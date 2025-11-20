పెను సవాళ్లుగా '25' హామీలు- నీతీశ్ కొత్త సర్కార్ అధిగమించేనా?
బిహార్ సీఎం నీతీశ్ ఎదుట సవాళ్ల బాట- 25 హామీల అమలులో సఫలం అవుతారా?
Published : November 20, 2025 at 2:38 PM IST
Challenges For Nitish Kumar : జేడీయూ అధినేత నీతీశ్ కుమార్ రికార్డు స్థాయిలో 10వ సారి బిహార్ సీఎం అయ్యారు. గురువారం ఉదయం పట్నా నగరంలోని గాంధీ మైదాన్ వేదికగా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాష్ట్రంలో 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా,ఈసారి 202 సీట్లతో తిరుగులేని మెజారిటీని అధికార ఎన్డీఏ కూటమి కైవసం చేసుకుంది. కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన వేళ చేసుకుంటున్న ఎన్డీఏ కూటమి మరో ఐదేళ్ల వరకు ఢోకా లేదా? ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన 25 ప్రధాన హామీల మాటేంటి? ఈ పాతిక హామీలను నెరవేర్చడం సులభమైనా పనేనా ? ఎన్డీఏ కూటమి నాయకుడు నీతీశ్ ఇప్పుడేం చేస్తారు? కొత్త సర్కారు ఏర్పాటైన వేళ రాజకీయ వర్గాలను ఇలాంటి ప్రశ్నలు తొలుస్తున్నాయి.
అయితే ప్రమాణస్వీకారంతో పని అయిపోలేదన్నది సుస్పష్టం. అసలు కథ ఇప్పుడే మొదలైందా? అంటే అవుననే సమాధానం వస్తోంది. త్వరలో పశ్చిమ బంగాల్, కేరళ, తమిళనాడు, అసోం రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. వీటిలో బంగాల్ను బీజేపీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మంగా భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో బంగాల్ ఎన్నికల ముంగిట బిహార్లో ఇచ్చిన అమలు అనేది చాలా కీలకంగా మారనుంది. దీంతో భారీ నిధులు ఉంటేనే సాధ్యమయ్యే 25 హామీల అమలు ఎన్డీఏ కూటమికి ఛాలెంజింగ్గా మారిన పరిస్థితి నెలకొంది.
హామీలే గెలిపించాయి- నెరవేర్చడమే పెద్ద సవాల్
బిహార్లో వరుస విజయాలు ఎన్డీఏ కూటమిపై ప్రజలకు పెరుగుతున్న నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఇంతలా ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతున్నప్పుడు, వారి అంచనాలను అందుకోవాలనే ఒత్తిడి సీఎం సీటులో కూర్చున్న వారిపై పడుతుంది. ఈ టర్మ్లో ఇదే ఒత్తిడిని సీఎం నీతీశ్ ఎదుర్కోబోతున్నారు. బిహార్లోని వివిధ వర్గాల ప్రజలకు ఇచ్చిన 25 హామీలే ఈసారి ఎన్డీఏ కూటమి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. అందుకే వాటన్నింటిని నెరవేర్చడంపై నీతీశ్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. హామీల అమలు అంటే ఆషామాషీ విషయమేం కాదు. ఇందుకోసం పెద్దఎత్తున ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చుకోవాలి. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకోవాలి. ఆయా హామీల అమలు విధానాలకు రూపకల్పన చేయించాలి. ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని క్షేత్రస్థాయి దాకా సమాయత్తం చేయాలి. మరోసారి సీఎం సీటులో కూర్చున్న నీతీశ్ ఎదుట ఈ సవాళ్లన్నీ నిలిచి ఉన్నాయి. వాటిని ఆయన ఎలా ఎదుర్కొంటారు అనేది వేచిచూడాలి.
