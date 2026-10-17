హర్మూజ్, రొమేనియాలో నౌకలపై దాడులు- 24 మంది భారతీయులు సేఫ్
హర్మూజ్ జలసంధిలో చమురు నౌకపై, రొమేనియాలో మరో నౌకపై దాడులు జరిగాయి. ఆ రెండు నౌకల్లో ఉన్న 24 మంది భారతీయ నావికులు సురక్షితంగా ఉన్నారని కేంద్ర మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ తెలిపారు.
Published : October 17, 2026 at 8:21 AM IST
Indian Seafarers Situation : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ సముద్రంలో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా హర్మూజ్ జలసంధిలో చమురు నౌకపై, రొమేనియాలో మరో నౌకపై దాడులు జరిగాయి. అయితే ఆ రెండు నౌకల్లో ఉన్న 24 మంది భారతీయ నావికులు సురక్షితంగా ఉన్నారని కేంద్ర ఓడరేవులు, నౌకాయాన, జలమార్గాల శాఖ మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ శుక్రవారం వెల్లడించారు. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని, ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని స్పష్టం చేశారు.
హర్మూజ్ జలసంధిలో 15 మంది భారతీయ నావికులతో ప్రయాణిస్తున్న చమురు నౌక ఎంటీ ఎస్టీ 3పై అక్టోబర్ 16న గుర్తుతెలియని వస్తువు దాడి చేసింది. మరోవైపు రొమేనియాలోని సులీనా లంగరు ప్రాంతంలో తొమ్మిది మంది భారతీయ నావికులతో ఉన్న రసాయనాల నౌక యారా జేపై అక్టోబర్ 14న డ్రోన్ దాడి జరిగింది. ఈ రెండు ఘటనల్లోనూ భారతీయ నావికులు క్షేమంగా ఉన్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఈ ఘటనలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తెలుసుకుంటోందని సోనోవాల్ చెప్పారు. నౌకల నిర్వహణ సంస్థలతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ సిబ్బంది భద్రత, ఆరోగ్య పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. నావికులకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
Union Minister of Ports, Shipping & Waterways Sarbananda Sonowal tweets, "On Oct 16, crude oil tanker MT ST 3, carrying 15 Indian seafarers, was struck by a projectile in the Strait of Hormuz; additionally, an incident on Oct 14 involved chemical tanker YARA J, carrying 9 Indian seafarers, hit by a drone at Sulina Anchorage, Romania. Thankfully, all 24 Indian nationals across both vessels are completely safe with no casualties or injuries. We are continuously monitoring both situations and remain in close contact with the ship management companies to ensure the ongoing security and wellbeing of our crew members."— ANI (@ANI) October 16, 2026
నౌకలపై దాడులను ఖండించిన భారత్
వాణిజ్య నౌకలపై జరుగుతున్న దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఘర్షణల నేపథ్యంలో సముద్ర రవాణాపై దాడులు జరగడం సరికాదని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి దాడులకు చట్టపరంగా, నైతికంగా ఎలాంటి సమర్థన లేదని పేర్కొంది. నౌకల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అన్ని పక్షాలకు సూచించింది.
ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో మధ్యప్రాచ్య పరిస్థితులపై జరిగిన చర్చలో ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి హరీశ్ పర్వతనేని ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణలు వెంటనే తగ్గాలని భారత్ కోరుకుంటోందని తెలిపారు. సమస్యలను చర్చలు, దౌత్య మార్గాల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని అన్ని పక్షాలకు పిలుపునిచ్చారు. వాణిజ్య నౌకలు, నావికులు, పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు నిలిపివేయాలని భారత్ స్పష్టం చేసింది.