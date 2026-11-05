'అరెస్ట్ కాదు నిర్బంధించిన క్షణం నుంచే 24 గంటల గడువు ప్రారంభం'- సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు
Supreme Court on Arrest : అధికారిక అరెస్టు సమయం నుంచి కాకుండా నిర్బంధించినప్పటి నుంచే గడువు ప్రారంభవుతుందని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది.
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
Published : November 5, 2026 at 12:16 PM IST
ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు నిర్బంధించిన సమయం నుంచే 24 గంటల గడువు ప్రారంభమవుతుందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అధికారికంగా అరెస్టు చేసిన సమయం నుంచి మాత్రమే ఈ గడువును లెక్కించాలన్న వాదన చెల్లదని తేల్చిచెప్పింది. నిర్బంధించిన తర్వాత విచారణ లేదా ఇతర ప్రక్రియల పేరుతో గడిపిన సమయాన్ని మినహాయించి, ఆలస్యంగా మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట హాజరుపరచడానికి అధికారులకు అవకాశం లేదని స్పష్టం చేసింది.