ఐదేళ్లలో కోటి ఉద్యోగాలు vs సవాళ్లు
రాబోయే ఐదేళ్లలో యువతకు కోటి ఉద్యోగాలను కల్పిస్తామని సీఎం నీతీశ్ సారథ్యంలోని ఎన్డీఏ కూటమి చెబుతోంది. ఈ లెక్కన ప్రతి సంవత్సరం సగటున 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించాలి. ఇది అంత ఈజీ విషయం కాదు. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగ అవకాశాలు క్రియేట్ కావాలంటే క్షేత్రస్థాయిలో చాలా కసరత్తు జరగాలి. కొత్త పరిశ్రమలు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లు, పారిశ్రామిక పార్కుల ఏర్పాటు వేగాన్ని పుంజుకోవాలి. పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చే వారికి చౌకగా భూములను కేటాయించి, రాయితీలను అందించి, రుణాలను సమకూరిస్తేనే ఇదంతా జరుగుతుంది. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆయా పరిశ్రమలకు ముడిసరుకుల లభ్యత ఉండేలా ప్రభుత్వం చూడాలి.
చక్కటి రోడ్ కనెక్టివిటీ, వేగవంతమైన రవాణా సదుపాయాలు ఉంటేనే పరిశ్రమలు కార్యకలాపాలను కొనసాగించగలుగుతాయి. ఈ అన్ని విభాగాల్లో పనులు చకచకా జరగాలంటే, నీతీశ్ సర్కారు వందల కోట్ల బడ్జెట్ను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ఇప్పటికే బిహార్ సర్కారుపై భారీగా అప్పులు ఉన్నాయని, ప్రతినెలా కోట్లాది రూపాయలు వడ్డీల చెల్లింపులకే పోతున్నాయని విపక్ష పార్టీలు విమర్శిస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో రాష్ట్ర బడ్జెట్ను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ, ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పనకు కేటాయింపులను పెంచడం అనేది నీతీశ్ ఎదుటనున్న పెద్ద సవాల్.
బిహార్ గడ్డపై పారిశ్రామికీకరణ సాధ్యమయ్యేనా ?
మనదేశంలో పారిశ్రామికీకరణ చాలా తక్కువగా జరిగిన రాష్ట్రాల్లో బిహార్ ఒకటి. అక్కడ పారిశ్రామికీకరణ జరిగేందుకు అపార అవకాశాలు మిగిలి ఉన్నాయి. ఆ గోల్డెన్ ఛాన్స్లను తప్పకుండా అందిపుచ్చుకుంటామని ఎన్నికల వేళ ఎన్డీఏ కూటమి హామీ ఇచ్చింది. ప్రతి జిల్లాలో అత్యాధునిక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ (తయారీ) యూనిట్లు, 10 కొత్త పారిశ్రామిక పార్కులను ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పింది. 5 మెగా ఫుడ్ పార్కులను ఏర్పాటు చేసి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులను రెట్టింపు చేస్తామని వెల్లడించింది. 2030 నాటికి పప్పుధాన్యాల ఉత్పత్తిలో బిహార్ స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా చేస్తామని ప్రకటించింది.
మఖానా, చేపలు, ఇతర ఉత్పత్తులకు ప్రపంచ ఎగుమతి కేంద్రంగా బిహార్ను మారుస్తామని స్వయంగా ప్రధాని మోదీ మాట ఇచ్చారు. మిథిలా మెగా టెక్స్టైల్ అండ్ డిజైన్ పార్క్, ఆంగ్ మెగా సిల్క్ పార్క్ల ఏర్పాటుతో బిహార్ను దక్షిణాసియా వస్త్ర, పట్టు కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని ఆయన చెప్పారు. రాష్ట్రంలో 100 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు, 50,000కుపైగా కుటీర పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయిస్తామని సీఎం నీతీశ్ తెలిపారు. ఇవన్నీ మెగా ప్రాజెక్టులే. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో ముందుకు సాగితేనే ఈ హామీలను నెరవేర్చడం సాధ్యమవుతుంది. భవిష్యత్తులో కేంద్ర బడ్జెట్లో బిహార్కు ఎంత వాటా దక్కుతుందనే అంశమే ఈ హామీల అమలు సాధ్యమా ? కాదా ? అనేది తేలుస్తుందని పరిశీలకులు అంటున్నారు.
