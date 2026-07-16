NEET యూజీ ఫలితాలు విడుదల- టాపర్ ఎవరంటే?
2026 నీట్ యూజీ ఫలితాలు విడుదల-
NEET Result (IANS)
Published : July 16, 2026 at 10:50 PM IST
2026 NEET UG Results : 2026 నీట్ యూజీ రీ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చేశాయి. ఈ ఫలితాలను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ గురువారం రాత్రి విడుదల చేసింది. ఇందులో 19 మంది విద్యార్థులు 720 మార్కులకుగానూ 700 మార్కులు సాధించారు. పంజాబ్కు చెందిన ఆర్యన్ గుప్తా, హరియాణాకు చెందిన ప్రన్షుల్ భన్సాల్ 715 మార్కులు సాధించి ఈ పరీక్షలో టాపర్లుగా నిలిచారు. అలాగే 1492 మంది స్టూడెంట్స్ 650పైగా మార్కులు పొందారు. 10,160 మందికి 600 మార్కులు ఆ పైన, 90,780మందికి 500 ఆపైన మార్కులు వచ్చాయి. గతనెల 21న నీట్ రీ ఎగ్జామ్ జరిగింది. 20 లక్షలకుపైగా విద్యార్థులు పరీక్ష రాయగా అందులో 11.21 మంది అడ్మిషన్లకు అర్హత సాధించారు.