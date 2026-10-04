200 ఏళ్ల క్రితం నాటి పురాతన దుర్గా పూజ- అమ్మవారికి నైవేద్యంగా చేపల కూర- 108 నీలి కలువలతో పూజ
బంగాల్లో స్పెషల్గా చక్రవర్తి ఫ్యామిలీ దుర్గా పూజ- మట్టితో చేసిన విగ్రహాన్ని పూజలో వినియోగించరు- ఈ దుర్గా పూజ, విగ్రహ నిమజ్జనానికి భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరు
Published : October 4, 2026 at 2:08 PM IST
Fish Bhog In Durga Puja Bengal : బంగాల్ ప్రజలు దుర్గా పూజను చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అక్కడ పలు ప్రాంతాల్లో తమ సంప్రదాయాలకు తగ్గట్లు దసరా నవరాత్రులను చేసుకుంటారు. అయితే మిడ్నాపుర్లోని మియా బజార్లో ఉన్న చక్రవర్తి కుటుంబం తమ ఇంట్లో చేసే దుర్గా పూజ మాత్రం కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. దుర్గా పూజ సమయంలో అమ్మవారికి అక్కడ చేపల వంటకాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అలాగే 108 నీలి రంగులో ఉన్న కలువ పువ్వులతో దుర్గమ్మకు పూజలు చేస్తారు. ఈ పూజలో మట్టితో చేసిన దుర్గాదేవి విగ్రహాన్ని ఉపయోగించరు. బదులుగా ఒక పవిత్రమైన పెయింటెడ్ స్క్రోల్ (పట్ చిత్రం)పై ఉన్న అమ్మవారి చిత్రానికి పూజలు చేస్తారు. అందుకే ఈ స్టోరీలో చక్రవర్తి కుటుంబం నిర్వహించే 200 ఏళ్ల క్రితం నాటి ప్రత్యేకమైన దుర్గా పూజ గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.
ఐదు రోజుల పాటు దుర్గా పూజ
ఐదు రోజుల పాటు అంటే షష్టి నుంచి దశమి వరకు చక్రవర్తి ఫ్యామిలీ ఈ దుర్గా పూజను గ్రాండ్గా చేస్తుంది. తరతరాలుగా సింహ వాహనంపై కొలువైన ఆరడగుల అమ్మవారి రూపాన్ని పూజిస్తోంది. గత రెండు శతాబ్దాలుగా ఈ కుటుంబం తమ పూర్వీకుల ఆచార వ్యవహారాలను ఎక్కడా తగ్గకుండా పదిలంగా కాపాడుకుంటూ వస్తోంది. ఒకప్పుడు చక్రవర్తి ఫ్యామిలీ పూజ సమయంలో జంతు బలి ఆచారం ఉండేది. ఆ ఆచారం ఇప్పుడు లేదు. దానికి బదులుగా బూడిద గుమ్మడికాయను బలి ఇవ్వడం ద్వారా ఆ పురాతన సంప్రదాయాన్ని ప్రతీకాత్మకంగా పాటిస్తున్నారు. దసరా పండగ రోజుల్లో జరిగే గొప్ప యజ్ఞం, వివిధ ఆచారాలను వీక్షించడానికి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తారు.
సంప్రదాయాల్లో చిన్న మార్పు
ఈ పురాతన దుర్గాపూజ గురించి చక్రవర్తి కుటుంబానికి చెందిన నందన్ చక్రవర్తి వివరించారు. తమ వంశ మూలపురుషుడిగా రాఖల్ చక్రవర్తిని భావిస్తామని చెప్పారు. ఆయన కాలానికి ముందే ఈ దుర్గా పూజ జరిగేదని తాను విన్నానని పేర్కొన్నారు. షష్ఠి నాడు అమ్మవారికి స్వాగతం పలుకుతామని తెలిపారు. ఆ రోజే బోధన్ (అమ్మవారిని మేల్కొలిపే ఆచారం) జరుగుతుందన్నారు. ఆ మరుసటి రోజు అంటే సప్తమి నాడు తెల్లవారుజామున ఏడు వేర్వేరు బావుల నుంచి నీటిని సేకరిస్తామని అన్నారు. ఆ తర్వాత సంప్రదాయ సంగీత వాయిద్యాల మధ్య, ఆచారబద్ధంగా ఆ కలశంలో ఆ నీటిని పూజా స్థలంలోకి తీసుకువస్తారని వెల్లడించారు. గతంలో ఈ కలశాన్ని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లే సమయంలో ఏనుగులు, గుర్రాలు, సంప్రదాయ వాయిద్యాలు ఉండేవని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏనుగులు, గుర్రాలు లేనప్పటికీ సంప్రదాయ వాయిద్యాల నడుమ కలశాన్ని తీసుకువెళ్లే ఆచారం మాత్రం నేటికీ కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేశారు.
'దుర్గా పూజకు భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరు'
"కొన్ని రోజుల పాటు అమ్మవారికి పండ్లు, శాకాహారాన్ని నైవేద్యంగా పెడతాం. ఆ తర్వాత చేపలతో చేసిన వంటకాలను సమర్పిస్తాం. దశమి నాడు ఆచారాల ప్రకారం అమ్మవారి విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేస్తాం. చేపలను అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించడానికి ఓ కారణం ఉంది. అమ్మవారు కైలాసానికి తిరిగి వెళ్లినప్పుడు పుట్టింట్లో ఏం తిన్నావని శివుడు అడుగుతాడు. అందుకే అమ్మవారికి చేపలను నైవేద్యంగా పెడతాం. అలాగే చద్దన్నాన్ని సమర్పిస్తాం. అష్టమి నాడు మా కుటుంబం 108 నీలి కలువ పువ్వులతో దుర్గమ్మను పూజిస్తుంది. సప్తమి నుంచి నవమి వరకు మహాయజ్ఞం అనే పవిత్ర అగ్నిహోత్ర కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని, ఇతర ఆచారాలను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు తరలివస్తారు" అని నందన్ చక్రవర్తి పేర్కొన్నారు.
దుర్గా పూజ సమయంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన చక్రవర్తి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఇంటికి తిరిగి వస్తారు. ఈ వేడుకలో ఆచారాలు, యజ్ఞాలు, విందులు ఉంటాయి. ఎంత దూరంలో ఉన్నా ప్రతి ఏడాది జరుపుకునే దుర్గా పూజకు తప్పనిసరిగా చక్రవర్తి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హాజరవుతారు. 200 ఏళ్ల క్రితం నాటి ఈ దుర్గా పూజ బంగాల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది.
కటిక పేదరికంలోనూ ప్రజా సేవ- పర్యావరణ పరిరక్షణకు కృషి- అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న 'అజు భాయ్'
కళాకారుడి అద్భుత సృష్టి- వెదురుతో బుక్స్ తయారీ- వ్యవసాయ పరికరాలు, ఫర్నీచర్ కూడా!