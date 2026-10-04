కీళడి తవ్వకాల్లో బయల్పడిన 2000 ఏళ్ల నాటి నిర్మాణాలు- రింగ్ బావులు!
తిరునెల్వేలిలోని తామ్రభరణి తీరంలో బయటపడిన చారిత్రక ఆనవాళ్లు- భారీ సైజులో ఇటుకల నిర్మాణాల గుర్తింపు- నమూనాలను ల్యాబ్కు పంపిన పరిశోధకులు
Published : October 4, 2026 at 9:22 AM IST
Brick Structures Tirunelveli : దక్షిణాది చరిత్రకు సంబంధించి మరికొన్ని ఆనవాళ్లు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తమిళనాడులోని తిరునెల్వేలి జిల్లాలో సుమారు 2,000 సంవత్సరాల నాటి పురాతన ఇటుక నిర్మాణాలు, ఇతర ఆనవాళ్లు బయటపడ్డాయి. రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన 'కీళడి' తవ్వకాల్లో వెలుగుచూసిన ఇటుకల కంటే ఇవి పరిమాణంలో మరింత పెద్దవిగా ఉండటం గమనార్హం. ఈ పరిణామం దక్షిణ భారత ప్రాచీన నాగరికతకు సరికొత్త సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది.
తిరునెల్వేలి జిల్లా శీలప్పేరి సమీపంలోని 'కుప్పకుచ్చి' అనే చిన్న గ్రామం ఉంది. ఈ గ్రామానికి చెందిన కాలపెరుమాళ్ అనే యువకుడు మనోన్మణియం సుందరనారన్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఆర్కియాలజీలో ఫస్ట్ ఇయర్ చదవుతున్నారు. తన చదువులో భాగంగా ఆ ప్రాంతంలోని ముండన్ కోవిల్ సమీపంలో ప్రాచీన కాలంలో మానవులు నివసించిన ఆనవాళ్లను ఆయన ఇటీవల గుర్తించారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన తన విశ్వవిద్యాలయ అధ్యాపకులు, పరిశోధకుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. విద్యార్థి అందించిన సమాచారంతో స్పందించిన యూనివర్సిటీ ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ప్రొఫెసర్ సుధాకర్, తోటి విద్యార్థులు, ఇతర అధ్యాపకులతో కలిసి ఆ ప్రాంతంలో విస్తృత క్షేత్రస్థాయి పరిశోధనలు చేపట్టారు.
పురాతన వస్తువులు, డ్రైనేజీ బావుల గుర్తింపు
కుప్పకుచ్చి గ్రామంలో నిర్వహించిన ఈ క్షేత్ర పరిశోధనల్లో నాటి కాలపు జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబించే అనేక చారిత్రక ఆధారాలు, పురాతన వస్తువులు బయటపడ్డాయి. ఇందులో ప్రధానంగా రెండు అడుగుల వెడల్పుతో తవ్విన రింగు బావులు కనిపించాయి. ఇవి నాడు డ్రైనేజీ కోసం వినియోగించి ఉండొచ్చని అంచనా. అలాగే, పురాతన కాలం నాటి రంగుల పూసలు, మట్టితో తయారు చేసిన చెవిపోగులు కనిపించాయి. పూల డిజైన్లు చెక్కిన కుండల శకలాలు, గాజుల ముక్కలు, రాగి పాత్రలు, మట్టితో చేసిన మరికొన్ని వస్తువులు తవ్వకాల్లో లభ్యమయ్యాయి.
ఇటుకల కొలతలను చూస్తే ఆశ్చర్యం
ఈ మొత్తం పరిశోధనలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం ఏంటంటే ప్రాచీన ఇటుకల నిర్మాణాల గుర్తింపు. ఆ ప్రాంతంలో పటిష్ఠమైన ఇటుక నిర్మాణాలను గుర్తించారు. ఇక్కడ లభించిన ఒక్కో ఇటుక కొలతలు ఆశర్యాన్ని కలిగించాయని పరిశోధకులు చెప్పారు. కుప్పకుచ్చి ప్రాంతంలో గుర్తించిన ఇటుకల వెడల్పు 30 సెం.మీ, ఎత్తు 9 సెం.మీ, పొడవు 39 సెం.మీ కావడం గమనార్హం. ఇది వరకు తమిళనాడులో 'కీళడి' తవ్వకాల్లో లభించినవే అతిపెద్ద పాచీన ఇటుకలుగా గుర్తింపు పొందాయి. 'కీళడి' తవ్వకాల్లో లభించిన ఇటుక సైజు 24 సెం.మీ. వెడల్పు, 6 సెం.మీ. మందం, 36 సెం.మీ. పొడవు మాత్రమే కలిగి ఉన్నాయి. వాటితో పోల్చి చూస్తే, ప్రస్తుతం కుప్పకుచ్చిలో బయటపడిన ఇటుకలు పరిమాణంలో చాలా పెద్దవిగా, అత్యంత పటిష్ఠంగా ఉన్నట్లు పరిశోధకులు చెప్పారు.
మరొక ప్రదేశంలోనూ గుర్తింపు
కుప్పకుచ్చిలోనే కాకుండా, ఆ ప్రాంతానికి దక్షిణంగా ఉన్న 'మడత్తుపట్టి' గ్రామంలోని ముండన్ కోవిల్ సమీపంలోనూ ఇలాంటి భారీ ఇటుకల నిర్మాణాలు బయటపడటం గమనార్హం. ప్రత్యేకించి, ఈ ప్రాంతానికి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే అంతర్జాతీయంగా ఖ్యాతి గాంచిన ఆదిచల్లూరు అనే పురాతన ప్రదేశం ఉంది. ఇది తామ్రభరణి నదీ లోయ నాగరికత వైభవాన్ని తెలియజేస్తోంది. ఈ చారిత్రక ఆనవాళ్లను పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు మురుగన్, మదివాణన్ తదితరులు పరిశీలించారు. అక్కడ లభించిన ఇటుకలు, ఇతర పురాతన వస్తువులు సుమారు 1,000 నుంచి 2,000 సంవత్సరాల మునుపటి కాలానికి చెందినవై ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా నిర్ధరించారు. పురాతన కాలంలోనే ఈ ప్రాంతంలో సంపన్నమైన మానవ నాగరికత విలసిల్లిందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ ప్రాచీన ఇటుకల కచ్చితమైన కాలాన్ని, వాటి తయారీలో వాడిన సాంకేతికతను శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించడం అత్యంత అవసరమని యూనివర్సిటీ ఆర్కియాలజీ హెడ్ ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ తెలిపారు. ఇందుకోసం పరీక్షల నిమిత్తం ఈ ఇటుకల నమూనాలను శాస్త్రీయ పరిశోధనా కేంద్రానికి పంపినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఆ రిపోర్ట్స్ వచ్చన తర్వాత తిరునెల్వేలి ప్రాంత చరిత్రకు సంబంధించి మరిన్ని అద్భుతమైన నిజాలు వెలుగుచూసే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.
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