అంచనా వేశారు. ఇప్పుడు బస్తర్లో లభించిన కొన్ని శిలల్లో సుమారు 3.65 బిలియన్ సంవత్సరాల నాటి ఖనిజ కణాల ఆనవాళ్లు కనుగొన్నారు. అంటే భారత్ ప్రాచీన చరిత్ర కాలక్రమం సుమారు 15 కోట్ల సంవత్సరాల వెనక్కి విస్తరించి ఉండొచ్చు. ఐఐఎస్ఈఆర్ భోపాల్ ఎర్త్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ విభాగానికి చెందిన కౌశిక్ సత్పథి, ప్రీతమ్ నాసిపురీ, అభిజిత్ భట్టాచార్యతో పాటు దక్షిణ కొరియాలోని కొరియా బేసిక్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన కీవూక్ యీ ఈ అధ్యయనం చేశారు.
జిర్కాన్ కణాల్లో దాగిన భూమి వయసు
అసలు ఈ శిలలను ఇంత పురాతనమైనవనిగా గుర్తించడానికి జిర్కాన్ అనే ఖనిజం కీలకంగా మారిందని ప్రీతమ్ నాసిపురీ తెలిపారు. 'ఇది నైరుతి బస్తర్లోని భోపాల్పట్నం, బీజాపుర్ పరిసరాల నుంచి శిలా నమూనాలను శాస్త్రవేత్తలు సేకరించారు. ఆ నమునాల నుంచి జిర్కాన్ కణాలను వేరు చేశారు. దీనికి ఉన్న ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటంటే అది ఏర్పడే సమయంలో అందులో ఉన్న కొన్ని యురేనియం వంటి రేడియోధార్మిక మూలకాలు కాలక్రమంలో నిర్దిష్ట రేటులో మూరుతూ ఉంటాయి. ఈ మార్పును ఒక సహజ గడియారంలా ఉపయోగిస్తారు. దీంతో ఖనిజం ఏర్పడిన కాలాన్ని అంచనా వేస్తారు. ఈ పరిశోధనలో యురేనియం- సీసం ఐసోటోప్లను పరిశీలించడానికి ఆధునిక విశ్లేషణ పద్ధతులను ఉపయోగించారు. వివిద పరికరాల నుంచి సేకరించిన డేటాను పరిశీలించిన తర్వాత కొన్ని జిర్కాన్ కణాలు సుమారు 3.65 బిలియన్ ఏళ్ల క్రితమే ఏర్పడినట్లు తెలుస్తోంది' అని నాసిపురీ తెలిపారు.
అప్పటి బస్తర్ ఎలా ఉండేది?
3.65 బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భూమి ఇప్పటి రూపానికి చాలా భిన్నంగా ఉండేది నాసీపురీ వివరిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో భూమి ఉపరితలం అత్యంత వేడిగా ఉండేదని, దాని భౌగోళిక నిర్మాణం నిరంతరం మారుతూ ఉండేదని తెలిపారు. పరిశోధనలో లభించిన ప్రాచీన ఖనిజాలు ఆ కాలంలో బస్తర్లో లోతైన భౌగోళిక ప్రక్రియలు జరిగి ఉంటాయని సూచిస్తున్నాయని అన్నారు. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, ఒత్తిడి కారణంగా శిలల నిర్మాణం, రూపాంతరం ఎలా జరిగిందనే అంశాలను పరిశోధకులు పరిశీలిస్తున్నారని చెప్పారు. బస్తర్ ప్రాంతంలోని ఇలాంటి ప్రాచీన శిలలు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతికే క్రమంలో కీలకంగా మారవచ్చు. తొలి భూకవచం ఎలా ఏర్పడింది? శిలలు ఎలా కరిగి మళ్లీ ఘనీభవించాయి? స్థిరమైన ఖండ భూకవచం ఎలా రూపుదిద్దుకుంది? వంటి అంశాలపై పరిశోధనకు ఇవి ఆధారాలుగా ఉపయోగపడతాయని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.
ప్రపంచంలోని అరుదైన ప్రాచీన భూభాగాల సరసన
వాస్తవానికి 3 బిలియన్ సంవత్సరాలకు పైబడిన శిలలు భూమిపై చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. నిరంతరం జరుగుతున్న అగ్నిపర్వత కార్యకలాపాలు, ఫలకాల కదలిక, క్రమక్షయం, భౌగోళిక మార్పుల కారణంగా భూమి ఏర్పుడుతున్న తొలి దశలోనే చాలా శిలలు నాశనమవ్వడం లేదా రూపాంతరం చెందాయి. గ్రీన్లాండ్, కెనడా, దక్షిణాఫ్రికా వంటి ప్రాంతాల్లో భూమి తొలి దశలకు చెందిన అత్యంత పురాతన శిలలు ఇప్పటికే గుర్తించారు. ఇప్పుడు బస్తర్ నుంచి లభించిన ఆధారాలు కూడా భారత్ను ఆ ప్రపంచ భౌగోళిక పటంలో కీలక స్థానంలో నిలబెడుతున్నాయి.
భూమి తొలి అధ్యాయాన్ని చదివే అవకాశం
పరిశోధకుల అభిప్రాయం ప్రకారం బస్తర్ క్రేటాన్ ప్రాధాన్యం కేవలం భారత్ భౌగోళిక చరిత్రకే పరిమితం కాదు. ఇక్కడ సంరక్షితంగా ఉన్న ప్రాచీన ఖనిజాలు, శిలల్లోని రసాయన సంకేతాలను విశ్లేషించడం ద్వారా భూమి తొలి ఉపరితలం, ఖండ భూకవచం, భౌగోళిక కార్యకలాపాల పరిణామాన్ని అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. భారత్ నేలపై దొరికిన ఈ చిన్న జిర్కాన్ కణాలు భూమి పుట్టుక తర్వాతి తొలి బిలియన్ సంవత్సరాల చరిత్రను చెప్పే సహజ ఆధారాలుగా మారుతున్నాయి. బస్తర్లో దాగి ఉన్న ఈ భౌగోళిక రహస్యం భూమి పరిణామ చరిత్రలో ఇంకా ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అందించే అవకాశం ఉంది.
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