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పెళ్లి కావడం లేదనే బాధతో 29మంది యువకుల ఆత్మహత్య

ఒంటరితనం తెచ్చిన ఒత్తిడి- బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్న యువత- పోలీస్ సర్వేలో వెల్లడి

Suicide Over Marriage Issues
Suicide Over Marriage Issues (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 8:08 PM IST

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Suicide Over Marriage Issues : యుక్త వయస్సు వచ్చాక జీవిత భాగస్వామిని వెతుక్కోవడం, పెళ్లి చేసుకొని స్థిరపడడం ప్రతి ఒక్కరు కనే ఒక అందమైన కల. కానీ, నేటి సమాజంలో ఆ పెళ్లి అనే మాటే కొందరి పాలిట శాపంగా మారి, స్వయంగా ప్రాణాలు తీసుకునేంతంటి మానసిక భారంగా మారుతోంది. మహారాష్ట్రలోని జలగావ్​ జిల్లాలో ఏకంగా 29 మంది యువకులు పెళ్లి కాలేదనే బాధతో బలవన్మరణాలకు పాల్పడడం చూస్తుంటే, ఈ సమస్య ఎంత తీవ్రతంగా ఉందో తెలుస్తోంది. ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? నమ్మలేకపోతున్నారా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదవండి.

మహారాష్ట్రలోని జలగావ్​ జిల్లా పోలీసులు ఒక ప్రత్యేక సర్వే చేశారు. జనవరి 1 నుంచి జూన్ 30 మధ్య ఆ జిల్లాలో మొత్తం 443 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వీరిలో 383 మంది పురుషులు, 29 మంది మహిళలు, 8 మంది బాలురు, 11 మంది బాలికలు ఉన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ సమస్యలు, బాధ్యతలు, సామాజిక, మానసిక ఒత్తిడిలు లాంటి వివిధ కారణాలతో వారు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీటన్నింటి కంటే ఘోరం ఏమిటంటే, పెళ్లి కాలేదనే నిరాశతో ఏకంగా 29 మంది యువకులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు.

కారణం ఏమిటి?
వివాహ వయస్సు పెరిగిపోవడం, సరైన భాగస్వామి దొరకకపోవడం, సమాజం నుంచి వచ్చే ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళనలు మొదలైనవి యువతపై చాలా చెడు ప్రభావం చూపిస్తున్నాయని, ఇవే పురుషుల్లో ఆత్మహత్య సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడానికి కారణమవుతున్నట్లు డేటా స్పష్టం చేస్తోంది. దీనికంటే ఘోరం ఏమిటంటే, ఆ జిల్లాలో వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించినందుకు 12 మందిపై కేసులు నమోదు అయ్యాయి. అంటే ఎదుటి వ్యక్తులను ఆత్మహత్మకు ప్రేరేపించే వాళ్లు కూడా సమాజంలో పెరిగిపోతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వీటితోపాటు పిల్లలు, కౌమార దశలో ఉన్నవారు కూడా బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారు. కుటుంబ కలహాలు, చదువుల ఒత్తిడి, ప్రేమ వ్యవహారాలు, భావోద్వేగ సమస్యలే ఇందుకు కారణమని పోలీసు రికార్డులు వెల్లడిస్తున్నాయి. అంటే యువతతోపాటు సమాజంలోని అన్ని వయస్సుల వారూ బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారని ఈ గణాంకాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

సకాలంలో మానసిక చికిత్స చేయాల్సిందే!
మానసిక ఒత్తిడికి సంబంధించి సంకేతాలు సకాలంలో గుర్తించడం ఎంతో ముఖ్యమని మానసిక నిపుణులు (సైకియాట్రిస్టులు) నొక్కి చెబుతున్నారు. డిప్రెషన్​తో బాధపడుతున్న వ్యక్తులతో కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా మాట్లాడుతూ, వారి భావాలను అర్థం చేసుకుంటూ, మానసికంగా మద్దతు (ఎమోషనల్​ సపోర్టు) అందించాలని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైనప్పుడు కచ్చితంగా మానసిక వైద్యులను లేదా కౌన్సిలర్​లను సంప్రదించేలా వారిని ప్రోత్సహించాలని తెలిపారు. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలను ఒక అవమానంలా భావించకుండా, సకాలం చికిత్స అందించడం ద్వారా ఎన్నో ప్రాణాలను కాపాడవచ్చని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. జలగావ్ పోలీసులు విడుదల చేసిన ఈ గణాంకాలు కేవలం సంఖ్యలు మాత్రమే కాదని, సమాజానికి ఇదొక తీవ్రమైన హెచ్చరిక అని వారు చెబుతున్నారు. పెళ్లి, చదువు, ఉద్యోగం అనేవి జీవితంలో భాగాలు మాత్రమే, అవే జీవితం కాదనే స్పృహను యువతతోపాటు ప్రతి ఒక్కరికి కల్పించాల్సిన బాధ్యత సమాజంపై ఉందని మానసిక నిపుణులు అంటున్నారు. మన చుట్టూ ఉన్నవారికి కాస్త సమయం, కొద్దిగా ప్రేమను అందిస్తే, ఈ ఆత్మహత్యనలు కచ్చితంగా అడ్డుకోవచ్చని వారు సూచిస్తున్నారు.

గమనిక : మానసిక ఒత్తిడి లేదా ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉన్నవారికి, మీరు సహాయం చేయాలని అనుకుంటే కచ్చితంగా చేయవచ్చు. భారత ప్రభుత్వం ఉచితంగా, చాలా గోప్యంగా మానసికంగా బాధపడేవారికి కౌన్సిలింగ్​, వైద్య సేవలు అందించే ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇందుకోసం మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన "టెలి-మానస్​" హెల్ప్​లైన్​ను సంప్రదించవచ్చు. భారత ప్రభుత్వ అధికారిక మానసిక ఆరోగ్య హెల్ప్​లైన్​ నంబర్లు :​ 14416 లేదా 1800-891-4416 ఉపయోగించుకోండి.

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