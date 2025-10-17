ETV Bharat / bharat

మావోయిస్టు ఉద్యమ చరిత్రలో మరో అతిపెద్ద లొంగుబాటు- జనజీవన స్రవంతిలోకి ఆశన్న

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో లొంగిపోయిన 200 మంది మావోయిస్టులు- బస్తర్‌ జిల్లా జగదల్‌పుర్‌లో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు- లొంగిపోయిన వారిలో మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు రూపేశ్‌ అలియాస్‌ ఆశన్న

Maoists Surrender Chhattisgarh
Maoists Surrender Chhattisgarh (Source : ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2025 at 11:41 AM IST

1 Min Read
Maoists Surrender In Chhattisgarh : మావోయిస్టు అగ్రనేత, కేంద్రకమిటీ సభ్యుడు ఆశన్న అలియాస్‌ రూపేశ్‌ సహా 208 మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారు. బస్తర్‌ జిల్లాలోని జగ్‌దల్‌పూర్‌లో నిర్వహించిన నక్సలైట్ల లొంగుబాటు కార్యక్రమంలో వారంతా జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు. మావోయిస్టు చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద లొంగుబాటుగా నిలిచింది. లొంగిపోయిన తర్వాత మొత్తం 153 ఆయుధాలు అప్పగించినట్లు కేంద్ర హోంశాఖ తెలిపింది.

వాటిలో 19 ఏకే-47లు, పదిహేడు SLR, ఇరవైమూడు ఇన్సాస్‌ రైఫిళ్లతో పాటు ముప్పై ఆరు 303-రైఫిళ్లు, 41 బోర్ గన్లు, పదకొండు బీజీఎల్‌ లాంఛర్లు, ఒక పిస్టల్‌ ఉన్నాయి. రెండ్రోజుల క్రితం మావోయిస్టు అగ్రనేత మల్లోజుల వేణుగోపాల్‌ అలియాస్‌ భూపతి 60 మంది అనుచర నక్సలైట్లతో కలిసి మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలీలో సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్‌ ఎదుట ప్రధాన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో తాము కూడా లొంగిపోతున్నట్లు ఆశన్న ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయిన 208 మందిలో మాడ్‌ డివిజన్‌ కార్యదర్శి రనిత సహా 100 మంది మావోయిస్టులు ఉన్నారు. ఇద్దరు దండకారణ్యం స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీ సభ్యులు, 15 మంది డివిజనల్‌ కమిటీ సభ్యులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

