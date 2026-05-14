25శాతం-100 శాతం: సత్తా చాటిన ప్రభుత్వ హైస్కూలు - ఏడాదిలోనే వైఫల్యాన్ని విజయంగా మార్చిన విద్యార్థులు

టెన్త్ ఫలితాల్లో లోహర్సి ప్రభుత్వ హైస్కూలు సత్తా - విజయానికి బాట వేసిన కొత్త ప్రిన్సిపాల్ ఎమ్.ఎమ్. దాస్

Published : May 14, 2026 at 7:54 PM IST

Loharsi Govt School Inspiring Story : "ఓటమే విజయానికి పునాదిరాయి" అని ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని ధమ్తరి జిల్లా లోహర్సి గ్రామంలోని ప్రభుత్వ హైస్కూలు నిరూపించింది. 2025లో వచ్చిన 10 తరగతి ఫలితాలు ఆ పాఠశాలకు తీవ్ర నిరాశను మిగిల్చాయి. ఆనాడు టెన్త్ క్లాస్‌లోని 40 మంది విద్యార్థుల్లో 35 మంది ఫెయిల్ అయ్యారు. 23 శాతం ఫలితాలేే రావడం ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులను తీవ్రంగా ఆలోచింపజేసింది. వారంతా దాన్నొక అవమానంగా భావించారు. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పాఠశాలకు కొత్త ప్రిన్సిపాల్‌గా వచ్చిన ఎమ్.ఎమ్. దాస్ పాత వైఫల్యాలకు ఎవరినీ నిందించకుండా, భవిష్యత్తు ఫలితాలను మార్చడమే లక్ష్యంగా పనిచేశారు. తీవ్ర నైరాశ్యంలో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల్లో మనం సాధించగలం అనే నమ్మకాన్ని నూరి పోశారు. కట్ చేస్తే, 2026లో టెన్త్ పరీక్షలు రాసిన 35 మంది విద్యార్థులూ పాసయ్యారు. వీరిలో 12 మందికి ఫస్ట్ డివిజన్, 18 మందికి సెకండ్ డివిజన్, 8 మందికి థర్డ్ డివిజన్ మార్కులు వచ్చాయి. ఈ 100 శాతం రిజల్ట్ వెనుక దాగిన కసరత్తు, శ్రమ వివరాలు తెలియాలంటే కథనాన్ని కడదాకా చూడాల్సిందే.

అదే స్కూల్ మారిన రిజల్ట్
అదే ప్రభుత్వ స్కూలు, ఉపాధ్యాయులు వాళ్లే, విద్యార్థులు వాళ్లే, తల్లిదండ్రులు వాళ్లే కానీ రిజల్ట్ మాత్రం మారిపోయింది. 2025 టెన్త్ పరీక్షల్లో 23 శాతం ఫలితాలే రాగా, 2026లో ఏకంగా 100 శాతం ఫలితాలు వచ్చాయి. లోహర్సి గ్రామంలోని ప్రభుత్వ హైస్కూలు రిజల్ట్ ఏడాదిలోనే ఇంతగా మారిందంటే అందుకు ప్రధాన కారకుడు కొత్త ప్రిన్సిపాల్ ఎమ్.ఎమ్. దాస్. టెన్త్ ఫలితాల పరంగా పతనావస్థలో ఉన్న ఈ పాఠశాలను విజయతీరాలకు చేర్చడానికి ఆయన ఒక దిక్సూచిలా పనిచేశారు. 2025 టెన్త్ ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాతే, లోహర్సి హైస్కూలు నూతన ప్రిన్సిపాల్‌గా ఎమ్.ఎమ్. దాస్ నియమితులు అయ్యారు. పాత వైఫల్యాలకు ఆయన ఉపాధ్యాయులను నిందించలేదు. కేవలం భవిష్యత్తు ఫలితాలను మార్చడంపైనే ఫోకస్ పెట్టారు. ఇందులో భాగంగా తీవ్ర నైరాశ్యంలో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల్లో మనం సాధించగలమనే నమ్మకాన్ని నూరిపోశారు.

