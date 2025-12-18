Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / bharat

2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మా పోటీ దుష్టశక్తి 'డీఎంకే'తోనే : దళపతి విజయ్

డీఎంకేపై విమర్శలు గుప్పించిన టీవీకే చీఫ్ దళపతి విజయ్ -దివంగత సీఎంలు అన్నాదురై, ఎంజీఆర్ అందరికీ స్ఫూర్తి అని వెల్లడి​

Actor Vijay
Actor Vijay (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijay Comments On DMK: తమిళనాట రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధినేత, అగ్ర నటుడు దళపతి విజయ్ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అధికార పార్టీ డీఎంకేపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. డీఎంకేను దృష్టశక్తిగా అభివర్ణించారు. తన పార్టీ టీవీకేను పవిత్ర శక్తిగా చెప్పుకొచ్చారు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నిజమైన పోటీ పవిత్ర శక్తి - దుష్టశక్తి మధ్యనే ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

సామాన్య ప్రజలు అనేక సమస్యలతో!
గురువారం ఈరోడ్‌లో నిర్వహించిన టీవీకే బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడారు. దివంగత ఏఐఏడీఎంకే నేతలు ఎం.జి.రామచంద్రన్ (ఎంజీఆర్), జయలలితలు డీఎంకేను తరచూ దుష్టశక్తిగా పిలిచేవారని ఆయన గుర్తు చేశారు. అదే సంప్రదాయాన్ని తాము కూడా కొనసాగిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. స్టాలిన్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విజయ్ విమర్శలు గుప్పించారు. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు క్షీణించాయని, వ్యవసాయ రంగం నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోందని ఆరోపించారు. రైతులు, సామాన్య ప్రజలు అనేక సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని తెలిపారు.

కరూర్‌ ఘటన తర్వాత!
సెప్టెంబర్ 27న కరూర్‌లో జరిగిన టీవీకే ర్యాలీ తర్వాత విజయ్ నిర్వహించిన తొలి బహిరంగ సభ ఇదే కావడం గమనార్హం. ఆ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది మృతి చెందిన నేపథ్యంలో, ఆ తర్వాత ఆయన కాంచీపురంలో పరిమిత సంఖ్యలో నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించారు. అలాగే పుదుచ్చేరి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో ఒక సభను నిర్వహించారు. అయితే తమిళనాడులో మాత్రం కరూర్‌ ఘటన తర్వాత నిర్వహించిన తొలి బహిరంగ సభ ఇదే.

సీనియర్ నాయకుడు కెేఏ సెంగొట్టయన్ ఇటీవల టీవీకేలో చేరడంతో ఈ సమావేశం మరింత ప్రాముఖ్యం సంతరించుకుంది. మాజీ అన్నాడీఎంకే మంత్రి, పార్టీ ప్రముఖుడు అయిన సెంగొట్టయన్ 2025 నవంబర్ చివరలో తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి అధికారికంగా టీవీకేలో చేరారు. అంతకుముందు అన్నాడీఎంకే నుంచి బహిష్కరణకు గురయ్యారు.

ఎవరికీ అభ్యంతరం చెప్పే హక్కు లేదు!
ఈ సందర్భంగా విజయ్ మాట్లాడుతూ తనపై కొంతమంది స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ఉద్దేశపూర్వకంగా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అయితే ప్రజల మద్దతుతో ఆ ప్రయత్నాలు విఫలమవుతాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. దివంగత సీఎంలు సీఎన్ అన్నాదురై, ఎంజీఆర్​లు తమిళ ప్రజలందరికీ స్ఫూర్తి అని, వారు ఎవరి వ్యక్తిగత ఆస్తి కాదని విజయ్ స్పష్టం చేశారు. తమ రాజకీయ ప్రసంగాల్లో వారి పేర్లు ప్రస్తావించడంపై ఎవరికీ అభ్యంతరం చెప్పే హక్కు లేదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

డీఎంకే తప్పుడు ప్రచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తోందని, టీవీకీ వృద్ధిని అడ్డుకోవడానికి "దుర్మార్గపు రాజకీయాలకు" పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు. నీట్ మినహాయింపు, గ్యాస్ సిలిండర్ సబ్సిడీలు వంటి అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ, డీఎంకే నిరంతర తప్పుడు ప్రచారాలను నిర్వహిస్తోందని ఆరోపణలు చేశారు. టీవీకే బలమైన రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదగకుండా నిరోధించడమే అధికార పార్టీ ఏకైక ఎజెండా అని విజయ్ అన్నారు. "నేను వికారమైన రాజకీయాలను అర్థం చేసుకోగలను, కానీ మేం అలాంటి రాజకీయాలను ఎప్పటికీ పాటించం" అని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

టీవీకే దార్శనికతను హైలైట్ చేస్తూ, కాంచీపురం సమావేశంలో పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఏమి చేయాలో స్పష్టంగా జాబితా చేసిందని విజయ్ అన్నారు. సంక్షేమ పథకాలపై తన వైఖరిని స్పష్టం చేస్తూ, సబ్సిడీలకు తాను వ్యతిరేకం కాదని, కానీ డీఎంకే ప్రజలను "ఓసీ" అని ముద్ర వేయడం ద్వారా వారి పరువు తీసేస్తున్నారని ఆరోపించడాన్ని ఆయన ఖండించారు. ఉచితంగా లేదా వేరొకరి ఖర్చుతో దీనిని ఉపయోగించాలని ఆయన అన్నారు. మరోవైపు, విజయ్ ర్యాలీలో తమిళగ వెట్రీ కజగం మద్దతుదారుడు స్పృహ కోల్పోయాడు. మద్దతుదారుడిని వెంటనే వైద్య సహాయం కోసం అంబులెన్స్‌లో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతడి గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

TAGGED:

THALAPAHY VIJAY LATEST COMMENTS
THALAPATHY VIJAY LATEST NEWS
TVK PARTY LATEST NEWS
VIJAY LATEST RALLY
ACTOR VIJAY COMMENTS ON DMK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.