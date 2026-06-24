నలంద వర్సిటీ సమీపంలో అద్భుతం- బయటపడ్డ గుప్తుల కాలం నాటి స్నానఘట్టం- 1600 ఏళ్ల క్రితం నాటిది!
నలంద విశ్వవిద్యాలయం సమీపంలో బయటపడ్డ మట్టిపాత్రల శకలాలు, రాగి నాణెం, స్నానఘట్టం- గుప్తుల కాలం నాటివని భావిస్తున్న అధికారులు- ఏఎస్ఐ మ్యూజియంకి తరలింపు
Published : June 24, 2026 at 6:40 PM IST
Bathing Ghat Discovered Nalanda University : యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ సంపద అయిన బిహార్లోని నలంద విశ్వవిద్యాలయం కీలకమైన దేశ చరిత్రకు సాక్ష్యమైంది. ఈ యూనివర్సిటీ సమీపంలోని ఒక జలాశయం వద్ద కాల్చిన ఇటుకలు, సున్నపు పూతతో నిర్మించిన 1600 ఏళ్ల నాటి స్నానఘట్టం (జలవనరులోకి దారితీసే మెట్లు లేదా గోడ) బయటపడింది. ఇది ఏడో శతాబ్దపు చైనా బౌద్ధ సన్యాసి, యాత్రికుడు యిజింగ్ తన రచనల్లో ప్రస్తావించిన నలంద ప్రాంతపు చెరువులు, స్నాన ఘట్టాల వర్ణనలను నిజమని నిరూపిస్తోంది.
నలంద విశ్వవిద్యాలయం శిథిలాలకు వాయువ్యంగా ఉన్న హ్యూన్ త్సాంగ్ స్మారక చిహ్నం సమీపంలోని సూరజ్పుర్ గ్రామంలో గల పన్సోఖర్ పోఖర్ (జలాశయం)లో నలంద జిల్లా యంత్రాంగం ఎర్త్మూవర్లు, జేసీబీ యంత్రాల సహాయంతో పూడికతీత పనులు చేపడుతున్నప్పుడు ఈ స్నానఘట్టం బయటపడింది. పన్సోఖర్ పోఖర్ జలాశాయం సుమారు 850 మీటర్ల పొడవు, 175 మీటర్ల వెడల్పుతో ఉంది. ఈ జలాశయంలో అనేక మట్టిపాత్రల శకలాలు, గుప్తుల కాలానికి చెందినదిగా భావిస్తున్న ఒక రాగి నాణెం, సుమారు 25 మిల్లీమీటర్ల వ్యాసం గల ఒక లోహ మిశ్రమపు కాయిల్ లభించింది. ఈ వస్తువులు ఆ జలాశయం వద్ద సామాజిక, మతపరమైన కార్యకలాపాలు జరిగేవని సూచిస్తున్నాయి. ఈ వస్తువులను తదుపరి శాస్త్రీయ పరిశీలన, పరిరక్షణ కోసం నలందలోని భారత పురావస్తు శాఖ (ఏఎస్ఐ) మ్యూజియంలో భద్రపరిచారు.
'పూడికతీత కోసం భారీ యంత్రాలు, ఎర్త్మూవర్లను ఉపయోగించొద్దు'
పన్సోఖర్ పోఖర్ జలాశయం వద్ద బయటపడిన స్నానఘట్టం కట్టడంలో ఉపయోగించిన ఇటుకల రకం, నిర్మాణ పద్ధతిని చూస్తే ఇది గుప్తుల కాలానికి (క్రీ.శ. 320-550) చెందినదిగా గుర్తించవచ్చని ఏఎస్ఐ మాజీ పురావస్తు శాస్త్రవేత్త శంకర్ తెలిపారు. క్రీ.శ. 427లో కుమారగుప్త- 1 నలంద విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించారని గుర్తు చేశారు. చైనా యాత్రికుడు యిజింగ్ నలంద గురించి రాసిన వర్ణనకు ఈ ఆవిష్కరణ పురావస్తు ఆధారాలను అందిస్తోందని అన్నారు.
