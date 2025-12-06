ETV Bharat / bharat

జీతం చాలదని జాబ్​ మానేశాడు- ఇప్పుడు ఎకరానికి లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు! 22 ఏళ్ల రైతు సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!!

22 ఏళ్ల వయసులోనే వ్యవసాయంలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న యువకుడు- నెలకు రూ.3 వేల జీతం నచ్చక ఉద్యోగం మానేసి సాగు చేస్తున్న యువరైతు

Young Farmer Rakesh Success Story
Young Farmer Rakesh Success Story (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 9:25 AM IST

Young Farmer Rakesh Success Story : నేటి కాలంలో చదువుకున్న యువత వ్యవసాయం వైపు రావడానికి పెద్దగా ఆసక్తి చూపించడం లేదు. పట్నంలో ఏదో ఒక చిన్న ఉద్యోగం దొరికితే చాలు అనుకుంటున్నారు. కానీ, ప్రస్తుతం కాలంలో చాలా మంది యువకులు చేస్తున్న ఉద్యోగాలను కూడా పక్కన పెట్టి వ్యవసాయం వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. సంప్రదాయ వ్యవసాయాన్ని పక్కనపెట్టి, ఆధునిక పద్ధతుల్లో సాగు చేస్తూ లక్షలు గడిస్తున్నారు. అలాంటి వారిలో ఛత్తీస్​గఢ్​కు చెందిన 22 ఏళ్ల రాకేశ్ కుష్వాహా ఒకరు. చేసే పని నచ్చక చిన్న వయసులోనే వ్యవసాయంలో దిగి, తనతో పాటు పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ ఆదర్శంగా నిలిచారు.

రిస్క్ చేశాడు సక్సెస్ అయ్యాడు
రాకేశ్ ఒకప్పుడు నెలకు కేవలం రూ.3 వేల నుంచి రూ.4 వేల జీతానికి పని చేసేవారు. కానీ పెరుగుతున్న ధరలు, తక్కువ ఆదాయంతో ఇల్లు గడవడమే కష్టంగా మారింది. అందుకే ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తనకున్న చిన్న ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి వ్యవసాయం చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యారు. రాకేశ్​కు సొంతంగా ఉన్నది కేవలం 20 నుంచి 30 సెంట్ల భూమి మాత్రమే. అయినా సరే వెనకడుగు వేయకుండా, ధైర్యం చేసి ఏకంగా 35 ఎకరాల భూమిని కౌలుకు తీసుకుని సాగు ప్రారంభించారు.

Young Farmer Rakesh Success Story
రాకేశ్ పండించిన క్యాబేజీ (ETV Bharat)

ఆధునిక పద్ధతులే ఆయుధం
రాకేశ్ కేవలం సంప్రదాయ పంటలపై ఆధారపడలేదు. ఆధునిక పద్ధతుల్లో కూరగాయల సాగు చేపట్టారు. క్యాబేజీ, వంకాయ, ముల్లంగి, క్యాప్సికమ్ వంటి పంటలను ఎంచుకున్నారు. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్, ఆధునిక యంత్రాలు, నాణ్యమైన విత్తనాలను ఉపయోగించడం వల్ల దిగుబడి పెరగడమే కాకుండా లాభాలు కూడా పెరిగాయని రాకేశ్ చెబుతున్నారు. తక్కువ నీటితో, తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ లాభం పొందడానికి టెక్నాలజీని వాడుకుంటున్నారు.

Young Farmer Rakesh Success Story
రాకేశ్ (ETV Bharat)

నాలుగు ఎకరాల్లో 5 లక్షల లాభం
ముఖ్యంగా క్యాబేజీ సాగులో రాకేశ్ సాధించిన విజయం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం. కేవలం నాలుగు ఎకరాల్లో క్యాబేజీ సాగు చేయడానికి అతనికి దాదాపు రూ.3 నుంచి రూ.4 లక్షల ఖర్చు అయింది. అయితే పంట చేతికొచ్చాక అమ్మితే వచ్చిన ఆదాయం దాదాపు రూ.9 లక్షలు. అంటే ఖర్చులు పోను రూ.5 లక్షల లాభం వచ్చిందన్నమాట. ఇంకా క్యాప్సికమ్, వంకాయ పంటల కోత మిగిలే ఉంది, వాటి ద్వారా కూడా మంచి లాభాలు వస్తాయని రాకేశ్ ధీమాగా ఉన్నారు.

Young Farmer Rakesh Success Story
రాకేశ్​ పొలంలోని కూరగాయాలు (ETV Bharat)

20 మందికి ఉపాధి
ఒకప్పుడు నెలకు మూడు వేల కోసం వేరే వాళ్ళ దగ్గర పని చేసిన రాకేశ్, ఇప్పుడు తన పొలంలో 20 మందికి పని ఇస్తున్నారు. కూలీలతో పాటు ఒక గుమస్తాను కూడా నియమించుకున్నారు. "ఇప్పుడు నేను ఎవరి ఒత్తిడిలోనూ బతకాల్సిన అవసరం లేదు. నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను, నా సమయం నా ఇష్టం" అని రాకేశ్ గర్వంగా చెబుతున్నారు. వ్యవసాయాన్ని కేవలం ఒక పనిలా కాకుండా ఒక వ్యాపారంగా మార్చుకున్నారు.

Young Farmer Rakesh Success Story
రాకేశ్ పండిస్తున్న కూరగాయాలు (ETV Bharat)

యువతకు రాకేశ్ సలహా ఇదే
తన అనుభవంతో రాకేశ్ యువతకు ఒక చక్కటి సలహా ఇస్తున్నారు. 'మీకు నెలకు రూ.30 వేల నుంచి రూ.35 వేల కంటే తక్కువ జీతం వస్తుంటే, కచ్చితంగా వ్యవసాయం వైపు రండి. కనీసం ఒకటి రెండు ఎకరాల్లో అయినా ఆధునిక పద్ధతుల్లో సాగు చేసి చూడండి, మంచి లాభాలు వస్తాయి. నేను కూడా భవిష్యత్తులో సాగును 35 ఎకరాల నుంచి 40 ఎకరాలకు పెంచాలి' రాకేశ్ తెలిపారు.

వ్యవసాయం కోసం ఇంజినీర్ జాబ్​కు గుడ్ బై- సాగులో రోజుకు రూ.15000 ఆదాయం

ఆముదం ఆకులతో లాభాల పంట- రైతుల ఆదాయం డబుల్

