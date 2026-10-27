జైలు నుంచి పారిపోయిన 17మంది ఖైదీలు- మూర్ఛ వచ్చినట్లు నటించి పరార్!
తమిళనాడులోని తేని జిల్లా తెక్కంపట్టి సబ్-జైలు నుంచి 17మంది ఖైదీలు పరారయ్యయారు. ఖైదీలను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు 17 బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.
Published : October 27, 2026 at 7:35 AM IST
Prisoners Escape From Prison : తమిళనాడులోని తేని జిల్లాలో 17 మంది ఖైదీలు జైలు నుంచి పరారయ్యారు. మూర్ఛ వచ్చినట్లు నటించి, జైలు సిబ్బందిపై దాడి చేసి తప్పించుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన తెక్కంపట్టి సబ్ జైలులో జరిగింది. ఖైదీలు పరారైన ఘటనతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పరారైన 17 మంది ఖైదీలు ఒకే గదికి చెందిన వారు. సోమవారం రాత్రి వారిలో ఒకరికి మూర్ఛ వచ్చినట్లు మిగిలిన ఖైదీలు జైలు సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో అతడిని రక్షించేందుకు సిబ్బంది గదిలోకి వెళ్లారు. ఇదే అదనుగా భావించిన ఖైదీలు వారిపై దాడి చేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు జైలు సిబ్బంది గాయపడ్డారు. గ్రేడ్-2 పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తంగపాండికి తలపై తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో అతడిని జి. విళక్కులోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరో ఇద్దరు సిబ్బందికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఖైదీలంతా ఒకేసారి దాడి చేసి పరారవడంతో జైలు భద్రతపై ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఘటనకు సంబంధించి కేసు నమోదు చేసి, అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు
ఖైదీలు తప్పించుకున్న విషయం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. పరారైన వారిని పట్టుకునేందుకు 17 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు దక్షిణ మండల ఐజీ విజయేంద్ర బిడారీ వెల్లడించారు. ఖైదీలు ఇతర ప్రాంతాలకు చేరుకోకుండా కీలక మార్గాల్లో విస్తృతమైన తనిఖీలు చేపట్టారు. రహదారులపై వాహనాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. పరారైన ఖైదీల ఫొటోలు సహా వివరాలను పోలీసులు విడుదల చేశారు. వారి పేర్లు కరుప్పసామి (అలియాస్) మథన్, తరుణ్ కుమార్, రాజ్కుమార్, పాండిసెల్వం, తిరుపతి, పొన్ముత్తుచెల్వన్, మీనాక్షి సుందరం, శబరినాథన్, రెజిన్, నిశాంత్, ముత్తు ఇళంగోవన్, కార్తీక్ రాజా, ప్రశాంత్ (అలియాస్) లింగ ప్రసాత్, రాజా సిక్కందర్, సిలంబరాసన్, సోలై ముగిలేశ్వరన్ అని పేర్కొన్నారు. వీరి ఆచూకీ తెలిసినవారు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. తేని జిల్లా స్పెషల్ బ్రాంచ్ కార్యాలయం 9498101570 నంబరుకు లేదా తేని జిల్లా పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ 9176104100 నంబరుకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. ఖైదీలను గుర్తించేందుకు వారి ముఖచిత్రాలు, గుర్తింపు వివరాలను సంబంధిత పోలీసు విభాగాలకు పంపించారు.
నలుగురు పట్టివేత- మరో 13 మంది కోసం గాలింపు
పోలీసుల గాలింపులో భాగంగా ఇప్పటివరకు నలుగురు ఖైదీలు పట్టుబడ్డారు. మిగిలిన 13 మంది కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. వారు మరింత దూరం పారిపోకుండా పొరుగు ప్రాంతాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఇందులో భాగంగా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పొరుగున ఉన్న దిండిగల్ జిల్లాలో 16 ప్రాంతాల్లో చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆ జిల్లా ఎస్పీ ఎస్. జయకుమార్ తెలిపారు. ఖైదీలు ఇతర జిల్లాలకు వెళ్లే అవకాశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పోలీసులు కీలక రవాణా మార్గాలపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. చెక్పోస్టుల వద్ద వాహనాలను ముమ్మరంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. అలాగే ఖైదీలు పరారైన పరిస్థితులు, జైలు భద్రతలో ఏవైనా లోపాలు ఉన్నాయా? అనే కోణంలో కూడా అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సిబ్బందిపై దాడి జరిగిన తీరు, ఖైదీలు తప్పించుకున్న విధానంపై వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. జైలులో భద్రతా లోపానికి సంబంధించి అధికారికంగా కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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