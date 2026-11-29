అందరిని ఆకర్షిస్తున్న దివ్యాంగ కళాకారుడి చిత్రాలు- కుటుంబ బాధ్యతల మధ్య చదువుకోవాలనే ఆశ!
Keonjhar Artist Walks to Bali Yatra: కియోంఝర్ నుంచి కటక్ వరకు కాలినడకన ప్రయాణించి బాలిజాతరలో చిత్రాలు గీస్తూ ఓ యువకుడు అందరి దృష్టిని తన వైపునకు తిప్పుకున్నాడు.
Published : November 29, 2026 at 9:46 AM IST
ఒడిశా కటక్లో జరుగుతున్న చారిత్రక బాలియాత్రకు రోజూ వేలాది మంది సందర్శకులు వస్తుంటారు. ఈ సందడిలో ఓ మూలన కూర్చున్న యువకుడు మాత్రం తన చిత్రాలతో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్నాడు. అతడి ముందున్న ఓ ప్లకార్డు ప్రతి ఒక్కరినీ ఆపి ఆలోచింపజేస్తోంది. 'దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి. మీ చిన్న సాయం నా భవిష్యత్తును నిర్మిస్తుంది. నా తండ్రి కలను కూడా నేను నెరవేర్చగలను' అని రాసి ఉంది. ఈ బోర్డు పక్కనే కూర్చొని, ఏకాగ్రతతో బొమ్మలు గీస్తున్న ఆ దివ్యాంగ యువకుడి పేరు తురుప హో. తన కళనే పెట్టుబడిగా మార్చుకొని, బొమ్మలు విక్రయించడం ద్వారా వచ్చే డబ్బుతో తన కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలని, ఉన్నత చదువులు చదువుకోవాలని ఆ 19 ఏళ్ల యువకుడు తపన పడుతున్నాడు.
కియోంఝర్ నుంచి కటక్కు కాలినడకన ప్రయాణం
ఒడిశాలోని కియోంఝర్ జిల్లా ఆనంద్పూర్కు చెందిన తురుప హో 2025లో 12వ తరగతి సెకండ్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాడు. పైచదువులు చదవాలనే బలమైన కోరిక ఉన్నప్పటికీ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు అందుకు సహకరించలేదు. తురుపా దివ్యాంగుడు- అతడి కుడివైపు కన్ను పూర్తిగా కనిపించదు. కేవలం ఎడమ కంటితోనే చూడగలడు. అది కూడా పగటి ఎండలో సరిగ్గా కనిపించదు. తండ్రి మరణించడంతో ఇంట్లో పెద్ద కొడుకైన తురుపాపైనే తల్లి, తమ్ముడిని పోషించాల్సిన భారం పడింది. దీంతో తన చిత్రకళా నైపుణ్యంతో కొంత డబ్బు సంపాదించి కుటుంబానికి అండగా నిలవడమే కాకుండా తన చదువును కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అదే లక్ష్యంతో ఆనంద్పూర్ నుంచి కటక్ బాలియాత్రకు కాలినడకన చేరుకోవడం అతడి పరిస్థితులను, పట్టుదలను తెలియజేస్తోంది.
చిన్నతనం నుంచే, మూడో తరగతిలో ఉన్నప్పుడే తురుప హోకు చిత్రలేఖనంపై ఆసక్తి ఏర్పడింది. దీని కోసం హో ఎవరి దగ్గరా ప్రత్యేకంగా శిక్షణ కూడా తీసుకోలేదు. నిరంతర సాధనతోనే అద్భుతంగా చిత్రాలు గీయడం నేర్చుకున్నాడు. జగన్నాథుడి చిత్రమైనా, రాష్ట్రపతి, ప్రధాని ఫొటోలైనా, లేదా సినిమా హీరోహీరోయిన్ల బొమ్మలైనా సరే చూసిన ఏ చిత్రాన్నయినా చాలా తక్కువ సమయంలోనే అచ్చుగుద్దినట్లు గీయడం అతని ప్రత్యేకత. అంతేకాకుండా తన ముందు నిల్చున్న ఏ వ్యక్తి చిత్రాన్ని అయినా కూడా కేవలం తెల్ల కాగితం, స్కెచ్ పెన్నుల సాయంతో క్షణాల్లో అందంగా తీర్చిదిద్దగలడు.
"కటక్లో పెద్ద జాతర జరుగుతుందని, లక్షలాది మంది వస్తారని విన్నాను. అక్కడ నా కళకు గుర్తింపు లభిస్తుందని ఆశపడ్డాను. కానీ బస్సులో రావడానికి కూడా నా దగ్గర పెద్దగా డబ్బుల్లేవు. అందుకే ఆనంద్పూర్ నుంచి కటక్కు నడుచుకుంటూ వచ్చాను. దారిలో ఆకలి వేసినప్పుడల్లా ఎవరినైనా అడిగితే అన్నం పెట్టేవారు. కటక్కు వచ్చాక జయదేవ్ సత్పతి భాయ్ నాకు సహాయం చేశారు. ఆయన వల్లే బాలియాత్రకు రాగలిగాను. నేను గొప్ప చిత్రకారుడిని కావాలన్నది మా నాన్న కల. ఇక్కడ సంపాదించే డబ్బుతో నా కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటూనే, నా పై చదువులు పూర్తి చేసి నాకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటాను."
-తురుపా హో, చిత్రకారుడు
రోజుకు నాలుగైదు చిత్రాలు- తండ్రి కల నెరవేర్చడమే లక్ష్యం
గత సోమవారం ఆలయానికి వెళ్లినప్పుడు ఆకలితో ఉన్న తురుపాను చూసి చలించిపోయిన స్థానికుడు జయదేవ్ సత్పతి అతడికి అండగా నిలిచారు. కటక్ అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ కమల్జీత్ దాస్ చొరవతో బాలియాత్రలోని ఓర్మాస్ స్టాల్లో తురుపా కూర్చొని బొమ్మలు గీసుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రస్తుతం తురుపా రోజుకు 4 నుంచి 5 చిత్రాలు గీసి, ఒక్కో చిత్రాన్ని రూ. 500కు విక్రయిస్తున్నాడు. ఇంకా చిత్రకారుడిగానే కాకుండా తురుపా హో మంచి సింగర్, గీత రచయిత కూడా. ఇప్పటికే పలు రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్న అతడికి ప్రభుత్వం, దాతలు తగిన ప్రోత్సాహం అందిస్తే భవిష్యత్తులో మరింత గొప్ప స్థాయికి ఎదుగుతాడని ఓర్మాస్ సీఈఓ ఉమా మహేష్, స్థానికులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా కష్టాల్ని చూసి కుంగిపోకుండా, తన కుంచెతోనే తన తలరాతను తిరిగి రాసుకుంటున్న తురుప హో సంకల్పం బాలియాత్రకు వచ్చే సందర్శకుల హృదయాలను కదిలిస్తోంది.
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