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ఆర్టిఫిషియల్ ఇంక్యుబేషన్‌తో ఒకేసారి 18 నెమలి పిల్లల జననం- బయోలాజికల్ పార్క్ అరుదైన ఘనత!

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంక్యుబేషన్‌‌తో ఒకేసారి 18 నెమలి పిల్లల జననం- భగవాన్ బిర్సా జూ అరుదైన ఘనత- కొద్ది రోజుల కిందట ఇలానే కృత్రిమ పొదుగుతో నాగుపాముల పిల్లలు

Artificial Incubation Peacock Chicks
Artificial Incubation Peacock Chicks (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 31, 2026 at 6:58 AM IST

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Updated : July 31, 2026 at 7:30 AM IST

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Artificial Incubation Peacock Chicks : ఝార్ఖండ్‌లోని రాంచీ భగవాన్ బిర్సా బయోలాజికల్ పార్క్ (భగవాన్ బిర్సా జూ) మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఇటీవల అందుబాటులోకి వస్తున్న ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తూ అరుదైన విజయాల్ని సొంతం చేసుకుంటోంది. ప్రత్యేక కృత్రిమ పద్ధతిలో (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంక్యుబేషన్) నెమలి గుడ్లను పొదిగించి ఒకేసారి 18 నెమలి పిల్లల్ని విజయవంతంగా బయటకు తీసుకొచ్చింది. ఇటీవల ఇదే విధానంతో నాగుపాము గుడ్లను విజయవంతంగా పొదిగించిన జూ ఇప్పుడు నెమళ్ల పెంపకంలోనూ మరో మైలురాయిని చేరుకుంది. భారత జాతీయ పక్షి అయిన నెమలి జాతిని రక్షించేందుకు, వాటి సంతతిని శాస్త్రీయంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ఈ ప్రయోగం కొత్త ఊపిరి పోసిందని వన్యప్రాణి నిపుణులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకేసారి కృత్రిమ పొదుగుదల ద్వారా ఇన్ని నెమలి పిల్లలు బయటకు రావడం ఈ జూ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద విజయంగా అధికారులు చెబుతున్నారు.

జూ పశువైద్యుడు డాక్టర్ ఓం ప్రకాశ్ సాహూ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గుడ్లను ప్రత్యేక యంత్రాల్లో సరైన ఉష్ణోగ్రత, తేమ ఉండేలా జాగ్రత్తగా ఉంచారు. దీంతో గుడ్ల నుంచి పిల్లలు సురక్షితంగా బయటకు రావడంతో పాటు ఆరోగ్యంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో పక్షుల సంరక్షణ, పెంపకంలో ఆ పద్ధతి మరింత ఉపయోగపడుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియను జూ డైరెక్టర్ జబ్బర్ సింగ్ పర్యవేక్షణలో జువాలజిస్ట్ పార్థ సారథి మండల్ నిర్వహించారు. గుడ్ల ఎంపిక నుంచి వాటిని పొదిగించడం, ఉష్ణోగ్రత- తేమను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించడం, పిల్లలు బయటికి వచ్చిన తర్వాత వాటి సంరక్షణ వరకు ప్రతి దశను శాస్త్రీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పూర్తి చేశారు. సాధారణంగా పక్షులు తమ గుడ్లపై కూర్చొని వాటి శరీర వేడిని అందించడం ద్వారా పొదుగుతాయి. కానీ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంక్యుబేషన్ సాంకేతికతలో గుడ్లను ప్రత్యేకమైన ఇంక్యుబేటర్ యంత్రాల్లో భద్రపరిచి, వాటికి కావాల్సిన కచ్చితమైన ఉష్ణోగ్రత, తేమ అందిస్తారు.

నిపుణుల పర్యవేక్షణలో నెమలి పిల్లలు- ఎప్పటికప్పుడు నిఘా!
ఈ విజయం వెనుక జూ సిబ్బంది సమష్టి కృషి ఉందని డైరెక్టర్ జబ్బర్ సింగ్ తెలిపారు. సహాయ అటవీ సంరక్షణాధికారి అశోక్ కుమార్ సింగ్, అటవీ శాఖ అధికారి గాయత్రి దేవి, పశువైద్యుడు ఓం ప్రకాశ్ సాహూ, అటవీ సిబ్బంది, ఇతర జంతు సంరక్షకులు అంతా కలిసి నిరంతరం పర్యవేక్షించడం వల్లే ఈ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం పుట్టిన 18 నెమలి పిల్లలన్నీ పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. వాటిని ప్రత్యేక నర్సరీలో నిపుణుల పర్యవేక్షణలో పెంచుతున్నారు. ఆహారం, ఆరోగ్యం, ఎదుగుదలపై ఎప్పటికప్పుడు నిఘా పెడుతూ సంరక్షిస్తున్నారు. ఈ విజయం అరుదైన పక్షుల సంరక్షణకు కొత్త అవకాశాలు తెరుస్తుందని, దేశంలోని ఇతర జూలకు కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

Artificial Incubation Peacock Chicks
ప్రత్యేక కృత్రిమ పద్ధతిలో పొదిగించిన 8 నెమలి పిల్లలు (ETV Bharat)

ముందుగా నాగుపాము పిల్లలు ఇలానే!
కొద్ది రోజుల ముందు కూడా ఇదే భగవాన్ బిర్సా బయోలాజికల్ పార్క్, అంతరించిపోతున్న జీవజాతుల సంరక్షణలో కీలక విజయం సాధించింది. తొలిసారిగా స్పెక్టాకిల్డ్ కోబ్రా (నాగుపాము) గుడ్లను కృత్రిమ పొదుగు విధానంలోనే సక్సెస్‌ఫుల్‌గా పొదిగించి 5 ఆరోగ్యవంతమైన నాగుపాముల పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. ఇదే సమయంలో సాండ్ బోవా జాతికి చెందిన మరో 8 పిల్లలు కూడా జూలో జన్మించడం విశేషంగా నిలిచింది. ఈ సాండ్ బోవా పాముల్ని మన దగ్గర మన్ను పాము లేదా రెండు తలల పాముగా పిలుస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఇదే బాటలో ఒకేసారి 18 నెమలి పిల్లలు పుట్టేలా చేసి మరో అడుగు ముందుకేసింది. నాగుపాము గుడ్లను దాదాపుగా 70 నుంచి 72 రోజుల వరకు నియంత్రిత ఉష్ణోగ్రత, తేమ ఉండే ప్రత్యేక కృత్రిమ ఇంక్యుబేటర్‌లో ఉంచారు. కృత్రిమంగా జన్మించిన నాగుపాములు, సాండ్ బోవా పిల్లల్ని నిపుణుల బృందం ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో ఉంచింది. వాటి ప్రవర్తన, ఎదుగుదలను దగ్గరుండి నిరంతరం పరిశీలిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో కూడా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ, జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ కోసం ఇలాంటి కార్యక్రమాల్ని కొనసాగిస్తామని జూ అధికారులు తెలిపారు.

ఇంక్యుబేటర్ ద్వారా నాగుపాము పిల్లల జననం- ఆ జూలో తొలి ప్రయోగం సక్సెస్!

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Last Updated : July 31, 2026 at 7:30 AM IST

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18 PEACOCKS WERE BORN
BIRSA BIOLOGICAL PARK JHARKHAND
BHAGWAN BIRSA BIOLOGICAL PARK
BIRSA ZOO COBRA HATCH
ARTIFICIAL INCUBATION PEACOCK CHICK

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