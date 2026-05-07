ETV Bharat / bharat

రిసార్ట్​కు 28మంది అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు- హాట్ హాట్​గా తమిళ పాలిటిక్స్

రిసార్ట్​లో సుమారు 28 మంది ఏఐఏడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నట్లు సమాచారం- అన్నాడీఎంకే పార్టీ నాయకత్వంలో విభేదాలు తలెత్తినట్లు వార్తలు

AIADMK leader CV Shanmugam
AIADMK leader CV Shanmugam ((ANI))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 7, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AIADMK MLAs shifted to Resort : తమిళనాడులో నూతన ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై సందిగ్ధత నెలకొనడంతో అన్నాడీఎంకే తమ ఎమ్మెల్యేలను పుదుచ్చేరిలోని రిసార్టుకు తరలించింది. సుమారు 28 మంది ఏఐఏడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలకు వసతి కల్పించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఎమ్మెల్యేలు అన్నాడీఎంకే సీనియర్ నాయకుడు సి.వి. షణ్ముగం మద్దతుదారులని వార్తలు వస్తుండటంతో రాజకీయ వర్గాల్లో అనేక ఊహాగానాలకు దారితీసింది. కాగా, అన్నాడీఎంకే తరఫున ఎన్నికైన 47 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో కొంత మంది విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకేకు మద్దతిచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని తమిళనాడు మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి.

పవర్ షేరింగ్​పై కూడా చర్చలు!
ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం టీవీకేకు మద్దతు ఇచ్చే విషయంపై ఏఐఏడీఎంకే నాయకులతో తమిళనాడు మాజీ మంత్రి, టీవీకే నేత కేఏ సెంగోట్టయ్యన్‌తో సహా పార్టీ సీనియర్ నేతలు చర్చలు జరుపుతున్నారని తెలుస్తోంది. పవర్ షేరింగ్​పై కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. దీని ప్రకారం సీవీ షణ్ముగంకు కీలక మంత్రి పదవులతో పాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని కూడా ఆఫర్ చేసే అవకాశం ఉందని వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ క్రమంలోనే 28 మంది ఎమ్మెల్యేలను పుదుచ్చేరిలోని ప్రైవేట్ రిసార్ట్‌కు తరలించడంతో రాజకీయ ఊహాగానాలు మరింత బలాన్ని చేకూర్చాయి. కాగా, ఈ రిసార్ట్​ను అన్నాడీఎంకే చీఫ్ పళనిస్వామి సన్నిహితుడు సీవీ షణ్ముగం బుక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని గదులు బుక్‌ చేయనున్నట్లు సమాచారం.

పార్టీ నాయకత్వంలో విభేదాలు
మరోవైపు విజయ్​ నేతృత్వంలోని టీవీకేకు మద్దతు ఇచ్చే ప్రతిపాదనకు ఏఐఏడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి కే పళనిస్వామి అంగీకరించకపోవడంతో పార్టీ నాయకత్వంలోని కొన్ని వర్గాల్లో విభేదాలు తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది. కొత్త ప్రభుత్వంలో కీలక పదవులు తీసుకుని టీవీకేకు మద్దతు ఇవ్వడానికి సీవీ షణ్ముగం, ఓఎస్ మణియన్‌తో సహా పలువురు నాయకులు సుముఖంగా ఉన్నారని సమాచారం. అయితే, ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రక్రియకు సంబంధించి సుప్రీం కోర్టు లేదా హైకోర్టును ఆశ్రయించడం ద్వారా చట్టపరమైన మార్గాలను అన్వేషించాలని టీవీకే భావిస్తోంది. తిరిగి ఎన్నికలకు వెళ్లే అవకాశాన్ని కూడా కొందరు నాయకులు సూచించారని వర్గాలు తెలిపాయి.

ఇదిలా ఉండగా, గురువారం చెన్నైలోని లోక్​భవన్​లో తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్​ను టీవీకే అధినేత విజయ్‌ మరోసారి కలిశారు. మెజారిటీని చూపించి, మద్దతు ఇస్తున్న ఎమ్మెల్యేల జాబితాను సమర్పించాలని విజయ్‌ను గవర్నర్​ కోరారని లోక్​భవన్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్​పై స్పష్టత ఇవ్వాలని గవర్నర్ కోరినట్లు పేర్కొన్నాయి.

అంతకుముందు పార్టీలో ఎలాంటి విభేదాలు, చీలికలు లేవని ఏఐఏడీఎంకే అధికార ప్రతినిధి సత్యన్​ స్పష్టం చేశారు. అలాగే, ఏఐఏడీఎంకే, టీవీకే వర్గాల మధ్య చర్చలు జరిగాయని చెప్పారు. అయితే, హైకమాండ్​ నిర్ణయం కోసం వేచి ఉండాలని చెప్పారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మద్దతు కోసం టీవీకే పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్. ఆనంద్ బుధవారం ఏఐఏడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి కె. పళనిస్వామితో సమావేశమయ్యారు. ఆయనతో పాటు ఇతర సీనియర్ టీవీకే నాయకులు కూడా ఏఐఏడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శిని కలిశారు.

తమిళనాడులోని 234 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లను కైవసం చేసుకుని అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచింది. డీఎంకే 59, అన్నాడీఎంకే 47 స్థానాలు గెలుచుకున్నాయి. అయితే విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మరో 10 స్థానాలు కావాల్సి ఉంది. తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధినేత విజయ్ ఇప్పటికే ఐదుగురు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల మద్దతును పొందారు. కానీ తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మెజారిటీ మార్కును చేరుకోవడానికి ఇంకా ఆరుగురు శాసనసభ్యుల మద్దతు అవసరం ఉంది.

తమిళనాట గవర్నర్ తీరుపై విపక్షాల అసహనం- విజయ్‌కు సపోర్ట్​గా వ్యాఖ్యలు

తమిళనాడులో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలి- మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలి: శ్రీధర్‌ వెంబు

TAGGED:

TAMIL NADU GOVERNMENT FORMATION
AIADMK MLAS SHIFTED TO RESORT
TAMILNADU POLITICAL CRISIS
TAMIL NADU GOVERNMENT FORMATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.