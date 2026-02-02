టీవీకే రాకతో 2026 ఎన్నికల ముఖచిత్రం మారిపోయింది- అధికారం మాదే: విజయ్
టీవీకే పార్టీ ప్రారంభించి రెండేళ్లు పూర్తి- అధినేత విజయ్ సుదీర్ఘ పోస్ట్
Published : February 2, 2026 at 10:39 AM IST
Vijay On TVK Anniversary : టీవీకే పార్టీ రాకతో తమిళనాడులో రాజకీయ వాతావరణం మారిందని అధినేత విజయ్ తెలిపారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తుందని అన్నారు. తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీని ప్రారంభించి సోమవారంతో రెండేళ్లు పూర్తి చేస్తుకున్న సందర్భంగా విజయ్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. సవాళ్లు ఎదురైనా టీవీకే స్థిరంగా ఉందని, సామాన్య ప్రజలకు సాధికారత కల్పించే రాజకీయాల కోసం దీనిని ఒక ఉద్యమంగా అభివర్ణించారు.
'2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల క్షేత్రం గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కొత్త పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది. దీనికి ఏకైక కారణం మన రాజకీయ రాక అని అందరూ అంటున్నారు. అందుకే ఈ క్షేత్రాన్ని మనమే సొంతం చేసుకుందాం. స్పష్టమైన, నైపుణ్యం కలిగి వ్యూహంతో, అధికార రాజకీయాల్లో గుర్తింపు వైపు ముందుకు సాగుతాము. ప్రజలందరి మద్దతుతో, దృఢ సంకల్పం, ఐక్యతతో రంగంలోకి దిగి పోరాడుదాం. పాలనా పగ్గాలను చేజిక్కించుకునే ప్రజాస్వామ్య లక్ష్యాన్ని మనం దృఢంగా సాధిస్తాం' అని విజయ్ ఎక్స్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் தோழர்களுக்கு,— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) February 2, 2026
வணக்கம்.
நம் உயிரனைய இயக்கமான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மகிழ்ச்சிகரமான மூன்றாம் ஆண்டு, இன்று தொடங்குகிறது. இரண்டு ஆண்டுகளை இயல்பாகவும், இயல்பு தாண்டியும் நிறைவு செய்து, நீள்கிறது நம் அரசியல் பெரும்பயணம்.
முதன்மை அரசியல் சக்தியாகப்…
టీవీకేను ఒక ఉద్యమంగా అభివర్ణించారు విజయ్. అది ఒక ప్రజాశక్తిగా ప్రారంభమై, తరువాత రాజకీయ సంస్థగా పరిణామం చెందిందని పేర్కొన్నారు. 'మన ఉత్సాహభరితమైన ఉద్యమం, టీవీకే ఆనందకరమైన మూడో సంవత్సరం ఈ రోజు ప్రారంభమవుతుంది. రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని, మా గొప్ప రాజకీయ ప్రయాణం ముందుకు సాగుతుంది. ప్రాథమిక రాజకీయ శక్తిగా రూపాంతరం చెందడానికి ముందు, మేం ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా నిలిచాం. వారిలో ఒకరిగా ప్రజలతో కలిసిపోయాం. దేశానికి ఇది తెలుసు. మంచి వ్యక్తులు దీనిని అర్థం చేసుకుంటారు' అని విజయ్ అన్నారు.
2026 టార్గెట్గా టీవీకే ఎంట్రీ
2024 ఫిబ్రవరి 2న తమిళగ వెట్రి కళగం పేరుతో విజయ్ రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఆ సమయంలో జరిగిన 2024 ఎన్నికల్లో పోటీ చేయమని, ఏ పార్టీకి మద్దతు కూడా ఇవ్వమని తెలిపారు. విజయ్ 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తామని చెప్పారు. ఇక ఇటీవల భారత ఎన్నికల సంఘం టీవీకే పార్టీకి 'విజిల్' గుర్తు కేటాయించింది. మహాబలిపురంలో జరిగిన కార్యకర్తల సభలో గుర్తును ఆవిష్కరించారు. వేదికపై విజిల్ను ఊదారు. 2019లో వచ్చిన 'విజిల్'లో సినిమాలోని 'కప్పు ముఖ్యం బిగిల్' అని డైలాగ్ కూడా చెప్పారు.
ఈ సమావేశంలోనే తమిళనాడులో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కేవలం పోటీగా కాకుండా అత్యంత కీలకమైన ప్రజాస్వామ్య యుద్ధంగా అభివర్ణించారు టీవీకే విజయ్. ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గేది లేదని, దేనికీ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని అన్నారు. అన్నాడీఎంకే ప్రత్యక్షంగా, డీఎంకే పరోక్షంగా బీజేపీకి సరెండర్ అయ్యాయని విమర్శించారు. తమిళనాడులో అవినీతి అంతానికి సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పారు. డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపాల్సిన సమయం వచ్చిందని అన్నారు.
'ఇప్పుడు జరగబోయయేది కేవలం ఎన్నిక కాదు. ఒక ప్రజాస్వామ్య యుద్ధం. దీనికి నాయకత్వం వహించబోయే సేనాపతులు మీరే. ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న దుష్టశక్తిని, గతంలో రాష్ట్రాన్ని పాలించిన అవినీతి శక్తిని ఎదుర్కొనే ధైర్యం, దృఢ సంకల్పం కేవలం టీవీకేకు మాత్రమే ఉంది. ఏ దుష్ట లేదా అవినీతి శక్తి రెండు తమిళనాడును పాలించకూడదు. అలాంటి పార్టీలను నిజంగా ధైర్యంగా వ్యతిరేకించే ధైర్యం, ధృడ సంకల్పం కేవలం మాకు మాత్రమే ఉంది. ప్రజలను రక్షించడానికి, హాని తలపెట్టే వారి నుంచి ఈ నేలను కాపాడానికి మేం ఇక్కడ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా రాజకీయ నిజాయితీకి కట్టుబడి ఉంటాం. మేం ఎవరి కోసమో లేదా దేనికోసమో ఎప్పటికీ రాజీ పడం' అని విజయ్ అన్నారు.