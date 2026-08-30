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18 ఏళ్లకే స్ట్రాబెర్రీ సాగులో మాస్టర్- కాలేజీ చదువుతూనే ఆధునిక వ్యవసాయంతో మంచి ఆదాయం!

రెండేళ్లుగా షేడ్‌నెట్‌లో స్ట్రాబెర్రీ సాగు చేస్తున్న 18 ఏళ్ల మాధవ్- కాలేజీకి వెళ్లొచ్చిన తర్వాత పొలంలో పనిచేస్తూ ఆధునిక వ్యవసాయాన్ని వ్యాపారంగా మారుస్తున్న అల్వార్ కుర్రాడు- రైతులకు కూడా ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులపై అవగాహన

Young Boy strawberry Farming
యువరైతు మాధవ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 9:31 PM IST

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Young Boy strawberry Farming : నేటి తరం యువత ఉద్యోగాల వేటలో పడుతుంటే, రాజస్థాన్‌కు చెందిన ఓ 18 ఏళ్ల యువకుడు మాత్రం ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వ్యవసాయంలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నాడు. అల్వార్ జిల్లా గుజుకి గ్రామానికి చెందిన మాధవ్ ఒకవైపు కాలేజీలో చదువుకుంటూనే మరోవైపు తన సొంత పొలంలో హైటెక్ పద్ధతిలో స్ట్రాబెర్రీలు సాగు చూస్తే మంచి రాబడిని ఆర్జిస్తున్నాడు. వ్యవసాయం అంటే సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో పంటలు పండించి మార్కెట్‌కు తీసుకెళ్లడమే అనుకునే రోజుల్ని మారుస్తున్నాడు. గత రెండేళ్లుగా స్ట్రాబెర్రీ సాగుతో అక్కడ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు.

చదువుకుంటూనే సాగు వైపు అడుగులు
రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన మాధవ్, చిన్ననాటి నుంచే తన తండ్రి, తాతలు పొలంలో పనిచేయడం చూస్తూ పెరిగాడు. వారితో కలిసి వ్యవసాయ పనుల్లో పాల్గొనడం ద్వారా సాగుపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. అయితే వారిలా సంప్రదాయ పంటలతో పాటు వ్యవసాయంలో కొత్త విధానాన్ని తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఉదయాన్నే కాలేజీకి వెళ్లి చదువుకునే మాధవ్, ఇంటికి తిరిగొచ్చాక మిగతా సమయాన్ని పూర్తిగా పొలంలోనే గడుపుతాడు. అవసరమైనప్పుడు నీరు పెట్టడం, పంట సంరక్షణ వంటి పనుల్ని స్వయంగా చేస్తున్నాడు. చదువుతో పాటు వ్యవసాయాన్ని కొనసాగిస్తున్న మాధవ్, భవిష్యత్తును కూడా వ్యవసాయ రంగంలోనే చూడాలని భావిస్తున్నాడు. తమ కుటుంబం గతంలో కీరా, టమాటా, మిరప వంటి సాధారణ పంటలు పండించేదని మాధవ్ చెప్పాడు. కానీ తాను మాత్రం వ్యవసాయంలో ప్రత్యేక ముద్ర వేయాలనే ఉద్దేశంతో పాటు, యువతకు కూడా కొత్త మోడల్ చూపించాలనే ఉద్దేశంతోనే డిమాండ్ ఉన్న స్ట్రాబెర్రీ సాగును ఎంచుకున్నట్లు స్పష్టం చేశాడు.

strawberry Farming
యువరైతు స్ట్రాబెర్రీ సాగు (ETV Bharat)

