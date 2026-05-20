ఆడుకుంటూ కారులోకి వెళ్లిన చిన్నారులు- ఊపిరాడక అక్కాచెల్లెళ్లు మృతి
ఆడుకుంటూ కారులోకి ప్రవేశించిన చిన్నారులు- డోర్ లాక్ అవ్వడంతో ఊపిరాడక అందులోనే ప్రాణాలు విడిచిన బాలికలు- పిల్లలిద్దరూ విగతజీవులుగా చూసి గుండెలు బాదుకుంటూ రోదించిన బాధిత తండ్రి
Published : May 20, 2026 at 10:48 PM IST
Kids Locked Inside Car : ఆడుకుంటూ వెళ్లిన ఇద్దరు చిన్నారులను కాలం ఓ కారు రూపంలో కబళించింది. కారు డోర్ ఆటోమెటిక్గా లాక్ అవ్వడంతో ఊపిరాడక ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు అందులోనే మరణించారు. అయితే, చిన్నారుల తల్లి కూడా నాలుగేళ్ల క్రితం గుండెపోటుతో మరణించింది. భార్య చనిపోయిన బాధనుంచి తేరుకోకముందే, తన ఇద్దరూ పిల్లలను కోల్పోవడంతో ఆ తండ్రి కన్నీరుమున్నీరయ్యాడు. దీంతో ఆ గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ ఘటన రాజస్థాన్లో వెలుగుచూసింది.
అసలేం జరిగింది?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అల్వార్లోని ఖుదన్పురీ గ్రామానికి చెందిన రమేశ్, బార్బర్ దుకాణం నడుపుతూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. ఆయనకు ఇద్దరు పిల్లలు టీనా(8), లక్ష్మి(5). అతడి భార్య నాలుగేళ్ల క్రితం గుండెపోటుతో మరణించింది. భార్య చనిపోవడంతో పిల్లలిద్దరి ఆలనాపాలనా తండ్రే చూసుకుంటున్నాడు. అయితే, ఎప్పటిలాగే బుధవారం పిల్లలిద్దరికీ టిఫిన్ తినిపించి తాను దుకాణానికు బయలుదేరాడు రమేశ్. మధ్యాహ్నం ఇంటివచ్చి చూసే సరికి ఇంటివద్ద ఆడుకుంటూ ఉండాల్సిన పిల్లలిద్దరూ కనిపించలేదు. దీంతో వారి కోసం గాలించగా కారులో విగతజీవుల్లా కనిపించారు.
"ఉదయం పిల్లలిద్దరికి భోజనం పెట్టి దుకాణానికు వెళ్లాను. మధ్యాహ్నం ఇంటి వచ్చి చూసే సరికి ఇద్దరూ కనిపించలేదు. ఇరుగుపొరుగు వారిని అడగ్గా ఒక కారు వద్ద ఆడుకుంటూ కనిపించారని చెప్పారు. వెంటనే ఆ కారువద్దకు వెళ్లి చూసేసరికి పిల్లలిద్దరూ లోపల అపస్మారక స్థితిలో కనిపించారు" అని బాధిత తండ్రి పేర్కొన్నాడు. తనది డీగ్ జిల్లాలోని బెఢామ్ ప్రాంతమని, ప్రస్తుతం అల్వార్ జిల్లాలోని ఖుదాన్పురిలో నివాసముంటున్నట్లు చెప్పాడు.
మరోవైపు, విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అలాగే, ఘటనపై వైశాలి నగర్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ వివరాలు వెల్లడించారు. "చిన్నారులిద్దరూ ఆడుకుంటూ నిలిపి ఉంచిన ఓ కారులోకి ఎక్కారు. వాళ్లు లోపలికి వెళ్లగానే కారు డోర్ ఆటోమెటిక్గా లాక్ అయిపోయింది. దీంతో బాలికలిద్దరూ ఊపిరాడక అందులోనే మృతిచెందారు. ఇద్దరి మృతదేహాలను పోస్టు మార్టం పరీక్ష కోసం ఆసుపత్రికి తరలించాం" అని ఆ పోలీసు అధికారి పేర్కొన్నారు. అయితే, చిన్నారులిద్దరూ కారులోకి ప్రవేశించిన దృశ్యాలు స్థానికంగా ఉన్న సీసీకెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. తొలుత కారు వెనుక డోర్ తీసి అందులోకి ప్రవేశించి మళ్లీ బయటకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత కారు ముందు డోర్ తీసి లోపలికి వెళ్లినట్లు కనిపిస్తోంది.
తీవ్రమైన ఎండలో కారులో చిక్కుకుని మృతి చెందిన బాలుడు
ఇలాంటి ఘటనే మరొకటి జోథ్పుర్లోనూ జరిగింది. ఇంటివద్ద ఆడుకుంటున్న ఓ బాలుడు పక్కనే ఉన్న కారులోకి ప్రవేశించాడు. కొద్దిసేపటికి డోర్ లాక్ కావడంతో అందులోనే చిక్కుకుపోయాడు. తీవ్రమైన ఎండకారణంగా బాలుడు కారులోనే చిక్కుకుపోయి, చివరికి ఊపిరాడక మృతి చెందాడు.
పోలీసులు కథనం ప్రకారం, మృతుడి తండ్రి విష్ణు బెంగళూరులో పనిచేస్తుంటారు. ఆయన ఒక కార్యక్రమం కోసం బుధవారం తన కుటుంబంతో కలిసి కారులో స్వగ్రామానికి వచ్చారు. కారును ఇంటికి సుమారు 300 మీటర్ల దూరంలో పార్క్ చేసి ఉంచారు. సామాగ్రిని తరలిస్తుండగా, అనుకోకుండా కారు తలుపు కొద్దిగా తెరిచుకుని ఉండిపోయింది. ఆ సమయంలోనే బాలుడు ఎవరికీ తెలియకుండా కారులోకి ఎక్కాడు. అయితే, కారు లాక్ పడి ఊపిరాడకపోవడం వల్లనే చిన్నారి మరణించాడని బిలారా స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ జగ్వీందర్ సింగ్ తెలిపారు. అయితే, బాలుడు చాలా సేపటి నుంచి కనిపించకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు వెతకడం మొదలు పెట్టారని, చివరికి కారులో ఉన్నట్లు గుర్తించారని పేర్కొన్నారు. బయటకు తీసి చూసేసరికి అప్పటికే మరణించినట్లు చెప్పారు.