మహిళలకు ఆర్థిక సాయం : అప్పులు చేస్తారా ? కేంద్రం ఇస్తుందా ?
మరోసారి నీతీశ్ కుమార్ సీఎం అయ్యారంటే అందుకు ప్రధాన కారకులు మహిళా ఓటర్లు. వాస్తవానికి గత రెండు దశాబ్దాలుగా మహిళా ఓటుబ్యాంకు నీతీశ్ వైపే మొగ్గుచూపుతోంది. ఆయన అమల్లోకి తెచ్చిన విప్లవాత్మక సంక్షేమ పథకాల వల్లే బిహార్ వనితలు మరో ఆలోచన చేయకుండా ఎన్డీఏ కూటమి పక్షాన నిలుస్తున్నారు. సరిగ్గా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజనను నీతీశ్ అమల్లోకి తెచ్చారు. సొంత వ్యాపారాలు పెట్టుకునే ఆసక్తి కలిగిన కోట్లాది మహిళల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.10వేలు చొప్పున జమ చేయించారు.
ఇంకా కోట్లాది మంది మహిళలు రూ.10వేల కోసం అప్లై చేసుకొని, వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్నారు. మళ్లీ సీఎం సీటుపై కూర్చున్న నీతీశ్, మిగతా మహిళలకూ రూ.10వేలను అందించడంపై ఫోకస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందుకోసం భారీగా నిధులు అవసరం అవుతాయి. రూ.10వేల ఆర్థికసాయంతో బిజినెస్ను బాగా డెవలప్ చేసుకునే మహిళలను గుర్తించి, వారికి విడతలవారీగా రూ.2 లక్షల దాకా సాయం అందిస్తామని ఎన్నికల టైంలో నీతీశ్ ప్రకటించారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో అందుకోసం కూడా నిధులను ఎన్డీఏ సర్కారు రెడీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త అప్పులు చేస్తుందా ? కేంద్రాన్ని సాయం అడుగుతుందా ? అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల సహకారాన్ని కోరుతుందా ? అనేది వేచిచూడాలి.
125 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ : రూ.20వేల కోట్లు కావలెను!
బిహార్ ప్రజల తలసరి వార్షిక ఆదాయం తక్కువగా ఉంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రజలు ఏటా సగటున రూ.87వేల ఆదాయాన్ని మాత్రమే సంపాదిస్తున్నారు. అంటే ప్రతినెలా రూ.7,500లోపే ఆర్జిస్తున్నారు. బిహార్ ప్రజల రోజువారీ సగటు సంపాదన కేవలం రూ.250. ఈనేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని కుటుంబాలకు ప్రతినెలా 125 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ను ఇస్తామని సీఎం నీతీశ్ మాట ఇచ్చారు. ఈ హామీ నీతీశ్కు చిన్నదే కావచ్చు, కానీ ఆదాయం అంతంత మాత్రంగానే ఉన్న బిహారీలకు చాలా పెద్ద విషయం. దీన్ని రాష్ట్ర ప్రజలు సీరియస్గా తీసుకుంటారు. ఇక తమకు జీరో కరెంటు బిల్లు వస్తుందనే ఆశతో వారు ఉన్నారు. ఈ ఆశను అడియాశ చేయకుండా సమాయత్తం కావాల్సిన బాధ్యత నీతీశ్పై ఉంది. ఎన్డీఏ సర్కారు ఉచిత విద్యుత్ కోసం ఏటా రూ.20వేల కోట్ల దాకా ఖర్చు పెట్టాల్సి రావచ్చు. విద్యుత్ తయారీ సంస్థలు, విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలకు సకాలంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేమెంట్లు చేస్తుంటేనే, ఉచిత విద్యుత్ పథకం ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగుతుంది. విద్యుత్ తయారీ, పంపిణీ సంస్థలతో సమన్వయం ఏ మాత్రం దెబ్బతిన్నా, పథకం అమలు కష్టతరంగా మారుతుంది.