తొలుత 1000 మొక్కలతో ప్రారంభించి
స్ట్రాబెర్రీ సాగుపై పూర్తి సమాచారం సేకరించిన తర్వాత, ప్రారంభంలో అర ఎకరంలో షేడ్ నెట్, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పద్ధతిని ఉపయోగించి దాదాపు 1000 స్ట్రాబెర్రీ మొక్కలను నాటాడు. మొదట్లో తక్కువ విస్తీర్ణంలోనే సాగు ప్రారంభించి, మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎలా ఉందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. పంట చేతికి వచ్చాక బాక్సుల్లో ప్యాక్ చేసి అల్వార్ మార్కెట్‌కు తీసుకెళ్లగా ఊహించని రీతిలో మంచి డిమాండ్ లభించింది. తొలుత మార్కెట్లో తన పంటకు ఇంతటి స్పందన వస్తుందన్న నమ్మకం మాధవ్‌కు లేదు. కానీ క్రమంగా స్ట్రాబెర్రీలకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. ఇప్పుడు మార్కెట్‌తో పాటు నేరుగా తన ఫామ్‌హౌస్‌కు వచ్చి కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య పెరిగింది. త్వరలోనే డ్రాగన్ ఫ్రూట్, అవకాడో సాగును కూడా ప్రారంభించే యోచనలో మాధవ్ ఉన్నాడు.

strawberry Farming
యువరైతు స్ట్రాబెర్రీ సాగు (ETV Bharat)

వ్యవసాయాన్ని బిజినెస్‌గా చేయాలి!
పాత కాలపు పద్ధతుల్లో వ్యవసాయం చేస్తే తగినంత లాభం రాదని, ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి ఒక వ్యాపారంలా చేస్తే ఉద్యోగాల కంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ ఆదాయం పొందొచ్చని మాధవ్ చెబుతున్నాడు. పంట వ్యాధులు, పద్ధతులపై పూర్తి అవగాహన లేకుండా సాగు చేస్తే నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నాడు. అందుకే తన దగ్గరికి వచ్చే తోటి రైతులకు ఆధునిక హైటెక్ సాగుపై ఉచితంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు. స్ట్రాబెర్రీ సాగు విధానం, మార్కెట్లో డిమాండ్, పంట సంరక్షణ వంటి అంశాల గురించి వారికి తనకు తెలిసిన సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాడు. వ్యవసాయంపై ఆసక్తి ఉన్న వారెవరైనా ముందుగా పంటకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆయన చెబుతున్నాడు.

strawberry Farming
యువరైతు స్ట్రాబెర్రీ సాగు (ETV Bharat)

మాధవ్ ప్రయత్నాన్ని అతడి తండ్రి మహేంద్ర అభినందిస్తున్నారు. గత రెండేళ్లుగా మాధవ్ స్వయంగా సమాచారం సేకరించి స్ట్రాబెర్రీ మొక్కలు నాటి మంచి పంట సాధించారని చెప్పారు. మార్కెట్లో కూడా పంటకు మంచి ధర లభించడంతో మాధవ్ వ్యవసాయంపై మరింత ఆసక్తి పెంచుకున్నారని తెలిపారు. ఉద్యానవన శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కేఎల్ మీనా కూడా మాధవ్‌ను ప్రశంసించారు. ప్రస్తుతం అల్వార్ జిల్లాలో సంప్రదాయ వ్యవసాయంతో పాటు ఆధునిక వ్యవసాయంవైపు కూడా రైతులు మళ్లుతున్నారని కేఎల్ మీనా తెలిపారు. పలువురు రైతులు స్ట్రాబెర్రీలను పండిస్తూ మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారని అన్నారు. ఇక చదువుతో పాటు వ్యవసాయాన్ని కొనసాగిస్తూ, మార్కెట్ అవసరాలను అర్థం చేసుకొని, సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తే చిన్న స్థాయి సాగును కూడా వ్యాపారంగా మలచొచ్చని మాధవ్ ప్రయాణం చూపిస్తోంది.

strawberry Farming
ఇతర రైతులకు స్ట్రాబెర్రీ సాగు గురించి చెబుతున్న మాధవ్​ (ETV Bharat)

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