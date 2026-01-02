ETV Bharat / bharat

సినిమా స్టైల్‌లో జైలు గోడ దూకి పరారీ- 350కిలోమీటర్లు కాలినడక- 25ఏళ్ల తర్వాత దొరికిన దొంగ!

పాతికేళ్ల నాటి కేసును ఛేదించిన గుజరాత్ పోలీసులు - బాత్రూమ్ కిటికీలు కోసి, కరెంట్ తీగలపై దుప్పటి కప్పి ఎస్కేప్ - హరియాణ మారువేషంలో ఉండగా అరెస్ట్

ESCAPING FROM A SUB JAIL
Navsari Jail Escapee Caught After 25 Years (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 2, 2026 at 10:49 PM IST

3 Min Read
Man Arrested by Police After 25 Years : సినిమాల్లో జైలు గోడలు దూకి హీరోలో, విలన్లో పారిపోవడం మనం చూస్తుంటాం. గుజరాత్‌లో కూడా అచ్చం అలాంటి ఘటనే జరిగింది. పాతికేళ్ల క్రితం పోలీసుల కళ్లుగప్పి ఒక ఖైదీ జైలు నుంచి సినీ ఫక్కీలో తప్పించుకున్నాడు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఇలా ఏకంగా 25 సంవత్సరాల పాటు పోలీసులకు దొరక్కుండా తిరుగుతున్న పాత నేరస్థుడిని పోలీసులు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. హరియాణాలో మారువేషంలో ఉన్న నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు నవసారి లోకల్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ (ఎల్​సీబీ) పోలీసులు.

అసలు ఎవరీ పింటుసింగ్?
పోలీసులకు చిక్కిన ఈ నిందితుడి అసలు పేరు శశిభూషణ్. ఇతడికి సత్యభూషణ్ అలియాస్ పింటుసింగ్, టేప్‌బహదూర్ రాజ్‌పుత్ అని రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. ఇతడి స్వస్థలం ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని డియోరియా జిల్లా పైకోలి గ్రామం. కరుడుగట్టిన నేరస్థుడైన ఇతడు 1999లో తన గ్యాంగ్‌తో కలిసి గుజరాత్‌లో బీభత్సం సృష్టించాడు. వల్సాద్ జిల్లాలోని పార్డి, ఉమర్గామ్, రూరల్ ప్రాంతాలతో పాటు నవసారి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అనేక నేరాలకు పాల్పడ్డాడు. ప్రధానంగా దోపిడీలు, ఆయుధ చట్టం కింద ఇతడిపై నాలుగు తీవ్రమైన కేసులు నమోదయ్యాయి. అప్పట్లో పోలీసులు తీవ్రంగా శ్రమించి ఇతడితో పాటు మరో ముగ్గురు అనుచరులను అరెస్ట్ చేసి నవసారి సబ్‌జైలుకు రిమాండ్‌పై పంపించారు.

జైలు నుంచి 'గ్రేట్ ఎస్కేప్'
అయితే, జైలు గోడల మధ్య ఉన్నా పింటుసింగ్ బుద్ధి మారలేదు. ఎలాగైనా బయటపడాలని స్కెచ్ వేశాడు. జైలులో పని చేసే ఖైదీగా ఉంటూనే తప్పించుకునేందుకు పక్కా ప్లాన్ రచించాడు. తన ముగ్గురు అనుచరులతో కలిసి పథకం సిద్ధం చేశాడు. జైలులోని ఒక చిన్న హ్యాక్సా బ్లేడ్‌ను సంపాదించాడు. దాని సహాయంతో జైలు బాత్రూమ్ కిటికీ ఇనుప కడ్డీలను నెమ్మదిగా కోసేశాడు. కిటికీ నుంచి బయటకు వచ్చిన అతడికి పెద్ద సవాలు ఎదురైంది. జైలు ప్రహరీ గోడ చాలా ఎత్తులో దానిపై విద్యుత్ కంచె ఉండడంతో పింటుసింగ్ తెలివిగా వ్యవహరించాడు. కరెంట్ షాక్ కొట్టకుండా ఉండేందుకు ఆ తీగలపై ఒక మందపాటి దుప్పటిని కప్పాడు. ఆ తర్వాత ఆ గోడను దూకి రాత్రికి రాత్రే పరారయ్యాడు.

350 కిలోమీటర్లు నడక
జైలు నుంచి బయటపడ్డాక పోలీసులు వెంటపడతారని భావించిన పింటూ చాకచాక్యంగా వ్యవహరించాడు. అందుకే వాహనాలేవీ వాడకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. నవసారి నుంచి మహారాష్ట్రలోని భుసావల్ వరకు కాలినడకన ప్రయాణించాడు. దాదాపు 350 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కేవలం నడుచుకుంటూనే దాటేశాడు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా జాగ్రత్తపడ్డాడు. భుసావల్ చేరుకున్నాక, అక్కడ రైలు ఎక్కి మధ్యప్రదేశ్‌కు పారిపోయాడు. అప్పటి నుంచి పోలీసుల కంట పడకుండా వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో తలదాచుకుంటున్నాడు.

మారువేషంలో ఉన్నా వదలలేదు
ఇలా దాదాపు 25 ఏళ్లు గడవడంతో చాలామంది ఈ కేసును మర్చిపోయి ఉంటారని అనుకున్నాడు. కానీ నవసారి ఎల్‌సీబీ పోలీసులు మాత్రం ఫైల్ మూయలేదు. నిందితుడి కదలికలపై నిఘా ఉంచారు. ఎట్టకేలకు అతడు హరియాణాలో ఉన్నట్లు పక్కా సమాచారం అందింది. ఫరీదాబాద్ జిల్లాలోని పల్లా ప్రాంతంలో శని మార్కెట్‌లో అతడు ఉన్నట్లు తెలిసింది. అక్కడికి వెళ్లిన పోలీసులకు నిందితుడు మారువేషంలో కనిపించాడు. వెంటనే అతడిని చుట్టుముట్టి అరెస్ట్ చేశారు. కాగా, పాతికేళ్ల క్రితం తప్పించుకున్న దొంగను పట్టుకోవడంతో నవసారి పోలీసులను ఉన్నతాధికారులు అభినందించారు. నేరం చేసి ఎంతకాలం దాక్కున్నా చట్టం నుంచి తప్పించుకోలేరని ఈ ఘటన నిరూపించింది.