పెన్షనర్లు, విద్యార్థి, కార్మిక వర్గాలకు కేటాయింపులు జరిగేనా ?
సామాజిక భద్రతా పెన్షన్ను రూ.400 నుంచి రూ.1100కు పెంచుతామని నీతీశ్ హామీ ఇచ్చారు. ఈ అదనపు చెల్లింపుల కోసం అదనపు బడ్జెట్ కేటాయింపులు తప్పనిసరి. ఇక అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే కార్మికులు, ఆటో-టాక్సీ డ్రైవర్లకు తక్కువ వడ్డీకే పూచీకత్తు లేని వాహన రుణాలను అందిస్తామని ఎన్డీఏ కూటమి చెప్పింది. ఆటో-టాక్సీ డ్రైవర్లు, ఈ-రిక్షా డ్రైవర్లకు రూ.4 లక్షల జీవిత బీమా పాలసీని అందిస్తామని తెలిపింది. గ్రాడ్యుయేషన్ విద్యార్థులకు రూ.1000 స్వయం సహాయక భత్యం, ప్రభుత్వ హైస్కూళ్లు, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న ఎస్సీ విద్యార్థులకు నెలకు రూ.2,000 సాయం చేస్తామని నీతీశ్ అన్నారు. ఇవన్నీ కార్యరూపం దాల్చాలంటే నిధుల కేటాయింపులు జరగాలి. లేదంటే పెన్షనర్లు, విద్యార్థి, కార్మిక వర్గాల నుంచి అసంతృప్తి వ్యక్తమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
పేదవర్గాల ఎదురుచూపు : రూ.5 లక్షల ఉచిత వైద్యం, 50 లక్షల పక్కా ఇళ్లు
రాష్ట్ర ప్రజలు రూ.5 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్య చికిత్సలు చేసుకునేందుకు ప్రత్యేక పథకాన్ని అమల్లోకి తెస్తామని సీఎం నీతీశ్ హామీ ఇచ్చారు. ప్రజలు ఆస్పత్రుల్లో వైద్య చికిత్సలు చేయించుకున్నాక సమర్పించే బిల్లులను ఆస్పత్రులకు రీయింబర్స్ చేయాలంటే, ప్రభుత్వ ఖజానాలో నిధులు నిండుగా ఉండాలి. లేదంటే బిల్లుల బకాయీలు పేరుకుపోతాయి. పథకం అమలు ఆగుతుంది. అలా జరగొద్దంటే నీతీశ్ సర్కారుకు ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం. అదనపు నిధులను సిద్ధంగా ఉంచుకోవడం అత్యవసరం. రాష్ట్రంలో ప్రపంచ స్థాయి మెడిసిటీని నిర్మిస్తామని కూడా ఎన్డీఏ కూటమి చెప్పింది. కొత్తగా 50 లక్షల పక్కా ఇళ్లను సైతం నిర్మించనున్నారు. వాటి కోసం ప్రజల నుంచి పెద్దఎత్తున దరఖాస్తులు పోటెత్తే అవకాశం ఉంది.
ఎన్నికల హామీలు మాటల్లో చెప్పుకోవడానికి చాలా సులభంగా ఉంటాయి. కానీ అమలు చేయాలంటే సరిపడా నిధులు కావాలి. అన్ని పథకాలకు ఒకేసారి నిధులను సమకూర్చుకోవడం దాదాపు అసాధ్యం. అందుకే నీతీశ్ సర్కారు ఈ హామీలను విడతలవారీగా అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఈ హామీల అమలు బాగా లేట్ అయితే, రాబోయే రోజుల్లో జరిగే స్థానిక సంస్థలు, బంగాల్, కేరళ, అసోం, ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రతికూలతను చవిచూడాల్సి రావచ్చు. అలా జరగకుండా నీతీశ్ సర్కారు ఏం చేస్తుంది ? ఎలా ముందుకు సాగుతుంది ? బిహార్కు కేంద్రం సాయం ఎంతమేర లభిస్తుంది ? అనేది వేచి చూడాలి.