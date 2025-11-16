మైక్రోసాఫ్ట్ పేరుతో సైబర్ మోసాలు- 21 మంది అరెస్ట్​- పరారీలో ప్రధాన నిందితుడు

ETV Bharat / bharat

Bengaluru Cyber Fraud Gang Arrest : బెంగళూరులో మైక్రోసాఫ్ట్​ పేరుతో అమెరికన్​ పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను కర్ణాటక పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 'మస్క్ కమ్యునికేషన్' అనే నకిలీ సాఫ్ట్​వేర్ సంస్థను నిర్వహిస్తూ ఈ మోసాలకు పాల్పడుతున్న 21 మందిని అరెస్టు చేశారు.

ఎలా మోసాలు చేశారంటే?
"ఈ ముఠా సభ్యులు బెంగళూరులోని వైట్​ఫీల్డ్ మెయిన్​రోడ్డులోని సిగ్మా సాఫ్ట్​ పార్క్​లో ఒక కార్యాలయాన్ని అద్దెకు తీసుకున్నారు. అక్కడే 'మస్క్ కమ్యునికేషన్​' పేరుతో నకిలీ కాల్​ సెంటర్​ను నిర్వహించడం మొదలుపెట్టారు. వీరు ఫేస్​బుక్ యాడ్స్ ద్వారా, మాల్వేర్స్​ ద్వారా అమెరికన్ పౌరుల కంప్యూటర్లను హ్యాక్ చేసేవారు. అంతేకాదు వారి సిస్టమ్​ను ఫ్రీజ్ చేసి, స్క్రీన్​పై మెక్రోసాఫ్ట్​ టెక్నికల్ సపోర్ట్ నంబర్ కనబడేలా చేసేవారు. పొరపాటున బాధితులు ఆ నంబర్​కు కాల్​ చేస్తే, తాము మైక్రోసాఫ్ట్​ ప్రతినిధులమని చెప్పేవారు. లేదా ఫెడరల్​ ట్రేడ్ కమిషన్​ (ఎఫ్​టీసీ) అధికారులమని నమ్మించేవారు. సదరు బాధితులపై మనీ లాండరింగ్ కేసులు నమోదు అయ్యాయని బెదిరించి, కేసు నుంచి బయటపడేయాలంటే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు లేదా క్రిప్టోకరెన్సీ రూపంలో ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసేవారు. ఈ విధంగా ఎంతో మందిని మోసం చేసింది ఈ ముఠా. దీనితో బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు సైబర్ కమాండర్ సెంటర్​ రంగంలోకి దిగింది. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు వారిని పట్టుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నాం" అని పోలీసులు తెలిపారు.

ఈ ఆపరేషన్​లో సదరు నకిలీ సెంటర్​లో పనిచేస్తున్న 21 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి కంప్యూటర్లు, ల్యాప్​టాప్​లు, హార్డ్​ డిస్క్​లు, మొబైల్ ఫోన్లు మొదలైన డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తరువాత వైట్​ఫీల్డ్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసు స్టేషన్​లో నిందితులపై ఐటీ చట్టంలోని 66, 66(సీ) సెక్షన్లు, భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్​)లోని 318 (4) సెక్షన్ కింద కేసు నమోదు చేశారు. ​అయితే ఈ కేసులో ప్రధాన సూత్రధారి అయిన కంపెనీ యజమాని ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడని, అతని కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.

సైబర్ మోసాల పట్ల జరజాగ్రత్త
టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చిన తరువాత సైబర్ మోసాలు వివరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. నిరక్షరాస్యులే కాదు ఉన్నత విద్యావంతులు కూడా వీటి బారిన పడుతున్నారు. అందుకే ఇటువంటి సైబర్ మోసాలకు గురికాకుండా ఉండాలంటే తగు జాగ్రత్తలు కచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా సైబర్ భద్రత గురించి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. సైబర్ బెదిరింపులకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు, వాటి నుంచి మిమ్మల్ని అప్రమత్తం చేసేందుకు 'ఎం-కవచ్​ 2' యాప్ వాడాలి. ఇది మీ డిజిటల్ గోప్యతకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మీ ఫోన్​ లేదా గ్యాడ్జెట్​కు వచ్చే అనుమానాస్పద మెసేజులు, మెయిల్స్ లింకులను గుర్తిస్తుంది. అంతేకాదు నిషేధిత యాప్​లను గుర్తించి మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఫోన్​లోని భద్రత లోపాలను సులభంగా పసిగట్టి మన స్మార్ట్ ఫోన్​కు మరింత భద్రత కల్పిస్తుంది. ఈ యాప్​ గూగుల్ ప్లేస్టోర్​లో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని మీరు ఉచితంగా వాడుకోవచ్చు.

