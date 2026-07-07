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అహ్మదాబాద్‌ వరుస పేలుళ్ల కేసు: 38 మందికి మరణశిక్షను సమర్థించిన గుజరాత్‌ హైకోర్టు

మరో 11 మందికి జీవిత ఖైదు- 2008లో అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన వరుస పేలుళ్లలో 56 మంది మృతి- 200మందికి పైగా గాయాలు

Gujarat HC
Gujarat HC (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 12:21 PM IST

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Gujarat HC On 2008 Ahmedabad Blasts : 2008 నాటి అహ్మదాబాద్ వరుస బాంబు పేలుళ్ల కేసులో గుజరాత్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఈ కేసులో 38 మంది దోషులకు గతంలో ప్రత్యేక న్యాయస్థానం విధించిన మరణశిక్షను, మరో 11 మందికి విధించిన జీవిత ఖైదును కోర్టు సమర్థించింది. జస్టిస్ ఎ.వై. కొగ్జే, జస్టిస్ సమీర్ దవేలతో కూడిన హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్, దిగువ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ దాఖలైన అన్ని అప్పీళ్లను తోసిపుచ్చింది. నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థ 'ఇండియన్ ముజాహిదీన్' సభ్యులకు ప్రత్యేక కోర్టు విధించిన శిక్షలను ఉన్నత న్యాయస్థానం సమర్థించింది.

2008 జులై 26న కేవలం 70 నిమిషాల వ్యవధిలోనే అహ్మదాబాద్ నగరాన్ని 21 బాంబు పేలుళ్లు కుదిపేశాయి. ఈ పేలుళ్లలో 56 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 200 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. బాంబు పేలుళ్ల ధాటికి గాయపడిన బాధితులకు చికిత్స అందిస్తున్న కొన్ని ప్రముఖ ఆసుపత్రులను సైతం ఉగ్రవాదులు లక్ష్యంగా చేసుకుని పేలుళ్లకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఉగ్రవాద దాడిపై సుదీర్ఘంగా విచారణ జరిపిన ప్రత్యేక కోర్టు 2022లో కీలక తీర్పును ప్రకటించింది. భారత న్యాయ చరిత్రలోనే అత్యధికంగా ఒకే కేసులో 38 మంది ఉగ్రవాదులకు ఉరిశిక్ష విధిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. మిగిలిన 11 మందికి జీవితకాలం జైలు శిక్ష విధించింది. చట్టప్రకారం దిగువ కోర్టు విధించిన మరణశిక్ష అమలు కావాలంటే హైకోర్టు ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో దాదాపు రెండేళ్లకు పైగా విచారణ జరిపిన గుజరాత్ హైకోర్టు, తాజాగా ఆ శిక్షలను ఖరారు చేస్తూ తుది తీర్పును వెలువరించింది.

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GUJARAT BLAST CASE
2008 AHMEDABAD BLASTS
GUJARAT HC ON 2008 AHMEDABAD BLASTS

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