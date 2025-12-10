ETV Bharat / bharat

బెడ్​పై తల్లిదండ్రుల మధ్య 26రోజుల శిశువు- పొద్దున్న లేచిచూస్తే ప్రాణాలు లేవ్​- ఏం జరిగింది?

తల్లిదండ్రుల మధ్య ఊపిరాడక 26 రోజుల పసిబిడ్డ దుర్మరణం

Infant Baby Killed
Infant Baby Killed (IANS)
Infant Baby Killed : పెళ్లైన ఏడాది లోపే ఆ దంపతుల చేతిలోకి పండంటి మగబిడ్డ వచ్చాడు. కానీ జన్మించడంతోనే ఆరోగ్య సమస్యలు వెంటాడాయి. దీంతో చికిత్స ఇప్పించిన ఆ జంట ఇటీవల కుమారుడిని ఇంటికి తీసుకొచ్చింది. నామకరణం కూడా చేసింది. అంతా సంతోషంగా ఉన్నామనుకునేలోపే విధి వక్రించింది. నిద్రపోతున్న సమయంలో చిన్నారిని తమ మధ్యలో పడుకోబెట్టింది జంట. తెల్లారి లేచి చూసేసరికి తల్లిదండ్రుల మధ్య నలిగి ఆ 26 రోజుల నవజాత శిశువు మరణించాడు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని శనివారం రాత్రి ఈ విషాదం జరిగింది.

అసలేం జరిగిందంటే?

అమరోహా జిల్లాలోని గజ్రౌలా పరిధిలోని సిహాలి జాగీర్ గ్రామానికి చెందిన సద్దామ్ అబ్బాసీ మొక్కల నర్సరీ నడుపుతాడు. అతడి ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రమే. సంవత్సరం క్రితం ఆస్మా అనే యువతితో వివాహం జరిగింది. గతనెల ఆస్మా పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. పుట్టిన వెంటనే శ్వాస సంబంధిత సమస్య రావడంతో డాక్టర్లు చిన్నారిని కొన్ని రోజులపాటు మిషన్‌లో ఉంచారు. పరిస్థితి కాస్త మెరుగయ్యాక దంపతులు బిడ్డను ఇంటికి తీసుకొచ్చారు. అయితే కొద్దిరోజులకు పసిబిడ్డకు జాండిస్ రావడంతో మరోసారి చికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది.

పాలు తాగించాలని చూస్తే!
ఇలా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నా, ఇంటికి కొత్త సభ్యుడు రావడంతో సద్దామ్ కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంది. బిడ్డకు సూఫియాన్ అని పేరు పెట్టారు. 6వ తేదీ రాత్రి సద్దామ్, ఆస్మా బెడ్​పై నిద్రిస్తుండగా, వారి మధ్యలో సూఫియాన్‌ను ఉంచారు. మధ్య రాత్రిలో వారి మధ్య ఇరుక్కుపోయాడు. ఆదివారం ఉదయం ఆస్మా నిద్రలేచి, బిడ్డకు పాలు తాగించాలని చూసింది.

పాలు వేడి చేసి వచ్చి బిడ్డను తాకితే అసలు కదలకపోవడాన్ని గమనించింది. ఎంత లేపినా బిడ్డ స్పందించకపోవడంతో కేకలు వేసింది. దీంతో సద్దామ్ వెంటనే బిడ్డను ఎత్తుకుని గజ్రౌలా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్‌కు పరుగెత్తాడు. అక్కడి వైద్యులు పరిశీలించి బిడ్డ అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. చంటిబిడ్డను కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి తీసుకువచ్చారని, పరీక్షించి ప్రాణాలు కోల్పోయాడని నిర్ధరించామని వైద్యుడు యోగేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.

అయితే కొడుకు చనిపోయాడని తెలిసిన దంపతులు, ఆస్పత్రిలోనే ఒకరిని ఒకరు తప్పుబడుతూ వాదనకు దిగారు. "నువ్వే కారణం" అని పరస్పరం నిందించుకోవడంతో బంధువులు జోక్యం చేసుకుని వారిని శాంతింపజేశారు. చివరికి అందరూ కలిసి చిన్నారి మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఇంటికి చేరుకున్నాక ఆస్మా తన బిడ్డ వాడిన చిన్న బట్టలు, ఆటబొమ్మలు చూసి భరించలేక విలపించింది. కుటుంబ సభ్యులంతా తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. పుట్టిన నెల కూడా పూర్తికాక ముందే పసిబిడ్డను కోల్పోవడం దంపతులకు తీవ్ర ఆవేదనగా మారింది.

