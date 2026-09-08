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దేశంలో 26.7 కోట్ల మంది పొగాకు బానిసలు- అత్యధికంగా వాడుతున్నది ఏ రాష్ట్ర ప్రజలంటే?

భారత్‌లో వేగంగా విస్తరిస్తోన్న పొగాకు ఉత్పత్తుల వినియోగం- 26.7 కోట్ల మంది పెద్దలు పొగాకు, దాని సంబంధింత ఉత్పత్తులు వాడకం

tobacco users in india
ప్రపంచ పొగాకు దినోత్సవానికి ముందుగా, అవగాహన కల్పించేందుకు పీడీ హిందూజా హాస్పిటల్ & మెడికల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ మే 29న ముంబయిలో క్విట్ టు లివ్ అనే పేరుతో ఆకట్టుకునే బహిరంగ కళాకృతి ఆవిష్కరణ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 10:50 AM IST

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Tobacco Users In India : దేశంలో పొగాకు వాడకం గురించి విస్తుపోయే విషయాలు బయటపడ్డాయి. దేశంలో 26.7 కోట్ల మంది వయోజనులు పొగాకుకు బానిసైనట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ), జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే (NFHS) అధ్యయనాల గణాంకాల ప్రకారం తేలింది. ప్రతి ఏటా సుమారు 8,21,000 టన్నుల పొగాకు, దాని సంబంధింత ఉత్పత్తులను దేశ ప్రజలు వినియోగిస్తున్నారు. పొగాకు ఎక్కువ తాగే వారిలో మిజోరం టాప్‌లో ఉంది. అక్కడి పురుషులలో 73శాతం మంది, మహిళలలో 62శాతం మంది పొగాకుకు బానిసయ్యారు.

పొగాకు వాడేవారిలో సుమారు 26 శాతం మంది సిగరెట్లు, బీడీలను సేవిస్తున్నారు. 74శాతం మంది ఖైనీ, గుట్కా, జర్దా వంటి పొగాకు ఉత్పత్తులను ఉపయోగిస్తున్నారు. 2034 నాటికి భారతదేశ పొగాకు మార్కెట్ 9,88,000 టన్నులకు చేరుకోవచ్చని IMARC గ్రూప్ అంచనా వేసింది. ప్రపంచంలో చైనా తర్వాత పొగాకును అత్యధికంగా వినియోగించే, ఉత్పత్తి చేసే దేశం ఇండియానే (రెండో ప్లేస్). ఆ తర్వాతి స్థానంలో బ్రెజిల్ ఉంది. భారత్‌లో చౌకగా, విరివిగా పొగాకు ఉత్పత్తులు లభిస్తున్నాయి. దీంతో అన్ని ఆదాయ వర్గాల ప్రజలు పొగాకు వ్యసనం బారిన పడుతున్నారు.

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