టీవీకేతో పొత్తుపై కాంగ్రెస్ క్లారిటీ- డీఎంకేతో సీట్ల పంపకాలపై ప్యానెల్ ఏర్పాటు
తమిళనాడు ఎన్నికల కోసం ఇండియా కూటమి కసరత్తు- సీట్ల పంపకాలపై ఫోకస్
Published : November 22, 2025 at 2:00 PM IST
Congress On Tamil Nadu Poll Alliance : 2026 తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేడి అప్పుడే మొదలైంది. ఇప్పటికే పార్టీల మధ్య పొత్తులపై చర్చలు మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమితో దూకుడుగా ఉంది. అధికార డీఎంకేతో కలిసి పోటీ చేసేందుకు కాంగ్రెస్ సిద్ధమైంది. డీఎంకేతో సీట్ల పంపకాలపై చర్చలు జరిపేందుకు హస్తం పార్టీ ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఇదే సమయంలో తమిళనాట విజయ్ తమిళగ వెట్రి కజగం(టీవీకే) పార్టీతో కాంగ్రెస్ పొత్తుపై వస్తున్న వార్తలకు కూడా చెక్ పెట్టింది.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு— Selvaperunthagai K (@SPK_TNCC) November 22, 2025
2026 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் கலந்துரையாடலைத் தொடங்குவதற்காக, ஐந்து பேர் கொண்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவை மாண்புமிகு அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் திரு. மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்கள், அகில இந்திய… pic.twitter.com/ebN871Zm8E
అధికార డీఎంకేతో చర్చలు జరపడానికి నియమించిన కమిటీలో కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే సహా ఐదుగురు సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని తమిళనాడు కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు కే సెల్వపెరుంతగై తెలిపారు. ఈ బృందానికి తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ నాయకత్వం వహిస్తారని చెప్పారు. మరోవైపు ఈ కమిటీ ఏర్పాటును కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయుకుడు పి చిదంబరం స్వాగతించారు. ఇది కూటమి ఐక్యతను బలపరుస్తుందని అన్నారు. అంతేకాకుండా పొత్తుపై వస్తున్న వార్తలకు చెక్ పెడుతుందని చెప్పారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலைக் கருதி திமுக உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு காங்கிரஸ் தலைமை 'ஐந்து உறுப்பினர் குழு' வை நியமித்திருப்பதை வரவேற்கிறேன்— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 22, 2025
'இந்தியா கூட்டணி' யின் ஒற்றுமையை இந்த அறிவிப்பு வலியுறுத்துகிறது
அரசல் புரசலாக அவ்வப்போது வெளியிடப்படும் செய்திகளுக்கு இந்த…
2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమిళనాడులో డీఎంకే-కాంగ్రెస్ కూటమికి సంబంధించి గందరగోళం నెలకొంది. దళపతి విజయ్కు చెందిన టీవీకేతో కాంగ్రెస్ పొత్తు పెట్టుకోవచ్చనే వదంతుల నేపథ్యంలో ఇండియా కూటమిలోని అధికార డీఎంకే వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఈ క్రమంలో డీఎంకేకు క్లారిటీ ఇచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ ఈ ప్రకటన చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
చాలా రోజులుగా కాంగ్రెస్-టీవీకే పొత్తుపై వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై డీఎంకే బహిరంగంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఇదే సమయంలో డీఎంకేకు చెందిన కీలక నేత ఒకరు కాంగ్రెస్-టీవీకే పొత్తుపై వస్తున్న వార్తలను ఏఐసీసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం. ఈ ఊహాగానాలు కూటమిలో అనవసరమైన అనిశ్చితిని సృష్టిస్తున్నాయని డీఎంకే సీనియర్ నేత చెప్పారట. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రచారం 'ఇండియా' కూటమిని బలహీనపరుస్తాయని కాంగ్రెస్ గుర్తించింది. ఆ ఊహాగానాలకు చెక్ పెట్టేందుకు, కాంగ్రెస్- డీఎంకే కార్యకర్తల్లో ఉన్న గందరగోళాన్ని తొలగించేందుకు ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఈ కమిటీ ఏర్పాటు ద్వారా కూటమి లక్ష్యం చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుందని కాంగ్రెస్ అభిప్రాయపడుతోంది.
క్రమంగా తగ్గుతున్న కాంగ్రెస్కు సీట్లు
2014లో మినహా 2004 నుంచి కాంగ్రెస్-డీఎంకే కలిసి పోటీ చేస్తున్నాయి. 2014 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మాత్రమే డీఎంకే ఒంటరిగా పోటీ చేసింది. అయితే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేస్తున్న సీట్ల సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. 2006 ఎన్నికల్లో 48 సీట్లలో పోటీ చేసిన కాంగ్రెస్ 2011కు 63 స్థానాలకు పెంచుకుంది. అయితే 2జీ స్పెక్ట్రమ్ కుంభకోణం వెలుగులోకి రావడంతో 2016 ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన స్థానాల సంఖ్య 41 స్థానాలకు తగ్గింది. 2021లో 25 సీట్లకు తగ్గింది. ఇప్పటి వరకు తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ చరిత్రలో పోటీ చేసిన అత్యల్ప స్థానాలు ఇదే. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ నుంచి 17 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు.