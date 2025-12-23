ETV Bharat / bharat

పీయూష్ గోయల్​తో పళనిస్వామి భేటీ- సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చ

మిత్రపక్షమైన అన్నాడీఎంకేతో సీట్లపై గోయల్​ చర్చ- భేటీలో పాల్గొన్న నైనార్ నాగేంద్రన్​, డిప్యూటీ ఇన్‌ఛార్జిలు కేంద్ర మంత్రులు అర్జున్‌రామ్‌ మేఘ్వాల్, మురళీధర్‌ మోహోల్‌

Tamil Nadu Assembly Election 2026
Tamil Nadu Assembly Election 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 23, 2025 at 4:02 PM IST

3 Min Read
Tamil Nadu Assembly Election 2026 : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే బీజేపీ ఎన్నికల ఇంఛార్జ్​ పీయూష్​ గోయల్​ మిత్రపక్షమైన అన్నాడీఎంకేతో సీట్లపై చర్చించారు. మంగళవారం చెన్నైకి చేరుకున్న ఆయన ఆ పార్టీ చీఫ్​ ఎడప్పాడి పళనిస్వామితో సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చించారు. ఆయనతో పాటు పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నైనార్ నాగేంద్రన్​, డిప్యూటీ ఇన్‌ఛార్జిలు కేంద్ర మంత్రులు అర్జున్‌రామ్‌ మేఘ్వాల్, మురళీధర్‌ మోహోల్‌ సైతం ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం సాయంత్రం తమిళనాడు గవర్నర్​ ఆర్​ ఎన్​ రవితో సమావేశం కానున్నారు.

"తమిళనాడు ఎన్డీఏ నేత, అన్నాడీఎంకే చీఫ్​ పళనిస్వామిని కలవడం ఆనందంగా ఉంది. ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో 2026లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై ఇరు పార్టీల నేతలు కలిసి చర్చించాం. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తాం. వచ్చే మూడు నెలల్లో చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై చర్చించాం. తమిళనాడు మహిళలు, రైతులు, యువత, మత్య్సకారులు, పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేసే ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అన్నాడీఎంకే, బీజేపీతో పాటు ఎన్డీఏలోని పార్టీలన్నీ కలిసి తమిళనాడు అభివృద్ధి కోసం పాటుపడతాం."

--పీయూష్ గోయల్​, బీజేపీ తమిళనాడు ఇంఛార్జ్​

"చాలా రోజులు తర్వాత కేంద్ర మంత్రి పీయూష్​ గోయల్​ను కలిశాను. బీజేపీ, అన్నాడీఎంకే సహా ఇతర ఎన్డీఏ పక్షాలు వచ్చే ఎన్నికలను ఎలా ఎదుర్కొనాలనే అశంపై చర్చించాం. ఈరోజు తొలిదశ చర్చలు జరిపాం. డీఎంకే పరిపాలను ప్రజలు అలసిపోయారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కలిసి పోరాడి డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దింపుతాం."

--ఎడప్పాడి పళనిస్వామి అన్నాడీఎంకే చీఫ్​

కాగా, వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీ దాదాపు 30 స్థానాలు ఆశిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన దానికంటే 10 స్థానాలు ఎక్కువగా ఆశిస్తోంది. ఈసారి ఎక్కువ సీట్లు అడుగుతున్నారా అని ఆ పార్టీ నేత వానంతి శ్రీనివాసన్​ను ప్రశ్నించగా, దీనిపై అంతిమ నిర్ణయం హై కమాండ్ తీసుకుంటుందని ఆమె చెప్పారు. తాము కేవలం ప్రతిపాదనలు మాత్రమే పంపుతామని, అధిష్ఠానమే నిర్ణయం తీసుకుంటుందని వెల్లడించారు.

రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఇంకా మూడు నెలలే సమయం ఉన్నందున ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని పార్టీలు సిద్ధం అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికలకు ఇన్‌ఛార్జి, డిప్యూటీ ఇన్‌ఛార్జిలను నియమిస్తూ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ఇటీవలె ప్రకటన విడుదల చేశారు. దీని ప్రకారం ఇన్‌ఛార్జిగా కేంద్ర వాణిజ్యశాఖ మంత్రి పీయూష్‌ గోయల్, డిప్యూటీ ఇన్‌ఛార్జిలు కేంద్ర మంత్రులు అర్జున్‌రామ్‌ మేఘ్వాల్, మురళీధర్‌ మోహోల్‌ను నియమించారు. తమిళనాడు బీజేపీ ఎన్నికల ఇంఛార్జ్​గా నియమించాక పీయూశ్ గోయల్​కు ఇదే తొలి పర్యటన. కాగా, తమిళనాడు ప్రస్తుత అసెంబ్లీ గడువు వచ్చే ఏడాది మే 10తో ముగియనుంది.

ఇప్పటికే తమిళనాడులో అన్నాడీఎంకే, బీజేపీ మధ్య పొత్తు కుదిరింది. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేయాలని ఇరు పార్టీలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. వచ్చే ఏడాది తమిళనాడులో జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే అధ్యక్షుడు పళనిస్వామి నేతృత్వంలో పనిచేస్తామని బీజేపీ సీనియర్ నేత, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించారు. కొన్ని అంశాల్లో అన్నాడీఎంకే వైఖరి భిన్నంగా ఉన్నా చర్చల ద్వారా కనీస ఉమ్మడి ప్రణాళిక రూపొందించుకుని ముందుకెళ్తామని తెలిపారు. అధికారం, సీట్ల పంపకాలపై తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆ సమయంలో షా వివరించారు. 2021 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, అన్నాడీఎంకే కలిసి పోటీచేసినా 2023లో తెగదెంపులు చేసుకున్నాయి. మళ్లీ ఇప్పుడు కలిసి సాగేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి ఈసీ నుంచి అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన రాకముందే కొద్దిరోజుల ముందు ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు నాగేంద్రన్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వచ్చే ఏప్రిల్‌ 10న రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయని ఓ కార్యక్రమంలో వ్యాఖ్యానించారు.

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION 2026
TAMIL NADU ELECTION 2026 DATE
BJP AIADMK ALLIANCE TAMIL NADU
BJP SEAT SHARING IN TAMIL NADU
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