100 శాతం ఫలితాలకు కారణాలివీ
ప్రిన్సిపాల్‌గా ఎమ్.ఎమ్. దాస్ చొరవ చూపి పదోతరగతి విద్యార్థులకు సిలబస్‌ను సకాలంలో పూర్తి చేయించారు. విద్యార్థుల ప్రగతిని ప్రతీ వారం సమీక్షించారు. సాధారణ స్కూల్ పనిదినాలు సరిపోవని గుర్తించి, విద్యార్థులకు ఆదివారాలు, ఇతర సెలవు దినాల్లోనూ ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించారు. ప్రిన్సిపాల్‌ ఎమ్.ఎమ్. దాస్ ఉపాధ్యాయులతో కలిసి విద్యార్థుల ఇళ్లకు వెళ్లి తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. కనీసం పరీక్షల సమయంలో పిల్లలకు ఇంట్లో చదువుకునే వాతావరణం కల్పించాలని సూచించారు. ఇక ఇదే సమయంలో చదువులో వెనుకబడిన ప్రతీ టెన్త్ విద్యార్థిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి, వారి భయాన్ని పోగొట్టారు.

ఆనందానికి అవధులు లేవు
విద్యార్థులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు కలిసి సాగించిన ఈ కసరత్తు ఫలించింది. 2026 ఏప్రిల్ 29న విడుదలైన టెన్త్ ఫలితాలను చూసి లోహర్సి గ్రామ ప్రజల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఎందుకంటే ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో పదోతరగతి ఫలితాల్లో మొత్తం ఉత్తీర్ణత 77.15 శాతమే. కానీ అనూహ్యంగా లోహర్సి హైస్కూలు 100 శాతం రిజల్ట్ సాధించింది. ఆ స్కూలు టెన్త్‌లో 23 శాతం రిజల్ట్ నుంచి 100 శాతం రిజల్ట్ దాకా సాగించిన స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానంపై ఇప్పుడు యావత్ రాష్ట్రంలో, దేశంలో చర్చ జరుగుతోంది.

విద్యార్థులను సత్కరించిన ధమ్తరి కలెక్టర్
ఈ విజయాన్ని పురస్కరించుకొని లోహర్సి హైస్కూలు ప్రాంగణంలో టెన్త్ విద్యార్థులకు అభినందన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. దీనికి ధమ్తరి జిల్లా కలెక్టర్ అవినాశ్ మిశ్రా హాజరయ్యారు. ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులందరికీ పతకాలు, పెన్నులు, సర్టిఫికెట్లను ప్రదానం చేశారు. విద్యార్థుల ముఖాల్లో ఆనందం, ఆత్మవిశ్వాసం స్పష్టంగా కనిపించాయి. కార్యక్రమంలో జిల్లా విద్యాధికారి అభయ్ జైస్వాల్, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్థులు పాల్గొన్నారు.

లోహర్సి పాఠశాల ఫలితాలు స్ఫూర్తిదాయకం : కలెక్టర్

స్కూల్​ విద్యార్థులు సాధించిన ఈ విజయం అభినందనీయమని జిల్లా కలెక్టర్ అవినాశ్ మిశ్రా అన్నారు. "లోహర్సి హైస్కూలు సాధించిన ఈ విజయం జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలలకు స్ఫూర్తిదాయకం. ఈ స్కూలులోని ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల సమష్టి కృషి వల్లే టెన్త్‌లో 100 శాతం ఫలితాలను సాధించగలిగారు. సంకల్పం బలంగా ఉంటే, వైఫల్యాన్ని కూడా విజయంగా మార్చుకోవచ్చని ఈ మార్పు నిరూపిస్తోంది. ఇతర పాఠశాలలు దీని నుంచి పాఠాన్ని నేర్చుకోవాలి. ఈ స్కూలు విద్యార్థులు చాలా తక్కువ సమయంలో కఠోర శ్రమతో ఈ ఫలితాలను సాధించారు" అని ధమ్తరి జిల్లా కలెక్టర్ అవినాశ్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు.

ఈ ఫలితాలు మా పాఠశాలకు గర్వకారణం: ప్రిన్సిపాల్
తనతో పాటు ఉపాధ్యాయుల బృందం విద్యార్థుల విజయం కోసం అవిశ్రాంతంగా పని చేసారని లోహర్సిలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ ఎం.ఎం. దాస్ తెలిపారు. " నేను లోహర్సి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్‌గా నియమితుడిని అయ్యే సమయానికి, ఆ స్కూలు టెన్త్ రిజల్ట్ 23 శాతమే. నేను, ఉపాధ్యాయుల బృందం అవిశ్రాంతంగా పనిచేశాం. సెలవుల్లో అదనపు తరగతులు నిర్వహించాం. చదువులో వెనుకబడిన విద్యార్థులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాం. ఇంట్లో పిల్లలకు చదువుకునే టైమ్​ ఇవ్వాలని తల్లిదండ్రులకు సూచించాం. ఈరోజు మా విద్యార్థులంతా మంచి మార్కులతో పాస్ కావడం యావత్ పాఠశాలకు గర్వకారణం" అని లోహర్సిలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ ఎం.ఎం. దాస్ చెప్పారు.

