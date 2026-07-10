'తొక్కిసలాట సమయంలో పోలీసులు నాటకం చూశారు'- బాధిత కుటుంబాలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన విజయ్ ప్రభుత్వం
తొక్కిసలాట తర్వాత సీఎం హోదాలో తొలిసారి కరూర్కు విజయ్- కరూర్ తొక్కిసలాట మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన విజయ్ ప్రభుత్వం
Published : July 10, 2026 at 1:18 PM IST
Tamil Nadu CM vijay on Karur Stampede : కరూర్ ఘటనలో తనపై నిందారోపణలు చేశారని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆనాడు ర్యాలీ రద్దుకు ప్రభుత్వానికి హక్కులు ఉన్నాయని, అయినా, పోలీసులు ఎందుకు కరూర్ ర్యాలీ రద్దు చేయలేదని ప్రశ్నించారు. కరూర్ తొక్కిసలాటలో పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయినా, పోలీసులు నాటకం చూశారని మండిపడ్డారు. కరూర్ ఘటనలో పోలీసులపై ఎవరు ఒత్తిడి తెచ్చారని అడిగారు. తమపై నిందలు మోపేందుకు స్టాలిన్ యత్నించారని, అన్ని విభాగాలను డీఎంకే దోపిడీ చేసిందని ఆరోపించారు. కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనలో బాధితుల కుటుంబాలకు సీఎం విజయ్ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందజేశారు. 32 కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను సీఎం ఇచ్చారు. ఈ ఏడాది మే నెలలో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత విజయ్ తొలిసారి కరూర్లో పర్యటిస్తున్నారు. తొక్కిసలాట ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధితుల కుటుంబాలను ఆయన పరామర్శించారు.
Madurai | On the Karur stampede incident, Tamil Nadu CM C Joseph Vijay says, " the perambalur police alerted us that the crowd was getting too large. but the karur police didn't give us any such alert. they themselves brought us to the venue, and i believed them... a memorial will… pic.twitter.com/r2dLLQFvpe— ANI (@ANI) July 10, 2026
"కరూర్ ఘటనలో నాపై నిందారోపణలు చేశారు. ఆనాడు ర్యాలీ రద్దుకు ప్రభుత్వానికి హక్కులు ఉన్నాయి. నాడు పోలీసులు ఎందుకు కరూర్ ర్యాలీ రద్దు చేయలేదు. కరూర్ తొక్కిసలాటలో పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తొక్కిసలాట సమయంలో పోలీసులు నాటకం చూశారు. మాపై నిందలు మోపేందుకు స్టాలిన్ యత్నించారు. అన్ని విభాగాలను డీఎంకే దోపిడీ చేసింది. కరూర్ ఘటనలో పోలీసులపై ఎవరు ఒత్తిడి తెచ్చారు. రాజకీయాల కోసం అన్నీ వదులుకున్నాను. ఎన్నికల ద్వారా మీరు నాకు అన్నీ తిరిగి ఇచ్చారు. డబ్బుల కోసం నేను ఎప్పుడూ ఆలోచించను. తమిళనాడు ప్రజలు మాతోనే ఉన్నారు. నా ప్రజలను నేను వదులుకోను."
--విజయ్, తమిళనాడు సీఎం