24 క్యారెట్​ బంగారంతో అందమైన పెయింటింగ్స్- ఫిదా అవుతున్న టూరిస్టులు!

బంగారంతో అద్భుతమైన పెయింటింగ్స్ వేస్తున్న కళాకారుడు గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ- సూరజ్‌కుండ్ అంతర్జాతీయ హస్తకళల మేళాలో ప్రదర్శన- చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్న పెయింటింగ్స్

RAM DARBAR GOLD PAINTING (ETV Bharat)
Published : February 8, 2026 at 12:53 PM IST

Gold Paint Artist Gopal Prasad : ప్రస్తుతం దేశంలో బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. అయితే రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్‌కు చెందిన హస్తకళాకారుడు గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ 24 క్యారెట్ల పసిడితో అందమైన పెయింటింగ్స్ తీర్చిదిద్దారు. వీటిని హరియాణాలో జరుగుతున్న సూరజ్‌కుండ్ అంతర్జాతీయ హస్తకళల మేళాలో ఓ స్టాల్‌ను ఏర్పాటు చేసి ప్రదర్శించారు. పసిడితో తీర్చిదిద్దిన ఈ పెయింటింగ్స్ అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి.

24 క్యారెట్ల గోల్డ్‌తో రూపొందించిన ఈ కళాఖండాలు చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో సూరజ్‌కుండ్ అంతర్జాతీయ హస్తకళల మేళాలో గోపాల్ శర్మ స్టాల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అందుకే పర్యటకులు ఈ కళాఖండాలను చూసేందుకు స్టాల్ వద్దకు పోటెత్తుతున్నారు.

గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ గోల్డెన్ పెయింటింగ్స్ (ETV Bharat)

ధర మాత్రం కాస్త ఎక్కువే!
గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ బంగారు చిత్రకళలో నిష్ణాతుడు. గోపాల్ శర్మ రూపొందించిన కళాఖండాలు ఆయనకు అనేక జాతీయ, అంతర్జాతీయ అవార్డులను తెచ్చిపెట్టాయి. ఆయన తీర్చిదిద్దిన పెయింటింగ్స్ చాలా అందంగా, అద్భుతంగా ఉంటాయి. అందుకే గోపాల్ శర్మ గీసిన కళాఖండాలు కళాభిమానులను ఒక ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇస్తాయి. అయితే, గోపాల్ శర్మ పెయింటింగ్స్ ధర రూ.లక్షల్లో ఉంటాయి. దీంతో సామాన్యులు వాటిని కొనుగోలు చేయడం కాస్త కష్టమే.

గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ గోల్డెన్ పెయింటింగ్స్ (ETV Bharat)

36 అవార్డులు సొంతం చేసుకున్న ఆర్టిస్ట్
చాలా మంది తమ ఆర్ట్‌ను మెచ్చుకుంటారని ఆర్టిస్ట్ గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ తెలిపారు. అలాగే తాము తీర్చిదిద్దిన పెయింటింగ్స్‌ను కొనుగోలు చేస్తారని వెల్లడించారు. తనకు ఇప్పటివరకు 36కు పైగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయని స్పష్టం చేశారు. తన మొదటి అవార్డును 1990లో రాజస్థాన్ గవర్నర్ చేతుల మీదుగా తీసుకున్నానని చెప్పారు.

గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ గోల్డెన్ పెయింటింగ్స్ (ETV Bharat)

"నాకు తొలి జిల్లాస్థాయి అవార్డు 1993లో లభించింది. ఆ తర్వాత 1999లో మేవార్ ఫౌండేషన్ నుంచి మహారాణా సజ్జన్ సింగ్ అవార్డు, 2000లో జైపుర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఉత్తమ కళాకారుడి అవార్డు, 2001లో లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, భారత ప్రభుత్వ నుంచి జాతీయ మెరిట్ అవార్డుతో సహా అనేక అవార్డులు అందుకున్నాను. 2018లో నాకు శిల్ప గురు అవార్డు, బంగారు పతకం లభించాయి. 2021లో రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం నాకు శిల్ప రత్న అవార్డుతో సత్కరించింది. 2024లో నేను కళానిధి అవార్డును అందుకున్నాను. నేను అతిసూక్ష్మ పెయింటింగ్‌ను ఆవగింజపై గీశాను. దానిపై జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ, మహారాణా ప్రతాప్, మదర్ థెరిస్సా వంటి గొప్ప వ్యక్తుల చిత్రాలను చిత్రీకరించాను."
-గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ, హస్తకళాకారుడు

ఈ చిత్రకళ తనకు వారసత్వంగా వచ్చిందని గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ తెలిపారు. తన తాత దేవీ లాల్, తండ్రి కన్హయ్య లాల్ శర్మ బిజోలియా రాజ కుటుంబానికి చిత్రకారులుగా ఉండేవారని పేర్కొన్నారు. వారు మొదట్లో సూక్ష్మ చిత్రకళతో పెయింటింగ్స్ ప్రారంభించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాతి కాలంలో 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగించి చారిత్రక, మతపరమైన పెయింటింగ్స్‌ను రూపొందించారని స్పష్టం చేశారు.

గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ గోల్డెన్ పెయింటింగ్స్ (ETV Bharat)

మేళాలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా గోపాల్ ప్రసాద్ స్టాల్
సూరజ్‌కుండ్ మేళాలో గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ రూపొందించిన రామ దర్బార్ పెయింటింగ్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ మేళాలో 500 పెయింటింగ్స్‌ను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఈ పెయింటింగ్స్‌ను అమ్మకానికి పెట్టారు. వాటి ధర రూ.500-రూ.10 లక్షల వరకు ఉంటుంది. గోపాల్ శర్మ 2001 నుంచి నిరంతరం సూరజ్‌కుండ్ మేళాలో పాల్గొంటున్నారు. అయితే దేశంలో నాలుగో అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన పద్మశ్రీని సాధించడమే ఆయన ప్రధాన లక్ష్యం. గోపాల్ శర్మ కుమారుడు కూడా ఈ కళలోనే ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. తన కుటుంబ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.

కాగా, గోపాల్ ప్రసాద్ శర్మ ఆర్ట్ కేవలం ఒక చేతివృత్తి మాత్రమే కాదు. ఇది భారతదేశ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతీక. గోపాల్ శర్మ పెయింటింగ్స్‌లో ఓర్పు, నిశిత పరిశీలన, సంప్రదాయం ప్రతిబింబిస్తాయి. సూరజ్‌కుండ్ మేళాలోని ఆయన స్టాల్‌ను సందర్శించేవారు కళాకృతులను చూసి ముగ్దులవుతున్నారు.

