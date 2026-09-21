అమెరికాలో హైదరాబాద్ వాసి గణపతి ఉత్సవాలు- 18 ఏళ్లుగా ఎకో ఫ్రెండ్లీ విగ్రహాల ప్రతిష్ఠ
అమెరికాలో 18 ఏళ్లుగా పర్యావరణహిత వినాయక విగ్రహాల తయారీ- విభిన్న రూపాల్లో విగ్రహాల రూపకల్పన- ఈ ఏడాది పసుపుతో భారీ గణనాథుడి తయారీ- స్థానికులను ఇంటికి ఆహ్వానించి ప్రణాళికాబద్ధంగా దర్శనానికి అవకాశం
Published : September 21, 2026 at 11:58 AM IST
Hyderabad NRI Eco-Friendly Ganesh Idol : పుట్టిన గడ్డకు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నా, మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను మరవలేదు. వినాయకుడిపై భక్తి, పర్యావరణంపై ఆసక్తి సృజనాత్మకతను మేళవించి ఓ ఎన్నారై వినూత్నంగా గణేశ్ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అమెరికాలోని కాన్సస్లో నివసిస్తున్న హైదరాబాద్కు చెందిన తలగడదీవి శ్రీనివాస్ గత 18 ఏళ్లుగా స్వయంగా పర్యావరణహిత వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేసి, తన ఇంట్లో ప్రతిష్ఠిస్తున్నారు. ఏటా విభన్నమైన విగ్రహాలు తయారు చేసి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తూ విదేశాల్లోనూ భారతీయ సంస్కృతిని చాటుతున్నారు.
ఇంట్లో వినాయక విగ్రహం అంటే ఇంట్లో వినాయక విగ్రహం అంటే చిన్నదిగా ఉండొచ్చని అనుకుంటే పొరపాటే. సాధారణంగా గణేశ్ మండపాల్లో ఏర్పాటు చేసే స్థాయిలో 10 నుంచి 12 అడుగుల ఎత్తైన విగ్రహాలను శ్రీనివాస్ రూపొందిస్తున్నారు. ఇందుకోసం నెల రోజుల నుంచి మూడు నెలల వరకు సమయం వెచ్చిస్తున్నారు. ఉన్నత విద్య అభ్యసించి, ఉన్నతోద్యోగంలో కొనసాగుతున్నప్పటికీ వినాయకుడి విగ్రహ తయారీ కోసం ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయిస్తున్నారు. ఏటా విభిన్నమైన రూపంలో గణనాథుడిని తీర్చిదిద్దడం ఆయన ప్రత్యేకత. ఒకసారి కాగితంతో, మరోసారి అట్టలతో, ఇంకోసారి మట్టి, గడ్డి, దూది, కూరగాయలు వంటి సహజ పదార్థాలతో విగ్రహాలను తయారు చేశారు. ఇలా 18 ఏళ్లుగా ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది పసుపుతో గణనాథుడిని రూపొందించి ప్రతిష్ఠించారు. అనంతరం ప్రత్యేక అలంకరణ చేసి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తున్నారు.
కుటుంబ సభ్యుల సహకారం
వినాయక విగ్రహ తయారీలో శ్రీనివాస్కు భార్య జ్యోతి, పిల్లలు శ్రీ త్రిపుర, శ్రీ ధరణి సహకరిస్తున్నారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు ఇంట్లో గణేశ్ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో ఉంటున్న కుటుంబ సభ్యులు కూడా విగ్రహాల తయారీకి అవసరమైన సామగ్రిని భారత్ నుంచి పంపిస్తూ తమ వంతు సహకారం అందిస్తున్నారు.
స్థానికులకు ప్రత్యేక ఆహ్వానం
వినాయకుడిని దర్శించుకునేందుకు స్థానికులను కూడా శ్రీనివాస్ తన ఇంటికి ఆహ్వానిస్తున్నారు. అయితే అందరూ ఒకేసారి రావడం వల్ల ఇబ్బంది కలగకుండా ముందుగానే జాబితా రూపొందించి, ఎవరు ఏ రోజు, ఏ సమయంలో రావాలో తెలియజేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం గంటసేపైనా గణనాథుడి సన్నిధిలో ప్రశాంతంగా గడపాలన్నది ఆయన ఉద్దేశం. ఈ విధానంతో స్థానికులు సౌకర్యవంతంగా దర్శనం చేసుకుంటున్నారు.
బంధాలను బలోపేతం చేసే పండుగలు
పండుగలు కేవలం ఆచారాలకే పరిమితం కావని, ప్రజల మధ్య బంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తాయని శ్రీనివాస్ చెబుతున్నారు. నలుగురూ కలిసి మాట్లాడుకోవడం, ఒకరికొకరు మద్దతుగా నిలవడం, సంతోషాన్ని పంచుకోవడమే పండుగల అసలు ఉద్దేశమని అంటున్నారు. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను తర్వాతి తరాలకు పరిచయం చేయడంతో పాటు పండుగల్లోని ఆనందాన్ని వారికి అందించాలన్న ఉద్దేశంతోనే గణేశ్ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అన్ని పండుగలను పర్యావరణహితంగా జరుపుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఉన్నతోద్యోగంలోనూ సంస్కృతికి దగ్గరగా
శ్రీనివాస్ హైదరాబాద్కు చెందిన పాతతరం బీజేపీ నాయకుడు టీఎస్ రామారావు, మీనాక్షి దంపతుల కుమారుడు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్) పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. 27 ఏళ్లుగా కాన్సస్ సిటీ సమీపంలోని ఓవర్ల్యాండ్ పార్క్లో నివసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పిట్స్బర్గ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఇంజినీరింగ్ సంస్థ మైకేల్ బేకర్ ఇంటర్నేషనల్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ (బిజినెస్ అప్లికేషన్స్)గా ఉన్నారు. తల్లిదండ్రుల స్ఫూర్తి, కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతోనే 18 ఏళ్లుగా పర్యావరణహిత వినాయక విగ్రహాలను రూపొందిస్తూ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
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