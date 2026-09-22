2020 దిల్లీ అల్లర్ల కేసు: షర్జీల్ ఇమామ్కు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు
2020 దిల్లీ అల్లర్ల కేసులో నిందితుడైన షర్జీల్ ఇమామ్కు ఊరట- ఇద్దరు బంధువుల వివాహాలకు హాజరయ్యేందుకు 7 రోజుల మధ్యంతర బెయిల్
Published : September 22, 2026 at 6:04 PM IST
Delhi Riots Case Sharjeel Imam Bail : 2020 దేశ రాజధాని దిల్లీ అల్లర్లకు సంబంధించిన కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న షర్జీల్ ఇమామ్కు ఏడు రోజుల మధ్యంతర బెయిల్ను మంజూరు చేసింది దిల్లీ కోర్టు. తన ఇద్దరు బంధువుల వివాహ వేడుకలకు హాజరయ్యేందుకు అక్టోబర్ 4 నుంచి 10 వరకు తాత్కాలికంగా విడుదల చేసేందుకు అదనపు సెషన్స్ జడ్జి సమీర్ బజ్పాయ్ అనుమతించారు. అయితే, మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ కోర్టు పలు షరతులు విధించింది.
షర్జీల్ ఇమామ్ తరఫున న్యాయవాదులు అహ్మద్ ఇబ్రహీం, ఆయేషా జైదీ మధ్యంతర బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేశారు. తన బంధువులు దానిష్ ఇమామ్, ఫహద్ ఇమామ్ వివాహ వేడుకలకు హాజరు కావాల్సి ఉందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ వివాహాల్లో ఒకటి అక్టోబర్ 4న దిల్లీలో, మరొకటి అక్టోబర్ 7న బిహార్లోని ససారాంలో జరగనున్నట్లు కోర్టుకు వివరించారు. తొలుత సెప్టెంబర్ 30 నుంచి అక్టోబర్ 13 వరకు రెండు వారాల మధ్యంతర బెయిల్ ఇవ్వాలని కోరినప్పటికీ, కోర్టు ఏడు రోజులపాటు మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చింది. రూ.50 వేల బెయిల్ బాండ్తో పాటు అదే మొత్తానికి ఒక ష్యూరిటీ సమర్పించాలని ఆదేశించింది. అక్టోబర్ 10 సాయంత్రం జైలు అధికారుల ఎదుట షర్జీల్ ఇమామ్ తిరిగి లొంగిపోవాలని స్పష్టం చేసింది. అలాగే కేసుకు సంబంధించిన వ్యక్తులు లేదా సాక్షులను సంప్రదించకూడదని, సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించకూడదని ఆదేశించింది. కుటుంబ సభ్యులు మినహా ఇతరులను కలవకూడదని కూడా షరతు విధించింది. ఇది షర్జీల్ ఇమామ్ దాఖలు చేసిన రెండో మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ అని కోర్టు గుర్తించింది. ఈసారి అభ్యర్థన తన సొంత బంధువుల వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు కావడంతో, పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని తాత్కాలిక బెయిల్ మంజూరు చేస్తున్నట్లు న్యాయస్థానం పేర్కొంది.