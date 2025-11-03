'ఆటోమేటిక్ బుక్ వెండింగ్ మెషీన్లు' వచ్చేశాయ్- తక్కువ రేటుకే బుక్స్- పుస్తక పఠనానికి యువతేజం ప్రోత్సాహం
రైల్వే స్టేషన్లలో 'ఆటోమేటిక్ బుక్ వెండింగ్ మెషీన్లు'- చౌక ధరలకే విలువైన పుస్తకాలు- చెన్నైకు చెందిన 26 ఏళ్ల గ్రాడ్యుయేట్ మాయావతి చొరవ- పుస్తక పఠనాన్ని ప్రోత్సహించడమే టార్గెట్
Published : November 3, 2025 at 10:05 PM IST
Book Vending Machine In Railway Station : ఇది 'ఇన్స్టంట్' యుగం. ప్రతీ విషయంలోనూ అందరూ 'క్విక్ సర్వీసులు' కోరుకుంటున్నారు. మనకు ఆసక్తి కలిగించే పుస్తకాన్ని ఇన్స్టంట్గా, బయటి కంటే తక్కువ రేటుకే ఇచ్చే సర్వీసు ఉంటే బాగుంటుంది కదూ! ఈ సర్వీసు అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. ఓ యువతేజం ప్రత్యేక చొరవ చూపి ఆటోమేటిక్ బుక్ వెండింగ్ మెషీన్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఎక్కడ? ఎలా? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
26 ఏళ్ల గ్రాడ్యుయేట్ చొరవ
రైలు టికెట్లు, నీరు, కాఫీ, చిప్స్, కూల్ డ్రింక్స్ వంటివన్నీ అందించే 'ఆటోమేటిక్ వెండింగ్ మెషీన్లు' అన్ని ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇప్పుడు రైల్వే ప్రయాణికులు పుస్తకాలను కూడా 'ఆటోమేటిక్ వెండింగ్ మెషీన్' నుంచి తీసుకోవచ్చు. తొలిసారిగా ఈ సౌకర్యం తమిళనాడులోని చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్, చెన్నై నగర శివార్లలోని తాంబరం రైల్వే స్టేషన్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. చెన్నైకు చెందిన 26 ఏళ్ల గ్రాడ్యుయేట్, సన్సెట్ హ్యూస్ స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకురాలు మాయావతి చొరవతో ఆ స్టేషన్లో 'ఆటోమేటిక్ బుక్ వెండింగ్ మెషీన్' ఏర్పాటైంది. భవిష్యత్తులో చెన్నై విమానాశ్రయ మెట్రో స్టేషన్లోనూ ఈ మెషీన్ను ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నట్లు మాయవతి చెప్పారు.
పుస్తకాలు చదివే అలవాటును ప్రోత్సహించడమే టార్గెట్
గతంలో పుస్తకాలను చదివేందుకు జనం ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపించేవారు. రైళ్లు, బస్సుల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు బుక్స్ చదివేవారు. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకాన్ని ఒక నేస్తంగా భావించేవారు. కానీ ఇప్పుడు వాటి స్థానాన్ని ఫోన్లు భర్తీ చేశాయి. జనం మొబైల్ ఫోన్ అడిక్షన్ బారినపడ్డారు. ఆన్లైన్లో బుక్స్ చదవడానికి, ఆడియో బుక్స్ వినడానికి చాలామంది ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు. ఈ తరుణంలోనూ బుక్స్ కొని చదవడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. అలాంటి వారి కోసమే 'ఆటోమేటిక్ బుక్ వెండింగ్ మెషీన్'ను సన్సెట్ హ్యూస్ స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకురాలు మాయావతి అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ప్రజలకు పుస్తకాలపై ఆసక్తిని పెంచడం, పుస్తకాలు చదివే అలవాటును ప్రోత్సహించడం అనేవి ఆమె ప్రధాన లక్ష్యాలు.
మార్కెట్ రేటు కంటే తక్కువ ధరకే బుక్స్
సాధారణంగా బుక్ స్టాల్స్లో పుస్తకాల రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అక్కడ దుకాణం అద్దె, పని మనుషుల వేతనాలు, నిర్వహణ ఖర్చులు అన్నీ ఉంటాయి. కానీ 'ఆటోమేటిక్ బుక్ వెండింగ్ మెషీన్' వల్ల ఆ ఖర్చులేం ఉండవు. దీనివల్ల మార్కెట్ రేటు కంటే తక్కువ ధరకే ఈ మెషీన్లో పుస్తకాలను అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. సేల్ అయిన పుస్తకాల స్థానంలో ప్రతీ రెండు, మూడు రోజులకోసారి కొత్తవాటిని నింపుతున్నారు. ఇప్పటివరకు చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్లో 350 పుస్తకాలు, తాంబరం రైల్వే స్టేషన్లో 150 పుస్తకాలు సేల్ అయ్యాయి. ప్రత్యేకించి పిల్లల పుస్తకాలు, కథల పుస్తకాలు ఎక్కువగా విక్రయం అవుతున్నాయి. రైల్వే ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణ సమయంలో కథలను చదవడానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారని దీన్నిబట్టి స్పష్టమవుతోంది. ఇక పిల్లలు కూడా కథల బుక్స్నే ఎక్కువగా కొంటుండటం గమనార్హం.
మా బుక్స్ రేటు తక్కువ
''ఇంటర్నెట్, మొబైల్ ఫోన్ అడిక్షన్ల వల్ల ప్రజలకు పుస్తకాలు చదివే అలవాటు తగ్గింది. అయినా ఇప్పటికీ ఎంతోమంది బుక్స్ చదువుతున్నారు. నిత్యం పెద్దసంఖ్యలో జనం రైల్వే స్టేషన్ల మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అందుకే మేం తొలుత రెండు రైల్వే స్టేషన్లలో 'ఆటోమేటిక్ బుక్ వెండింగ్ మెషీన్'లను ఏర్పాటు చేశాం. ట్రైన్లలో లాంగ్ జర్నీ చేసే ప్రయాణికుల్లో కొందరైనా పుస్తకాలు కొనే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రజల్లో పుస్తక పఠనం అలవాటును పునరుజ్జీవింప చేయాలని మేం భావిస్తున్నాం. పైగా మా బుక్స్ రేటు చాలా తక్కువ. జిల్లా కేంద్రాల్లోని రైల్వే స్టేషన్లలోనూ ఈ మెషీన్లను ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది'' అని 'ఈటీవీ భారత్'కు సన్సెట్ హ్యూస్ స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకురాలు మాయావతి తెలిపారు.
ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్తో మైండ్, నాలెడ్జ్ పెరగవు
చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్లో రైలు కోసం వేచి ఉన్న ప్రయాణికుడు దీనదయాళన్ 'ఈటీవీ భారత్'తో మాట్లాడారు. ఈతరం వాళ్లు పుస్తకాలను చదివే అలవాటును వదిలేశారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈతరం ప్రజలు ఏం కావాలన్నా, గూగుల్లో వెతకడాన్ని అలవాటు చేసుకున్నారని తెలిపారు. ఇంటర్నెట్పై ఇలా ఆధారపడితే, మైండ్, నాలెడ్జ్ పెరగవన్నారు. ఈ వైఖరి వల్ల సంకుచిత ఆలోచనా విధానం అలవడుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఆటోమేటిక్ బుక్ వెండింగ్ మెషిన్ అనేది చాలామంది పుస్తక ప్రియులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నారు.
