ప్రీతి జింటా కోసం 80కి.మీ పరుగు- 17ఏళ్ల బాలుడి వీరాభిమానం- టికెట్ లేకుండానే స్టేడియంలోకి!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 6, 2026 at 11:22 AM IST

Preity Zinta Fan Run : మీకు ఇష్టమైన సెలబ్రిటీని కలవడం అనేది చాలా మందికి ఒక పెద్ద కల. అభిమానం హద్దులు దాటితే అది ఒక సాహసంగా మారుతుంది. తన ఆరాధించే అభిమానిని ఒక్కసారైనా కళ్లారా చూడాలని, ఆ కరచాలనం కోసం కిలోమీటర్ల కొద్దీ పరుగు తీసిన 17 ఏళ్ల బాలుడి యువకుడి కథ ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. కేవలం సెల్ఫీ కోసమో, ఆటోగ్రాఫ్ కోసమో కాకుండా, తనకున్న వీరాభిమానాన్ని చాటిచెప్పేందుకు ఆ యువకుడు చేసిన ఈ 'అభిమాన పరుగు' సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అతడే పంజాబ్​కు చెందిన అమరీందర్ సింగ్. బాలీవుడ్ నటి, పంజాబ్ కింగ్స్ సహ యజమాని ప్రీతి జింటాపై తనకున్న వీరాభిమానాన్ని చాటుకునేందుకు ఏకంగా 80 కిలోమీటర్లు పరగెత్తాడు. అసలు ఆ పరుగు వెనక ఉన్న కథేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పంజాబ్‌లోని లుధియానా జిల్లా ఖన్నాకు చెందిన అమరిందర్‌ సింగ్‌ (17)కు చిన్నప్పటి నుంచే పరుగుపై ఆసక్తి ఉంది. తరచూ లాంగ్ రన్స్ చేసి వాటి వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉండేవాడు. ప్రీతి జింటాకు అమరిందర్ వీరాభిమాని. ఇటీవల మొహాలీలో ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌ ఉందని తెలుసుకున్నాడు. మ్యాచ్‌ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడం తోపాటు ప్రీతి జింటాను కలవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. దీంతో ఇంటి నుంచి పరుగు ప్రారంభించి, ఎండ, అలసటను లెక్కచేయకుండా సుమారు 80 కి.మీ. దూరాన్ని పూర్తి చేశాడు.

పోలీసుల సాయం– టిక్కెట్​ లేకపోయినా స్టేడియంలోకి
ఉదయం ప్రారంభమైన అమరిందర్ పరుగు అంత సులభంగా జరగలేదు. మార్గమధ్యంలో అలసట, ఎండ, శారీరక నొప్పులు ఎదురైనా అమరిందర్ వెనక్కి తగ్గలేదు. ప్రతి 15 కిలోమీటర్లకు కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ముందుకు సాగాడు. గంటల తరబడి కష్టపడి చివరకు మొహాలీలోని స్టేడియానికి చేరుకున్నాడు. కానీ మ్యాచ్ టికెట్ లేదు. దీంతో లోపలికి వెళ్లే అవకాశం లేకుండా పోయింది. అయితే అక్కడి పోలీసు అమరిందరన్​ సోషల్ మీడియాలో ముందే చూడటం వల్ల గుర్తుపట్టారు. అతడి పట్టుదల చూసి వారు స్టేడియంలోకి ప్రవేశం కల్పించారు.

ప్రీతి జింటాతో కలిసి మ్యాచ్​
స్టేడియంలోకి వెళ్లిన అనంతరం అమరిందర్‌ తన కల నెరవేర్చుకున్నాడు. ప్రీతి జింటాను కలుసుకుని తన ప్రయాణం గురించి వివరించాడు. అతని పట్టుదలను మెచ్చుకొని పంజాబ్ కింగ్స్ టీ-షర్ట్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చారు. అలాగే తనతో పాటు కూర్చోబెట్టి మ్యాచ్ కూడా చూపించారు. అంతేకాకుండా, ప్రముఖ పంజాబీ కళాకారులు గురుదాస్ మాన్, అమ్మీ విర్క్, సునంద శర్మలను కూడా అమరిందర్‌ కలుసుకున్నాడు. వారు అమరిందర్‌ను అభినందించి మరింత ప్రోత్సాహం అందించారు.

'దేవుడే కలను నెరవేర్చాడు'
అయితే ప్రీతి జింటాను కలవడానికి తనను అనుమతించరని కుటుంబ సభ్యలు చెప్పారని అమరదర్ తెలిపాడు. కానీ నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు దేవుడిపై నమ్మకంతో పరుగును మొదలుపెట్టా. చివరికి ప్రీతి జింటాను కలవాలన్న నా కలను ఆయన నెరవేర్చాడు. స్టేడియంకు చేరుకోగానే ప్రీతి జింటా నన్ను కలిశారు. నా కథ విన్న తర్వాత ఆమె నన్ను ప్రశంసించారు. పంజాబ్ కింగ్స్ టీ-షర్టును బహుమతిగా ఇచ్చారు. అక్కడ పలువురు ప్రముఖలను కూడా కలిశారు. వారు ప్రోత్సహించారు' అని అమరిందర్ తెలిపాడు.

ఇంకా పెద్ద లక్ష్యాలు
అమరిందర్ ఇక్కడితో ఆగిపోవాలని అనుకోవడం లేదు. మే 17న ధర్మశాలలో జరిగే మ్యాచ్ కోసం రణీతాల్ నుంచి ధర్మశాల వరకు సుమారు 40 కిలోమీటర్లు మరోసారి పరుగెత్తాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. అమరిందర్ కథ మనకు ఒక స్పష్టమైన సందేశాన్ని ఇస్తుంది – మనసులో బలమైన సంకల్పం ఉంటే, కష్టపడి ప్రయత్నిస్తే ఏ కల అయినా సాధ్యమే.