విద్యార్థుల అభిప్రాయాలు
ఈ విజయంపై విద్యార్థులు తమ అభిప్రాయలను పంచుకుని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు."నేను 2025 టెన్త్ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయ్యాను. దీంతో అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నాను. కానీ ఈసారి కష్టపడి పాస్ అయ్యాను. నాకు 65 శాతం మార్కులు వచ్చాయి. గత వైఫల్యం నాకు చాలా నేర్పింది. ఇప్పుడు నేను మరింత ధైర్యంగా ఉన్నాను. నాలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. మా అమ్మానాన్నలు ఈ రిజల్ట్‌ను చూసి చాలా సంతోషపడుతున్నారు" అని విద్యార్థి జగేశ్ కుమార్ సాహు చెప్పారు. "నేను ఈసారి మా హైస్కూలులో మొదటి స్థానంలో నిలిచాను. కలెక్టర్ గారు నాకు పతకాన్ని ప్రదానం చేశారు. ఆయన నాకు బహుమతిని కూడా ఇచ్చారు" అని మరో విద్యార్థి హీరా సాహు తెలిపారు. "నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఈసారి 77 శాతం మార్కులు సాధించాను. ఈసారి మా స్కూలు 100 శాతం ఫలితాలను సాధించింది" అని విద్యార్థి లోకితా సాహు చెప్పారు.

గ్రామస్థులు, తల్లిదండ్రుల హర్షాతిరేకాలు
"ఊరి విద్యార్థుల వల్ల, లోహర్సి గ్రామ పంచాయతీ తొలిసారిగా ఇంతటి గౌరవాన్ని అందుకుంది. తొలిసారిగా మా ఊరిలోని హైస్కూలు 100 శాతం ఫలితాలు సాధించింది" అని గ్రామానికి చెందిన ఓంకార్ సోన్వానీ తెలిపారు. "మేం మా పిల్లలను గౌరవిస్తాం. పిల్లలు ఇష్టపూర్వకంగా చదువుకుంటారు. పిల్లల్ని లోహర్సి ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు బాగా ప్రోత్సహించారు. అందుకే ఇలాంటి ఫలితాలు వచ్చాయి" అని ఓ విద్యార్థి తండ్రి లక్ష్మణ్ సాహు పేర్కొన్నారు. మా పిల్లవాడు బాగా కష్టపడ్డాడు. గత సంవత్సరం ఫెయిల్ అయినప్పటికీ, ఈ సంవత్సరం మంచి మార్కులు సాధించాడు. ఇదంతా శ్రమకు ఫలితమే" అని ఓ విద్యార్థి తండ్రి అవధ్ రాం చెప్పారు.

పాఠశాల చుట్టూ ప్రహరీ
"ఇది కేవలం లోహర్సి ప్రభుత్వ పాఠశాలకే కాకుండా యావత్ గ్రామానికి లభించిన విజయం. పిల్లలను ప్రోత్సహించడానికే ఈ సన్మాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. పాఠశాలలో గణితం, ఆంగ్లం బోధించే ఉపాధ్యాయులు ఉండాలని మేం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. 2025లో ఈ స్కూలులోని ఉపాధ్యాయులకు, పిల్లలకు మధ్య సమన్వయం ఉండేది కాదు. ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల మధ్యా సఖ్యత ఉండేది కాదు. కానీ కొత్త ప్రిన్సిపాల్ వచ్చాక పరిస్థితులు మారాయి. అందుకే మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. ఈ పాఠశాల ఆవరణ చుట్టూ ప్రహరీని కూడా నిర్మించాలి. ప్రహరీ లేకపోవడంతో మద్యానికి బానిసైన వారు గుమిగూడుతున్నారు" అని పాఠశాల అభివృద్ధి కమిటీ ఛైర్మన్ మనీశ్ సాహు తెలిపారు.