విస్తారమైన ఈ ఇటుకలతో కట్టిన స్నానఘట్టాలు నీటి సంరక్షణ, వినియోగానికి సంబంధించిన ఒక విస్తృతమైన వ్యవస్థ ప్రాచీన విశ్వవిద్యాలయ ప్రణాళికలో ఒక అంతర్భాగమని తెలియజేస్తున్నాయని శాస్తవేత్త శంకర్ వివరించారు. పూడికతీత పనులలో భారీ యంత్రాలు, ఎర్త్మూవర్లను ఉపయోగించడం వల్ల జలాశయంలో ఉన్న కళాఖండాలు, స్మారక చిహ్నాలు దెబ్బతింటున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి ఏటా బాధ్యతారహితమైన మానవ జోక్యం కారణంగా భర్తీ చేయలేని పురావస్తు ఆధారాలు నశించిపోతున్నాయని అన్నారు. నలంద చుట్టూ ఉన్న జల సంబంధమైన ప్రకృతి దృశ్యం, ప్రపంచ వారసత్వ సంపదలో ఒక అంతర్భాగంగా గుర్తింపునకు అర్హమైనదని అభిప్రాయపడ్డారు.
పూడికతీత పనుల గురించి నాకు తెలియదు : ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అధికారిణి
పన్సోఖర్ పోఖర్ జలాశయంలో జరుగుతున్న పూడికతీత పనుల గురించి తనకు తెలియదని నలంద జిల్లా కళలు, సంస్కృతి అధికారిణి శాలిని ప్రకాశ్ అన్నారు. భారీ ఎర్త్మూవర్ల వాడకం వల్ల ప్రమాదంలో పడిన స్నానఘట్ట అవశేషాల గురించి కూడా తనకు తెలియదని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంలో అధికారుతో చర్చించినట్లు వెల్లడించారు.
ఇదే విషయంపై పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత, ఏఎస్ఐ మాజీ డైరెక్టర్ కె.కె. మహమ్మద్ స్పందించారు. నలంద విశ్వవిద్యాలయ నిర్మాణం, ఆచారాల కోసం ఉపయోగించే టెర్రకోట ఇటుకల తయారీ వల్ల ఆ వర్సిటీ పరిసరాల్లో చాలా చెరువులు ఏర్పడ్డాయని స్పష్టం చేశారు. అలాంటి సందర్భాలలో జేసీబీలు, ఎర్త్మూవర్ల వాడకూడదని సూచించారు. సాల్వేజ్ ఆర్కియాలజీ అని పిలిచే పద్ధతిని అనుసరించాలని వెల్లడించారు. ఆ జలాశయం ఏఎస్ఐ లేదా రాష్ట్ర పురావస్తు శాఖ పరిధిలోని వస్తుందనే సాకుతో పరిపాలనా యంత్రాంగం చేతులు దులుపుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ జోక్యం చేసుకుని సంబంధిత జలాశయం కోసం పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలను నియమించమని ఏఎస్ఐని కోరాలని అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలను నియమించవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.
నలంద వర్సిటీ వీసీ ఏమన్నారంటే?
ప్రస్తుతం చేపల పెంపకానికి ఉపయోగిస్తున్న ఈ ప్రాచీన జలాశయాలు బౌద్ధమతానికి చెందిన గొప్ప ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక, చారిత్రక చిహ్నంగా మారే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయని నవ నలంద మహావిహార వీసీ సిద్ధార్థ్ సింగ్ తెలిపారు. ఈ జలాశయాలను సుందరీకరించి, ఆధునిక సౌకర్యాలు కల్పిస్తే అవి పర్యాటక ప్రదేశాలుగా మారి, టూరిస్టులను ఆకర్షిస్తాయని చెప్పారు. ఇటీవల పట్నాకు బదిలీ అయిన నలంద జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ కుందన్ కుమార్తో ఈ జలాశయాల సుందరీకరణ గురించి చర్చించినట్లు తెలిపారు. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం, జిల్లా యంత్రాంగం, విశ్వవిద్యాలయం సమన్వయంతో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.